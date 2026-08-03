Ankieta NBP, III kw. 2026

Banki w Polsce szykują się do zmiany kierunku polityki kredytowej. Po kwartale, w którym łagodziły warunki finansowania niemal we wszystkich segmentach, na III kwartał 2026 r. zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów gospodarstwom domowym — zarówno mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych — przy jednoczesnym dalszym łagodzeniu polityki wobec sektora MŚP. Tak wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych 23 banków, odpowiadających za ok. 89% portfela należności sektora bankowego.

+42,2% złagodzenie kryteriów dla MSP (kredyty długoterminowe) w II kw. 2026 — najsilniejsze w tej edycji ankiety -19,3% zapowiadane zaostrzenie kryteriów kredytów konsumpcyjnych na III kw. 2026 +52,8% wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w II kw. 2026 (procent netto) 23 banki objęte ankietą, reprezentujące ok. 89% portfela należności sektora bankowego

Kryteria kredytowe: łagodzenie ustępuje miejsca ostrożności

W II kwartale 2026 r. banki po raz kolejny złagodziły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw — najsilniej w segmencie MŚP, gdzie procent netto wyniósł 37,7% dla kredytów krótkoterminowych i 42,2% dla długoterminowych. W przypadku dużych przedsiębiorstw złagodzenie było wyraźnie mniejsze (odpowiednio 14,7% i 14,1%). Kryteria dla gospodarstw domowych pozostały praktycznie bez zmian — w kredytach mieszkaniowych procent netto wyniósł 4,4%, a w konsumpcyjnych zaledwie 1,8%.

Na III kwartał 2026 r. banki zapowiadają odwrócenie tego kierunku wobec konsumentów: kryteria kredytów mieszkaniowych mają zostać zaostrzone (procent netto: -6,1%, przy czym ok. 25% banków planuje zaostrzenie, a 19% dalsze łagodzenie), a kryteria kredytów konsumpcyjnych zaostrzone wyraźniej (-19,3%). Jednocześnie wobec dużych przedsiębiorstw banki nie planują istotnych zmian (-3,6% i -2,5%), a politykę kredytową dla MŚP zamierzają nadal łagodzić (19,3% i 17,6%).

Warunki kredytowania dla przedsiębiorstw (II kw. 2026)

Poza kryteriami, banki złagodziły też wszystkie badane warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw — najsilniej obniżając marżę kredytową.

Warunek kredytowania Stopień złagodzenia (procent netto) Marża kredytowa 44% Maksymalna kwota kredytu / linii kredytowej 19% Pozaodsetkowe koszty kredytu 12% Maksymalny okres kredytowania 10% Wymagane zabezpieczenia 10%

Za główny czynnik łagodzenia polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw banki wskazały presję konkurencyjną — ze strony innych banków (procent netto: 45%) oraz niebankowych instytucji finansowych (17%). To ten sam mechanizm, który — z różnym natężeniem — napędzał złagodzenie warunków we wszystkich trzech badanych segmentach rynku.

Popyt rośnie wszędzie, ale banki różnicują prognozy

W II kwartale 2026 r. banki odnotowały wzrost popytu na kredyty we wszystkich analizowanych segmentach: najsilniejszy w przypadku kredytów mieszkaniowych (procent netto: 52,8%) i konsumpcyjnych (48,3%), nieco słabszy w kredytach dla MŚP (ok. 41% i 40% dla kredytów krótko- i długoterminowych) oraz dla dużych przedsiębiorstw (28% i 30%).

Prognozy na III kwartał 2026 r. rozjeżdżają się jednak w zależności od segmentu. Banki oczekują dalszego, silnego wzrostu popytu ze strony dużych przedsiębiorstw (45,3% i 49,2%) oraz umiarkowanego wzrostu w kredytach mieszkaniowych (21,4%) i konsumpcyjnych (19,1%) — pomimo zapowiadanego zaostrzenia kryteriów w tych dwóch ostatnich segmentach. Zupełnie inny kierunek dotyczy MŚP: banki spodziewają się spadku popytu na kredyty krótko- i długoterminowe (odpowiednio -24,5% i -26,0%), mimo że jednocześnie planują dalej łagodzić dla nich politykę kredytową.

Zestawienie obu wykresów pokazuje wyraźną rozbieżność w segmencie MŚP: banki zapowiadają dalsze łagodzenie kryteriów (+19,3% i +17,6% netto), a jednocześnie prognozują spadek popytu na te kredyty (-24,5% i -26,0% netto). Taka kombinacja sugeruje, że ograniczeniem nie jest dostępność finansowania po stronie banków, lecz słabnący apetyt inwestycyjny samych małych i średnich firm — w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw, gdzie banki spodziewają się jednocześnie stabilnej polityki i rosnącego popytu.

Kredyty mieszkaniowe: łagodniejsza marża, twardsze kryteria w drodze

W kredytach mieszkaniowych banki w II kwartale 2026 r. nie zmieniły kryteriów, ale ponownie obniżyły marżę kredytową (procent netto: 21%). Wzrost popytu (52,8%) banki tłumaczyły przede wszystkim korzystnymi prognozami sytuacji na rynku mieszkaniowym (39%) oraz dotychczasowym złagodzeniem warunków (19%) i kryteriów (15%). Do wzrostu popytu przyczynił się także spadek wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania, zwłaszcza oszczędności gospodarstw domowych (19%) — czyli mniej klientów finansuje zakup mieszkania bez kredytu.

Na III kwartał banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów (procent netto: -6,1%), z czego około 25% banków planuje realne zaostrzenie, a 19% — dalsze łagodzenie. Popyt ma jednak nadal rosnąć (21,4%), co przy twardszych kryteriach może oznaczać dłuższy proces decyzyjny i wyższe wymogi co do zdolności kredytowej klientów w drugiej połowie roku.

Kredyty konsumpcyjne: najsilniejsze zaostrzenie w prognozach

Podobny, choć wyraźniejszy wzorzec dotyczy kredytów konsumpcyjnych. W II kwartale banki utrzymały kryteria na niemal niezmienionym poziomie (2%), łagodząc jednocześnie warunki — głównie przez obniżkę marży dla kredytów standardowych (47%) i obarczonych podwyższonym ryzykiem (23%). Popyt wzrósł o 48,3% netto, głównie w efekcie wcześniejszego złagodzenia warunków (31%) i kryteriów (14%) oraz rosnącego zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku (14%).

Na III kwartał 2026 r. banki zapowiadają najsilniejsze w całej ankiecie zaostrzenie kryteriów — procent netto -19,3% — przy jednoczesnym oczekiwaniu dalszego wzrostu popytu (19,1%). Głównym czynnikiem łagodzenia w II kwartale pozostawała presja konkurencyjna ze strony innych banków (56% netto) — najwyższa spośród wszystkich trzech segmentów objętych ankietą.

Co to oznacza dla rynku

Ankieta NBP rysuje obraz banków, które kończą cykl łagodzenia warunków kredytowania konsumentów, jednocześnie utrzymując otwartość wobec sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw. Zaostrzenie kryteriów mieszkaniowych i konsumpcyjnych przy rosnącym popycie oznacza w praktyce silniejszą selekcję klientów, a nie ograniczenie akcji kredytowej jako takiej — banki nie sygnalizują spadku zainteresowania tymi segmentami, lecz wyższe wymogi wobec kredytobiorców. Dla sektora MŚP kluczowa jest rozbieżność między deklarowaną gotowością do dalszego łagodzenia polityki a prognozowanym spadkiem popytu — sygnał, że to popyt inwestycyjny małych firm, a nie dostępność finansowania, może być głównym hamulcem akcji kredytowej w tym segmencie w najbliższych miesiącach. Wspólnym mianownikiem całej ankiety pozostaje presja konkurencyjna między bankami, wskazywana jako główny motor łagodzenia warunków we wszystkich trzech analizowanych segmentach rynku.

Źródło: Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, „Sytuacja na rynku kredytowym — wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, III kwartał 2026 r.”, ankieta przeprowadzona na początku lipca 2026 r. wśród 23 banków. Opracowanie własne na podstawie danych NBP.