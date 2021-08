Accor publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2021

W mieszanej i hybrydowej rzeczywistości 2021 roku Accor publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze.

Jak zaznacza Grupa, choć wyniki są niejednorodne na kluczowych rynkach, stale poprawiają się. W pierwszym półroczu 2021 Accor odnotował przychód w wysokości 824 mln euro, a zysk netto grupy powrócił do dodatniego poziomu 67 mln euro. EBITDA na poziomie 120 mln EUR wskazuje na tendencję do ożywienia ze znaczną poprawą w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

Jak zaznacza Sebastien Bazin, Chairman and Chief Executive Officer Accor: od maja obserwujemy wyraźne ożywienie – postępujący proces szczepień, ponowne otwieranie granic dają pozytywny impuls dla turystyki w sezonie letnim. W pierwszym półroczu Accor znacząco poprawił wyniki operacyjne. Nadal skutecznie i ostrożnie zarządzaliśmy naszą płynnością i inwestycjami, dzięki czemu jesteśmy elastyczni i przygotowani na pełne ożywienie branży. Jest jeszcze za wcześnie, aby w pełni określić prognozy na koniec roku, ale jesteśmy pewni, że będą pozytywne w niemal wszystkich szerokościach geograficznych.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku wskaźnik RevPAR spadł o 60%. Liczba ta wynika ze zróżnicowanych sytuacji w poszczególnych krajach. Niektóre regiony odnotowały znaczną poprawę od pierwszego kwartału roku, podczas gdy inne nadal borykały się z ograniczeniami rządowymi związanymi z sytuacją COVID-19.

Jednocześnie, w pierwszej połowie 2021 roku Accor powiększył globalne portfolio o 121 hoteli z 15 000 pokoi. Oznacza to wzrost netto dla całej sieci o prawie 2% w okresie 12 miesięcy. Tempo otwarcia brutto było powolne, w związku z wciąż ostrożnym podejściem właścicieli hoteli do zmian w branży.

Na koniec czerwca 2021 r. Grupa dysponowała portfelem 762 000 pokoi (5 199 hoteli) i stabilnym pipeline 211 000 pokoi (1 203 hotele). Na koniec lipca 2021 r. 93% hoteli Grupy na całym świeci było otwarte.