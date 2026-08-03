AI Act już wpływa na decyzje inwestorów

2 sierpnia 2026 roku rozpoczął się kolejny ważny etap stosowania unijnego AI Act. Nie oznacza to jednak, że od tego dnia zaczęły obowiązywać wszystkie wymagania dotyczące systemów wysokiego ryzyka. Zaczęto stosować m.in. przepisy dotyczące przejrzystości niektórych systemów i treści generowanych przez sztuczną inteligencję, a unijny Urząd ds. AI oraz właściwe organy krajowe uzyskały szersze kompetencje w zakresie nadzoru i egzekwowania regulacji. Pełne wymagania dla części systemów wysokiego ryzyka będą stosowane w późniejszych terminach.

Kapitał zaczął jednak uwzględniać ryzyko regulacyjne znacznie wcześniej. Badanie appliedAI Institute, przeprowadzone wśród 113 europejskich startupów rozwijających rozwiązania AI i 15 funduszy venture capital, pokazało, że od 33 do 50 proc. analizowanych systemów mogłoby – zdaniem respondentów i autorów raportu – zostać zakwalifikowanych jako rozwiązania wysokiego ryzyka. Było to znacznie więcej niż 5–15 proc. przyjmowane we wcześniejszych ocenach skutków regulacji.

Wyniki te należy jednak interpretować ostrożnie. Nie pokazują one faktycznej klasyfikacji przeprowadzonej przez organy nadzoru ani rzeczywistego odpływu kapitału po wejściu regulacji w życie. Odzwierciedlają przede wszystkim oczekiwania startupów i inwestorów wobec nowych wymagań prawnych. Badanie objęło jedynie część europejskiego rynku, a poziom wiedzy respondentów na temat szczegółów AI Act mógł być zróżnicowany.

Badanie wskazuje mimo to na wyraźny kierunek: fundusze VC przewidywały spadek atrakcyjności inwestycyjnej startupów rozwijających systemy wysokiego ryzyka. Większość ankietowanych inwestorów spodziewała się obniżenia prawdopodobieństwa inwestycji oraz wyceny takich spółek. W przypadku rozwiązań niskiego ryzyka oceny były znacznie bardziej stabilne, a część funduszy zakładała nawet niewielki wzrost ich atrakcyjności.

Nie jest to wyłącznie kwestia formalnego compliance. W procesie due diligence inwestorzy analizują nie tylko produkt i jego potencjał sprzedażowy, ale również koszty dostosowania do regulacji, ryzyko opóźnienia wejścia na rynek, możliwość skalowania działalności oraz potencjalną odpowiedzialność spółki. Dla założyciela startupu AI ustalenie, czy rozwiązanie podlega regulacjom dotyczącym wysokiego ryzyka, może więc mieć bezpośrednie znaczenie dla wysokości wyceny i warunków finansowania.

Do systemów wysokiego ryzyka mogą należeć przede wszystkim rozwiązania wykorzystywane w takich obszarach jak rekrutacja i zarządzanie pracownikami, edukacja, dostęp do podstawowych usług, ocena zdolności kredytowej, biometria, infrastruktura krytyczna, organy ścigania, migracja czy wymiar sprawiedliwości.

Samo wykorzystywanie AI do profilowania zachowań klientów lub zwiększania sprzedaży nie powoduje jednak automatycznie zaklasyfikowania systemu jako wysokiego ryzyka. Każdy przypadek trzeba ocenić z uwzględnieniem przeznaczenia systemu, sposobu jego użycia oraz wpływu na prawa i sytuację osób fizycznych.

Dla dostawców systemów wysokiego ryzyka regulacja może oznaczać dodatkowe obowiązki związane m.in. z zarządzaniem ryzykiem, jakością danych, dokumentacją techniczną, prowadzeniem rejestrów, nadzorem człowieka, cyberbezpieczeństwem, oceną zgodności oraz monitorowaniem systemu po wprowadzeniu go na rynek. Zakres odpowiedzialności zależy jednak od roli danego podmiotu – inne obowiązki mogą dotyczyć dostawcy systemu, a inne firmy, która jedynie go wykorzystuje.

Korekty wymaga również sposób przedstawiania kar. Maksymalna sankcja w wysokości 35 mln euro lub 7 proc. światowego rocznego obrotu nie dotyczy każdego naruszenia AI Act. Najwyższe kary przewidziano przede wszystkim za stosowanie zakazanych praktyk. Za niewypełnienie innych obowiązków mogą obowiązywać niższe limity sankcji. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wysokość kary powinna dodatkowo uwzględniać zasadę proporcjonalności.

Skala potencjalnych obciążeń tłumaczy, dlaczego część startupów uczestniczących w badaniu deklarowała, że rozważa przeniesienie działalności poza Unię Europejską albo zaprzestanie rozwijania rozwiązań AI. Były to jednak deklaracje dotyczące możliwych decyzji, a nie potwierdzone przypadki relokacji lub rezygnacji z inwestycji.

Z drugiej strony AI Act może wzmacniać pozycję firm, które odpowiednio wcześnie przygotują systemy zarządzania ryzykiem i dokumentację. Wykazana zgodność z przepisami może ograniczać niepewność podczas due diligence, ułatwiać rozmowy z dużymi klientami oraz zwiększać wiarygodność w sektorach regulowanych i w postępowaniach publicznych.

Nie oznacza to jednak, że zgodność automatycznie zapewnia finansowanie. Jest raczej jednym z elementów, które inwestor bierze pod uwagę obok jakości technologii, kompetencji zespołu, modelu biznesowego i możliwości skalowania działalności.

Na AI Act warto więc patrzeć szerzej niż wyłącznie przez pryzmat biurokracji. Dla części startupów regulacja oznacza wzrost kosztów i wydłużenie procesu wprowadzania produktu na rynek. Dla innych może stać się barierą wejścia chroniącą przed słabiej przygotowaną konkurencją.

Z inwestycyjnego punktu widzenia najważniejsza pozostaje kalkulacja przewidywanego zwrotu w relacji do ryzyka regulacyjnego, technologicznego i biznesowego. To ona będzie ostatecznie wpływać na wyceny spółek i kierunki alokacji kapitału.