8 innowacji, które będą rządzić w biznesie w 2020 roku

Rozwój autonomicznych samochodów i dronów, roboty-akrobaci rodem z filmów science fiction czy ostra walka ze zjawiskiem „deepfake” – to trendy, które będą nadawać ton rozwojowi branży. Rok 2020 może stać się przełomowym dla tych innowacji – do tej pory zdecydowanie nie powiedziały one ostatniego słowa. Marcin Dąbrowski, Chief Innovation Officer w ITMAGINATION, wskazuje 8 innowacji które będą źródłem zmian nie tylko w obszarze technologii, ale też w biznesie.

W 2019 roku rządziły voiceboty i chatboty, pokazując kierunek, w jakim powinien podążać biznes jeśli chodzi o automatyzację kontaktów z klientami. Był to także czas przygotowań i wdrożenia dyrektywy PSD2 na unijnym rynku finansowym. Mijający rok przyniósł również wiele nowych, niekiedy ogromnych skoków technologicznych w przyszłość. Zdaniem Marcina Dąbrowskiego z ITMAGINATION 2020 rok zapowiada się wręcz futurystycznie. Autonomiczne samochody, roboty zdolne do akrobatycznych skoków czy komputery kwantowe to tylko niektóre innowacje kształtujące trend na nadchodzący rok.

Nowy wymiar bezpieczeństwa w bankach

Od września 2019 roku logowanie do kont bankowych wymaga od użytkowników dodatkowego uwierzytelniania – oprócz loginu i hasła także kod SMS lub dana biometryczna. Oprócz tego banki wraz z wejściem w życie dyrektywy PSD2, musiały udostępnić fintechom i innym podmiotom trzecim w pełni funkcjonalne API. Pozabankowi dostawcy usług płatniczych (TPP), poszli w ślady tradycyjnych instytucji bankowych i zaczęły oferować swoim klientom także usługi finansowe. Aby nie stracić swojej pozycji rynkowej, a nawet rosnąć i pozyskiwać kolejnych nowych klientów, banki zaczęły z kolei wprowadzać do swojej oferty usługi dodane, tzw. VAS (Value-Added Services). Możliwości banków, tempo i skala poszerzenia ich usług w 2020 roku pozostaną jednym z najważniejszych tematów w świecie finansów.

Ewolucja sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja już nie gra tylko w szachy czy w japońską grę planszową Go, ale znacząco przyspiesza i ułatwia obsługę klienta. AI wspiera lekarzy, producentów, czy sprzedawców w sklepach internetowych. Jej możliwości i zastosowania rosną z roku na rok. Sztuczna inteligencja może przewidywać ruch w sklepie, pomagać w optymalizacji zatrudnienia oraz wspomagać efektywne rozmieszczanie towarów na półkach. Ponadto systemy bazujące na sztucznej inteligencji mają możliwość analizowania milionów aktywności użytkowników jednocześnie, w czasie rzeczywistym, co jest idealnym wsparciem dla banków i innych firm usługowych, których konkurencyjność zależy od umiejętności podania klientowi dopasowanej indywidualnie oferty „tu i teraz” w odpowiedzi na jego realne potrzeby. Inwestycje w AI będą na pewno silnie rosły w 2020 roku. Sztuczna inteligencja jest na tyle ważna, że brak rozwoju w tym segmencie może wyłączyć firmę z głównego nurtu na rynku.

Smart świat tworzony przez Internet Rzeczy

Wbrew pozorom Internet Rzeczy nie rośnie tak szybko, jak niektórzy chcieliby to widzieć 10 lat temu. Idealnym przykładem jest sieć 5G, podstawa do IoT, która wydaje się być z jednej strony must have, a z drugiej wielkim wyzwaniem dla telekomów. Mimo najszczerszych chęci, wiele krajów nadal nie jest przygotowanych na przyjęcie nowego wymiaru łączenia bezprzewodowego. Za IoT podąża Edge computing i Edge AI, które odpowiadają za przetwarzanie ogromnych ilości danych na urządzeniach końcowych i w chmurze w każdej branży. Sukces wielu technologii należących do Internetu Rzeczy zależy od tego, czy dane zostaną odpowiednio szybko przetworzone, dostarczając znaczących, wartościowych informacji. Od tych procesów zależy, czy w najbliższej przyszłości ujrzymy inteligentne miasta, transport czy budynki. Dobrze byłoby, aby 2020 rok przyniósł odpowiedź na pytanie czy IoT i nowe technologie udźwigną ogromną ilość danych produkowaną przez korporacje.

Roboty z filmów science fiction

W 2019 roku furorę w świecie innowacji zrobiły psy futurystyczne i humanoidy od firmy Boston Dynamics, które doskonale sobie radzą z zadaniami w naturalnych warunkach. Od września ubiegłego roku w sprzedaży dostępne są roboty Spot przypominające psy do zastosowań przemysłowych, np. do monitorowania placu budowy czy prostych manipulacji przy instalacjach gazowych lub energetycznych. Autor tych robo-psów pochwalił się także kolejnym osiągnięciem – humanoidalnym robotem Atlas, który może wykonywać wymyślne akrobacje, takie jak przewroty w przód, obroty w powietrzu czy imponujące wyskoki. Nie oznacza to jednak, że inne firmy pozostają w tyle. Popularna marka Samsung równie śmiało wkroczyła do robotyki. Firma może się pochwalić Samsung Botem – metrowej wysokości robotem, który może przedstawić prognozę pogody, zmierzyć nam ciśnienie, a także wezwać karetkę, jeśli użytkownik upadnie i nie będzie reagował przez określony czas. Zdaniem eksperta ITMAGINATION w 2020 roku można spodziewać się kolejnych osiągnięć w dziedzinie robotyki i nowych, spektakularnych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem robotów.

Samochody bez kierowców

Możliwości autonomicznych samochodów czy dronów są coraz większe, a intensywne testy wyraźnie pokazują, że firmy kładą szczególny nacisk na wprowadzenie tej technologii w życie. W 2019 roku Tesla wdrożyła ulepszenie do wszystkich swoich aut. Przykładowo – za pomocą aplikacji mobilnej kierowca może „przyzwać” auto do siebie. Na razie jednak producent zastrzegł, że najbezpieczniej korzystać można z tego dodatku wyłącznie pod warunkiem utrzymywanie przez kierowcę kontaktu wzrokowego

z pojazdem. Pozwoli mu to zareagować i zatrzymać samochód w przypadku, gdy na drodze auta pojawi się nieoczekiwany obiekt niewychwycony przez czujniki. Marcin Dąbrowski podkreśla, że ten rok będzie należał do maszyn autonomicznych – ich flota będzie rosła w stajni samochodów Ubera, Tesli czy dronów dostarczających paczki Amazona. Do wyścigu dołączają już kolejne znane marki i firmy,

a kwestią czasu pozostaje moment, kiedy samochody bez kierowcy będą masowo wozić ludzi po miastach.

Czas na kryptowaluty

Blockchain zaliczył już duży rozwój w ostatnich latach – tak jeśli chodzi o zastosowanie go w biznesie jako sposobu na bezpieczne przechowywanie i przesyłanie danych, jak i jeśli chodzi o kryptowaluty. Dla tych ostatnich ważnym momentem było wejście do gry takich gigantów, jak Facebook, Amazon czy Samsung. W 2019 roku wiodący gracz na rynku e-zakupów wydał Amazon Managed Blockchain, który umożliwia klientom skonfigurowanie sieci blockchain w ich organizacjach. Revolut umożliwia każdemu wymianę pieniędzy na najpopularniejsze kryptowaluty, niwelując bariery związane z skomplikowanym światem Blockchain. Z kolei flagowy model telefonu Samsunga – Galaxy S10 – może przechowywać klucze prywatne do portfeli na kryptowaluty. Facebook z kolei dalej pracuje nad ogłoszoną w czerwcu 2019 roku własną kryptowalutą Libra do szybkich płatności na platformie. Wdrożenie Libry planowane jest na 2020 rok. Moment ten pokaże czy tak innowacyjne podejście sprawdzi się w sieci społecznościowej. Z kolei Chiny obawiają się inwestycji w kryptowaluty i choć popierają przemysł blockchain i chcą w niego inwestować, odradzają to w przypadku walut cyfrowych.

Komputery kwantowe

Google twierdzi, że w 2019 roku jego komputer kwantowy dokonał skomplikowanych obliczeń w 200 sekund, co klasycznemu, najszybszemu komputerowi zajęłoby około 10 000 lat. W związku z tak imponującym wynikiem, wokół sprawy pojawiło się dużo wątpliwości, czy firmie faktycznie udało się osiągnąć sukces. Nie zmienia to jednak faktu, że Google zasługuje na pochwałę choćby dlatego, że już robi duże postępy w sferze, która dla wielu firm i naukowców pozostaje w obszarze marzeń. Komputery kwantowe mogą wspierać rożne sektory gospodarki. W branży medycznej ciekawym rozwiązaniem jest symulacja struktury molekuł, co może pomóc w opracowaniu nowych lekarstw. Również sektor finansowy przygląda się tej technologii ze względu na możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa i udoskonalenia sztucznej inteligencji odpowiedzialnej m.in. za ocenę ryzyka. 2020 rok może pokazać, ile było prawdy w sukcesie giganta technologicznego i na ile konkurenci faktycznie pozostali w tyle

w kwantowym wyścigu zbrojeń.

Walka z deepfake

Pojęcie fake news stało się już powszechnie znane, jednak „deepfake” to stosunkowo nowy, niepokojący trend i godny zastępca fałszywych informacji, który zagościł w sieci. Łatwy dostęp do zaawansowanych technologii umożliwia manipulowanie obrazem online. Sztuczna inteligencja może podmienić obraz nieruchomy lub ruchomy innym i stworzyć „nową prawdę”. Facebook, Microsoft, a także Amazon połączyli siły w walce ze zjawiskiem deepfake w sieci. Duży wkład finansowy i opracowane materiały badawcze pomogą w poszukiwaniach skutecznej metody wykrywania fałszywek. Prawdziwy test walki

z deepfake będzie można zaobserwować już w 2020 roku w związku z planowanymi na listopad wyborami prezydenckimi w USA. To wtedy Facebook będzie mógł się najlepiej wykazać rezultatami przeprowadzanych badań i postarać się poprawić zszarganą reputację po wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku i skandalem związanym z Cambridge Analytica.