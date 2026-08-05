OTOMOTO / Grupa OLX — Raport

Boom na elektryki zaczyna się stabilizować. Chińscy producenci nadal rosną

Wschód na fali elektryczności — popyt na EV i adaptacja chińskich marek na rynkach Grupy OLX

Popyt na samochody elektryczne nadal przyspiesza na pięciu platformach motoryzacyjnych Grupy OLX, choć jego tempo zaczyna się normalizować — wynika z raportu Grupy OLX i OTOMOTO. W czerwcu 2026 roku w każdym z monitorowanych krajów liczba zapytań (leadów) dotyczących EV wzrosła rok do roku o dwu- lub trzycyfrowy procent, jednak dynamika osłabła w porównaniu z majowymi szczytami. Chińscy producenci pozostają kluczowym elementem tej historii — MG i BYD znajdują się dziś wśród liderów na czterech z pięciu badanych rynków.

Najszybszy wzrost EV r/r Francja +206% czerwiec 2026 vs czerwiec 2025 Najdojrzalszy rynek EV Portugalia 14,9% udział EV w leadach Najwyższy popyt na marki chińskie RPA 7,31% z czego tylko 0,3% to EV — rynek SUV-ów Punkt odniesienia 28.02.2026 wybuch konfliktu w Iranie

Wybuch konfliktu w Iranie w lutym 2026 roku wywołał na wszystkich pięciu rynkach gwałtowny wzrost popytu na pojazdy elektryczne. Niezależnie od tego, czy był on bezpośrednią przyczyną, czy po prostu zbiegł się w czasie z innymi czynnikami — impuls ten z czasem wygasł, choć popyt wciąż pozostaje wyższy niż przed lutym. To oznacza, że rynek przechodzi od gwałtownej reakcji na szok do trwałej, strukturalnej adopcji.

Jako lider rynku ogłoszeń z dziesiątkami milionów ofert publikowanych miesięcznie na siedmiu rynkach, Grupa OLX czerpie z danych zgromadzonych na swoich pięciu platformach motoryzacyjnych działających we Francji (la centrale), Rumunii (Autovit.ro), Portugalii (StandVirtual), Polsce (OTOMOTO) i Republice Południowej Afryki (AutoTrader).

Kluczowe wnioski

W czerwcu 2026 roku na każdym z badanych rynków odnotowano dwu- lub trzycyfrowy wzrost liczby leadów dotyczących EV rok do roku, jednak od maja dynamika osłabła we wszystkich pięciu krajach: Francja 206% (spadek z 249%), Republika Południowej Afryki 154,6% (spadek z 204%), Rumunia 66,0% (spadek ze 116%), Portugalia 60,0% (spadek ze 102%) oraz Polska 34,3% (spadek z 58%).

Po raz pierwszy w całym badanym okresie we wszystkich pięciu krajach odnotowano w czerwcu spadek liczby leadów dotyczących EV miesiąc do miesiąca — od -11,8% we Francji do -28,2% w Portugalii. Jest to spójne z obrazem rynku, który normalizuje się po mocnym pierwszym półroczu, a nie zawraca z obranego kierunku.

Portugalia pozostaje najbardziej dojrzałym rynkiem EV w Europie — pojazdy elektryczne odpowiadają za 14,9% leadów, niemal dwukrotnie więcej niż na kolejnym najbliższym rynku, mimo spadku z 21,2% w maju.

Francja pozostaje najszybciej rosnącym rynkiem EV w grupie i jedynym, na którym ceny pojazdów elektrycznych wciąż rosną (+25% rok do roku), co sugeruje, że popyt absorbuje wzrosty kosztów, zamiast być przez nie hamowany.

Wzrost liczby leadów dla marek z Państwa Środka wyhamował na każdym z badanych rynków, najwyraźniej we Francji (z 437% do 276% rok do roku) oraz w Rumunii (z 222% do 119,2%), co wskazuje na przejście rynku do fazy stabilnej ekspansji.

Republika Południowej Afryki odnotowuje najwyższy popyt na chińskie marki w całej grupie — obecnie 7,31% i wciąż rośnie — lecz elektryki stanowią w nim jedynie ułamek procenta. Liderem rynku jest Haval, co potwierdza, że to rynek zdominowany przez benzynowe i hybrydowe SUV-y, a nie pojazdy elektryczne.

MG i BYD wyrastają dziś na najbardziej stabilnych liderów wśród chińskich producentów w całej grupie — ich obecność wśród czołowych graczy widać we Francji, Rumunii, Portugalii i Polsce.

Wzrost liczby leadów EV rok do roku, czerwiec 2026 vs czerwiec 2025 (%)

Udział pojazdów elektrycznych w leadach, czerwiec 2026 (%)

Rynek i platforma Wzrost EV od konfliktu (28.02.2026) Udział EV w leadach R/R (06/2026 vs 06/2025) M/M (czerwiec vs maj) Zmiana ceny r/r Francja la centrale +90% 9,4% +206% -11,8% +25% Rumunia Autovit.ro +84,3% 4,1% +66% -19,7% -7,7% Portugalia StandVirtual +52% 14,9% +60% -28,2% +4,0% Polska OTOMOTO +33,5% 1,8% +34,3% -18,9% +5,5% RPA AutoTrader +103% 0,55% +154,6% -15% -9,8%

Marki chińskie: mniej graczy, więcej udziałów

Liczba leadów dla marek chińskich rosła szybciej niż dla EV ogółem na każdym z pięciu rynków, choć i tu dynamika wyraźnie osłabła w porównaniu z majowymi szczytami. MG i BYD znajdują się dziś wśród czołowych marek w czterech z pięciu krajów, co jest typowym sygnałem, że rynek wchodzi w nowy etap: na początku wiele marek walczy o uwagę klientów, ale z czasem tylko kilka z nich zamienia to zainteresowanie w trwałą sprzedaż.

Wzrost liczby leadów dla marek chińskich rok do roku, czerwiec 2026 vs czerwiec 2025 (%)

Rynek Udział marek chińskich w leadach Udział EV wśród marek chińskich Wzrost leadów r/r Kluczowe marki Francja 1% 27% +276% MG, BYD Rumunia 1,11% 24,8% +119,2% BYD, MG, Chery Portugalia 2% 70,6% +74% MG, BYD, Xpeng Polska 1% 13,5% +94,6% MG, BYD, Omoda RPA 7,31% 0,3%* +38,9% Haval

* W tabeli zbiorczej raportu wartość dla RPA podano jako 0,8%; strona analizy rynkowej RPA w tym samym raporcie oraz towarzyszący jej opis („zaledwie 0,3% popytu na marki chińskie w RPA dotyczy pojazdów elektrycznych”) wskazują 0,3%. Przyjęto tu wartość 0,3% jako potwierdzoną dwukrotnie w materiale źródłowym.

Analiza poszczególnych rynków

Francja la centrale Rynek, który wyróżnia się na tle innych Marki: MG, BYD +90% wzrost EV od konfliktu 9,4% udział EV w leadach 1% udział marek chińskich 27% chińskie marki EV Leady EV / r/r +206% Najszybszy wzrost wśród wszystkich rynków Leady EV / m/m -11,8% Najmniejszy miesięczny spadek w grupie Liczba leadów dotyczących EV wzrosła o 206% rok do roku — to wciąż najszybsze tempo wzrostu spośród pięciu rynków objętych raportem, mimo że w tym samym okresie ceny wzrosły o 25%. Dynamika osłabła w porównaniu z majowym wynikiem 249%, ale Francja pozostaje jedynym krajem w grupie, który absorbuje trwały wzrost cen bez towarzyszącego spowolnienia popytu — prawdopodobnie ze względu na wyraźną zmianę struktury dostępnych ofert. Liczba leadów dla marek chińskich wzrosła o 276% rok do roku — to wciąż najszybsze tempo spośród wszystkich rynków, mimo osłabienia z majowego wyniku 437%. Segmentowi przewodzą MG i BYD. To spowolnienie nie oznacza utraty impetu, ale raczej przejście ze skokowego wzrostu do bardziej stabilnej ekspansji. Francja pozostaje zarówno najszybciej rosnącym rynkiem EV, jak i rynkiem najszybciej rosnącym pod względem popytu na marki chińskie w tym raporcie. Francuscy kupujący są coraz bardziej otwarci na pojazdy elektryczne, a producenci chińscy, z MG i BYD na czele, wciąż pozostają markami najlepiej przygotowanymi do zaspokojenia tego popytu w przystępnych cenach.

Rumunia Autovit.ro Nowa granica przystępności Marki: MG, BYD, Chery +84,3% wzrost EV od konfliktu 4,1% udział EV w leadach 1,11% udział marek chińskich 24,8% chińskie marki EV Leady EV / r/r +66% Popyt rośnie w miarę spadku cen EV Leady EV / m/m -19,7% Wzrost słabnie po mocnym maju Liczba leadów dotyczących EV wzrosła o 66,0% rok do roku — to wyraźne osłabienie w porównaniu z majowym wynikiem 116%, któremu towarzyszy dalszy spadek cen (-7,7% rok do roku). Rumunia pozostaje rynkiem, na którym spadające ceny EV i rosnący popyt idą ze sobą w parze. Liczba leadów dla marek chińskich wzrosła o 119,2% rok do roku — to spadek z majowych 222%, ale wciąż jeden z najlepszych wyników w grupie. Segmentowi przewodzą BYD, MG i Chery, a udział marek z Państwa Środka we wszystkich leadach utrzymuje się na stabilnym poziomie 1,11%. Spadające ceny EV w Rumunii i gwałtownie rosnący popyt na marki chińskie są ze sobą bezpośrednio powiązane. Pojazdy produkowane w Chinach — wiele z nich to modele elektryczne lub hybrydowe — stanowią główne źródło przystępnych cenowo opcji elektrycznych trafiających na ten rynek. Spadek cen nie jest oznaką słabnącego popytu, lecz odzwierciedla coraz bardziej konkurencyjną stronę podażową.

Portugalia StandVirtual Dojrzały rynek EV Marki: MG, BYD, Xpeng +52% wzrost EV od konfliktu 14,9% udział EV w leadach 2% udział marek chińskich 70,6% chińskie marki EV Leady EV / r/r +60% Najdojrzalszy rynek EV w grupie Leady EV / m/m -28,2% Największy miesięczny spadek w grupie Portugalia pozostaje najbardziej dojrzałym rynkiem EV w tym raporcie. Pojazdy elektryczne odpowiadają za 14,9% leadów — to najwyższy udział w grupie, choć niższy niż majowe 21,2%. Wzrost rok do roku wynosi 60%. Liczba leadów dla marek chińskich wzrosła o 74,0% rok do roku. Segmentowi przewodzą MG, BYD i Xpeng, a lokalne dane pokazują, że 70,6% popytu na marki chińskie w Portugalii dotyczy dziś pojazdów elektrycznych. Dojrzały rynek EV w Portugalii daje markom chińskim przestrzeń do konkurowania nie tylko ceną, ale i jakością. Obecność Xpeng wśród liderów sygnalizuje dywersyfikację marek podobną do tej, jaką Polska przeszła na wcześniejszym etapie swojego rozwoju.

Polska OTOMOTO Lider różnorodności Marki: MG, BYD, Omoda +33,5% wzrost EV od konfliktu 1,8% udział EV w leadach 1% udział marek chińskich 13,5% chińskie marki EV Leady EV / r/r +34,3% Stabilny wzrost zaufania do EV Leady EV / m/m -18,9% Umiarkowany spadek po niedawnym wzroście Polska odnotowuje najbardziej umiarkowany wzrost EV w całej grupie — o 34,3% rok do roku — kontynuując stabilny wzorzec, bez gwałtownych wahań w żadnym kierunku. To rynek, który systematycznie buduje zaufanie do pojazdów elektrycznych, a nie reaguje na nagły szok popytowy. Liczba leadów dla marek chińskich wzrosła o 94,6% rok do roku. Rynkowi przewodzą MG, BYD i Omoda. Spośród wszystkich krajów w grupie to właśnie w Polsce klienci mają do wyboru najwięcej różnych marek chińskich, choć ich łączny udział we wszystkich leadach utrzymuje się na poziomie 1%. Polska może zwiastować, w jakim kierunku podążą inne rynki z tego raportu — zaufanie do marek chińskich wyszło tu już poza początkową fazę adopcji i weszło w etap dojrzalszej, szerszej konkurencji. Rosnące ceny aut używanych mogą wynikać ze względnego niedoboru takich pojazdów na rynku wtórnym, bo wiele z tych marek pojawiło się w Polsce dopiero niedawno.

Republika Południowej Afryki AutoTrader Wyjątek z ugruntowaną pozycją Marka: Haval +103% wzrost EV od konfliktu 0,55% udział EV w leadach 7,31% udział marek chińskich 0,3% chińskie marki EV Leady EV / r/r +154,6% Drugi najszybszy wzrost EV w grupie Leady EV / m/m -15% Popyt słabnie, ale pozostaje wysoki Wzrost liczby leadów EV w RPA osłabł do 154,6% rok do roku, z majowego wyniku 204%. Mimo to wciąż jest to drugie najszybsze tempo w grupie. Wynik ten wychodzi jednak z bardzo niskiej bazy — 0,55% leadów, wobec 0,39% w maju. Penetracja EV pozostaje niska, ale kierunek zmian pozostaje jasny za sprawą poprawy zarówno świadomości konsumentów, jak i infrastruktury. Marki chińskie mają 7,31% udziału w leadach — to najwyższy i wciąż rosnący wynik w grupie. Segmentowi przewodzi obecnie Haval. Zaledwie 0,3% popytu na marki chińskie w RPA dotyczy pojazdów elektrycznych, co potwierdza, że jest to zdecydowanie rynek benzynowych i hybrydowych SUV-ów. Ograniczenia infrastrukturalne oraz specyfika użytkowania — w tym dłuższe dystanse i zróżnicowany teren — sprawiają, że liderami kategorii są praktyczne marki SUV, a nie producenci skupieni wyłącznie na EV. To najbardziej odmienny strukturalnie rynek w całej grupie: chińscy producenci dostosowują swoje podejście do każdego kraju z osobna, zamiast wdrażać jeden globalny schemat działania.

Co pokazują dane?

W pięciu krajach obserwujemy trzy równoległe zjawiska, które wzajemnie się wzmacniają.

1 Popyt na EV nie jest już chwilową reakcją na kryzys — staje się trwałym trendem Każdy rynek w tym raporcie odnotował dwu- lub trzycyfrowy wzrost EV rok do roku przez dwa kolejne miesiące od wybuchu konfliktu w Iranie. Tempo jest niższe niż na początku, ale sam wzrost się utrzymuje. Najlepiej pokazuje to Portugalia: udział EV w tamtejszych leadach spadł względem maja, ale wciąż jest niemal dwa razy wyższy niż w jakimkolwiek innym kraju. 2 Chińscy producenci: mniej graczy, więcej udziałów MG i BYD znajdują się dziś wśród czołowych marek w czterech z pięciu krajów. To typowy sygnał, że rynek wchodzi w nowy etap: na początku wiele marek walczy o uwagę klientów, ale z czasem tylko kilka z nich zamienia to zainteresowanie w trwałą sprzedaż. Polska wciąż wyróżnia się dużą różnorodnością marek i pozostaje najbardziej rozdrobnionym rynkiem pod tym względem. 3 Strategie cenowe i produktowe wciąż różnią się między rynkami Francja udowadnia, że popyt potrafi wchłonąć rosnące ceny, gdy oferta produktowa jest dobrze dopasowana. Rumunia pokazuje, że pojazdy produkowane w Chinach wciąż poszerzają dostępność przy spadających cenach. RPA daje najwyraźniejszy dotąd przykład tego, że marki chińskie konkurują tam na polu spalinowych i hybrydowych SUV-ów, a nie pojazdów elektrycznych.

Różnice między tymi pięcioma rynkami wynikają zarówno z odmiennych warunków, w jakich działają producenci, jak i — być może — ze świadomego dostosowania strategii do każdego kraju z osobna. Tak czy inaczej, efekt jest ten sam: marki chińskie zdobywają udziały rynkowe w bardzo różnych warunkach popytowych.

„Nasze dane opowiadają prostą historię: wraz z przyspieszeniem adopcji EV, przyspiesza popyt na marki chińskie. To nie przypadek — chińscy producenci aktywnie poszerzają rynek, dostarczając konsumentom pojazdy elektryczne w niższych cenach niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki temu EV stają się dostępne dla coraz większej liczby osób. Przejście na elektromobilność następuje szybciej i na szerszą skalę właśnie dlatego, że biorą w nim udział chińscy producenci.” Christian Gisy, CEO Grupy OLX