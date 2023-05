3 miejsca, do których można oddać używane kartony i pudełka

Zalegają Ci w domu używane pudełka czy kartony i nie wiesz co z nimi zrobić? Jest wiele różnych możliwości co z nimi zrobić. Przygotowaliśmy 3 wskazówki jak walczyć z nadmiarem kartonów.

Polska jest w Unii Europejskiej jest jednym z e-shopowych „mocarstw”. Sklepów internetowych jest tu prawie 55 000. Wraz z większą sprzedażą przez internet zwiększa się również ilość zużywanego materiału opakowaniowego.

Właśnie duże zużycie opakowań, ze względu na stopę ekologiczną, martwi niektórych klientów, ale również same e-shopy. Te ostatnie starają się chociaż częściowo zmniejszać ilość opakowań w ten sposób, że kartony i pudełka używają wielokrotnie.

1. Oddaj je innym

Chcesz dać pudełkom drugie życie? Skorzystaj ze strony Zero Waste, która pomoże znaleźć miejsce, gdzie można oddać używane opakowania. Można również skorzystać z serwisu olx lub grup na Facebooku.

Na mapie zero waste można znaleźć listę miejsc, które uczestniczą w akcji, która daje używanym rzeczom drugie życie.

W akcji uczestniczą nie tylko gminy i ośrodki, ale również lokalne firmy, które chcą żyć w duchu Zero Waste. Można kupić kawę ze zniżką, jeśli przyniesiesz swój kubek wielorazowy, naprawić popsute rzeczy, albo niepotrzebne rzeczy umieścić w mobilnym give boxie.

W ten sposób można oszczędzić środowisko naturalne, ale również pieniądze.

2. Daj znać sąsiadom albo na Facebooku

Sąsiadom i osobom z Twojej okolicy możesz bezpośrednio powiedzieć o możliwości recyklingu kartonów. Również możesz napisać informację o tym co można zrobić ze zbędnymi pudełkami i powiesić ją na ścianie na korytarzu albo innym pomieszczeniu wspólnym. Odciąży to również wspólne pojemniki na papier.

Grupy na Facebooku mają duży wpływ, a w zależności od ilości osób w grupie, również duży zasięg. Na przykład w grupie „Kartony opakowania kupię sprzedam zamienię” członkowie piszą posty, w których oferują używany materiał opakowaniowy. Od pudełek po wypełnienia, które zawartość paczki chronią przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

3. Zostaw je dla siebie

Recykling na własne potrzeby to świetna decyzja z perspektywy środowiska, ale również z perspektywy portfela. Pudełka przydadzą się do wysyłki zwrotnej zamówień z e-shopu, do przenoszenia rzeczy, a niektóre nawet do przechowywania długoterminowego.

Niektóre pudełka kartonowe można ozdobić tak, aby wyglądały na opakowanie na prezent.