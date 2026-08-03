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Banki zaostrzą kryteria kredytowe. Trudniej będzie o kredyt mieszkaniowy i konsumpcyjny

ŹródłoNBP
-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Banki przygotowują się do zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów gospodarstwom domowym. Największe zmiany mają objąć finansowanie konsumpcyjne, ale bardziej wymagające może stać się również uzyskanie kredytu mieszkaniowego. Jednocześnie instytucje finansowe planują dalsze łagodzenie polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw, mimo że spodziewają się spadku popytu na kredyty w tym segmencie.

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Ankieta NBP, III kw. 2026

Banki w Polsce szykują się do zmiany kierunku polityki kredytowej. Po kwartale, w którym łagodziły warunki finansowania niemal we wszystkich segmentach, na III kwartał 2026 r. zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów gospodarstwom domowym — zarówno mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych — przy jednoczesnym dalszym łagodzeniu polityki wobec sektora MŚP. Tak wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych 23 banków, odpowiadających za ok. 89% portfela należności sektora bankowego.

+42,2%złagodzenie kryteriów dla MSP (kredyty długoterminowe) w II kw. 2026 — najsilniejsze w tej edycji ankiety
-19,3%zapowiadane zaostrzenie kryteriów kredytów konsumpcyjnych na III kw. 2026
+52,8%wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w II kw. 2026 (procent netto)
23 bankiobjęte ankietą, reprezentujące ok. 89% portfela należności sektora bankowego

Kryteria kredytowe: łagodzenie ustępuje miejsca ostrożności

W II kwartale 2026 r. banki po raz kolejny złagodziły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw — najsilniej w segmencie MŚP, gdzie procent netto wyniósł 37,7% dla kredytów krótkoterminowych i 42,2% dla długoterminowych. W przypadku dużych przedsiębiorstw złagodzenie było wyraźnie mniejsze (odpowiednio 14,7% i 14,1%). Kryteria dla gospodarstw domowych pozostały praktycznie bez zmian — w kredytach mieszkaniowych procent netto wyniósł 4,4%, a w konsumpcyjnych zaledwie 1,8%.

Na III kwartał 2026 r. banki zapowiadają odwrócenie tego kierunku wobec konsumentów: kryteria kredytów mieszkaniowych mają zostać zaostrzone (procent netto: -6,1%, przy czym ok. 25% banków planuje zaostrzenie, a 19% dalsze łagodzenie), a kryteria kredytów konsumpcyjnych zaostrzone wyraźniej (-19,3%). Jednocześnie wobec dużych przedsiębiorstw banki nie planują istotnych zmian (-3,6% i -2,5%), a politykę kredytową dla MŚP zamierzają nadal łagodzić (19,3% i 17,6%).

 

Warunki kredytowania dla przedsiębiorstw (II kw. 2026)

Poza kryteriami, banki złagodziły też wszystkie badane warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw — najsilniej obniżając marżę kredytową.

Warunek kredytowaniaStopień złagodzenia (procent netto)
Marża kredytowa44%
Maksymalna kwota kredytu / linii kredytowej19%
Pozaodsetkowe koszty kredytu12%
Maksymalny okres kredytowania10%
Wymagane zabezpieczenia10%

Za główny czynnik łagodzenia polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw banki wskazały presję konkurencyjną — ze strony innych banków (procent netto: 45%) oraz niebankowych instytucji finansowych (17%). To ten sam mechanizm, który — z różnym natężeniem — napędzał złagodzenie warunków we wszystkich trzech badanych segmentach rynku.

 

Popyt rośnie wszędzie, ale banki różnicują prognozy

W II kwartale 2026 r. banki odnotowały wzrost popytu na kredyty we wszystkich analizowanych segmentach: najsilniejszy w przypadku kredytów mieszkaniowych (procent netto: 52,8%) i konsumpcyjnych (48,3%), nieco słabszy w kredytach dla MŚP (ok. 41% i 40% dla kredytów krótko- i długoterminowych) oraz dla dużych przedsiębiorstw (28% i 30%).

Prognozy na III kwartał 2026 r. rozjeżdżają się jednak w zależności od segmentu. Banki oczekują dalszego, silnego wzrostu popytu ze strony dużych przedsiębiorstw (45,3% i 49,2%) oraz umiarkowanego wzrostu w kredytach mieszkaniowych (21,4%) i konsumpcyjnych (19,1%) — pomimo zapowiadanego zaostrzenia kryteriów w tych dwóch ostatnich segmentach. Zupełnie inny kierunek dotyczy MŚP: banki spodziewają się spadku popytu na kredyty krótko- i długoterminowe (odpowiednio -24,5% i -26,0%), mimo że jednocześnie planują dalej łagodzić dla nich politykę kredytową.

 

Zestawienie obu wykresów pokazuje wyraźną rozbieżność w segmencie MŚP: banki zapowiadają dalsze łagodzenie kryteriów (+19,3% i +17,6% netto), a jednocześnie prognozują spadek popytu na te kredyty (-24,5% i -26,0% netto). Taka kombinacja sugeruje, że ograniczeniem nie jest dostępność finansowania po stronie banków, lecz słabnący apetyt inwestycyjny samych małych i średnich firm — w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw, gdzie banki spodziewają się jednocześnie stabilnej polityki i rosnącego popytu.

Kredyty mieszkaniowe: łagodniejsza marża, twardsze kryteria w drodze

W kredytach mieszkaniowych banki w II kwartale 2026 r. nie zmieniły kryteriów, ale ponownie obniżyły marżę kredytową (procent netto: 21%). Wzrost popytu (52,8%) banki tłumaczyły przede wszystkim korzystnymi prognozami sytuacji na rynku mieszkaniowym (39%) oraz dotychczasowym złagodzeniem warunków (19%) i kryteriów (15%). Do wzrostu popytu przyczynił się także spadek wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania, zwłaszcza oszczędności gospodarstw domowych (19%) — czyli mniej klientów finansuje zakup mieszkania bez kredytu.

Na III kwartał banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów (procent netto: -6,1%), z czego około 25% banków planuje realne zaostrzenie, a 19% — dalsze łagodzenie. Popyt ma jednak nadal rosnąć (21,4%), co przy twardszych kryteriach może oznaczać dłuższy proces decyzyjny i wyższe wymogi co do zdolności kredytowej klientów w drugiej połowie roku.

Kredyty konsumpcyjne: najsilniejsze zaostrzenie w prognozach

Podobny, choć wyraźniejszy wzorzec dotyczy kredytów konsumpcyjnych. W II kwartale banki utrzymały kryteria na niemal niezmienionym poziomie (2%), łagodząc jednocześnie warunki — głównie przez obniżkę marży dla kredytów standardowych (47%) i obarczonych podwyższonym ryzykiem (23%). Popyt wzrósł o 48,3% netto, głównie w efekcie wcześniejszego złagodzenia warunków (31%) i kryteriów (14%) oraz rosnącego zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku (14%).

Na III kwartał 2026 r. banki zapowiadają najsilniejsze w całej ankiecie zaostrzenie kryteriów — procent netto -19,3% — przy jednoczesnym oczekiwaniu dalszego wzrostu popytu (19,1%). Głównym czynnikiem łagodzenia w II kwartale pozostawała presja konkurencyjna ze strony innych banków (56% netto) — najwyższa spośród wszystkich trzech segmentów objętych ankietą.

Co to oznacza dla rynku

Ankieta NBP rysuje obraz banków, które kończą cykl łagodzenia warunków kredytowania konsumentów, jednocześnie utrzymując otwartość wobec sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw. Zaostrzenie kryteriów mieszkaniowych i konsumpcyjnych przy rosnącym popycie oznacza w praktyce silniejszą selekcję klientów, a nie ograniczenie akcji kredytowej jako takiej — banki nie sygnalizują spadku zainteresowania tymi segmentami, lecz wyższe wymogi wobec kredytobiorców. Dla sektora MŚP kluczowa jest rozbieżność między deklarowaną gotowością do dalszego łagodzenia polityki a prognozowanym spadkiem popytu — sygnał, że to popyt inwestycyjny małych firm, a nie dostępność finansowania, może być głównym hamulcem akcji kredytowej w tym segmencie w najbliższych miesiącach. Wspólnym mianownikiem całej ankiety pozostaje presja konkurencyjna między bankami, wskazywana jako główny motor łagodzenia warunków we wszystkich trzech analizowanych segmentach rynku.

Źródło: Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, „Sytuacja na rynku kredytowym — wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, III kwartał 2026 r.”, ankieta przeprowadzona na początku lipca 2026 r. wśród 23 banków. Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

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