Branża windykacyjna zwiększa zyski. Portfel wierzytelności przekroczył 211 mld zł

GUS / Rynek finansowy

Wynik netto branży windykacyjnej wzrósł o 8,3% w 2025 r., wartość portfela sięgnęła 211 mld zł

Firmy windykacyjne działające w Polsce zamknęły 2025 rok wynikiem netto na poziomie 1,6 mld zł — o 8,3% wyższym niż rok wcześniej. Według danych GUS 86 badanych podmiotów przyjęło w ciągu roku do obsługi 6,7 mln nowych wierzytelności o wartości 34,2 mld zł, a łączna wartość portfela czynnych spraw na koniec 2025 roku sięgnęła 211,4 mld zł.

Wierzytelności przyjęte w 2025 r. 34,2 mld zł 6,7 mln nowych spraw, 86 badanych podmiotów Portfel czynny na 31.12.2025 211,4 mld zł 20,8 mln spraw w obsłudze Wynik netto branży (71 firm) 1,6 mld zł +8,3% r/r; 50 firm na plusie, 21 na minusie Średnia wartość sprawy 3 920 / 14 359 zł konsumencka vs korporacyjna — różnica ok. 3,7×

Główny Urząd Statystyczny opublikował doroczne badanie działalności przedsiębiorstw windykacyjnych za 2025 rok. Badaniem objęto 86 podmiotów — 50 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 18 spółek akcyjnych i 18 podmiotów o innych formach prawnych — zatrudniających łącznie 6450 osób na koniec roku. Kapitał krajowy dominował w 66 przedsiębiorstwach, zagraniczny w 20.

Rynek wierzytelności: konsumenci dominują liczbą spraw, firmy — ich wartością

Wśród wierzytelności przyjętych do obsługi w 2025 roku sprawy konsumenckie stanowiły 88,6% liczby spraw, ale tylko 68,0% ich wartości. Odwrotna proporcja dotyczy wierzytelności korporacyjnych: 11,4% liczby spraw odpowiadało za 32,0% wartości. Przekłada się to na wyraźnie różną skalę pojedynczej sprawy — średnia wartość nowo przyjętej wierzytelności konsumenckiej wyniosła 3920 zł, a korporacyjnej 14 359 zł, czyli niemal czterokrotnie więcej.

Struktura wierzytelności przyjętych do obsługi w 2025 r. — udział w liczbie spraw i w wartości (%)

Wyszczególnienie Liczba spraw (mln) Wartość (mld zł) Średnia wartość sprawy (zł)* Przyjęte do obsługi w 2025 r. Ogółem 6,70 34,21 5 107 Wierzytelności konsumenckie 5,94 23,27 3 920 Wierzytelności korporacyjne 0,76 10,94 14 359 Portfel czynny — stan na 31.12.2025 Ogółem 20,81 211,42 10 157 Wierzytelności konsumenckie 20,29 179,20 8 834 Wierzytelności korporacyjne 0,53 32,22 60 853

Banki głównym źródłem wierzytelności trafiających do windykacji

Wśród pierwotnych wierzycieli, których wierzytelności trafiły do obsługi w 2025 roku, zdecydowanie dominują banki — odpowiadają za 48,5% liczby spraw i 61,9% ich łącznej wartości. Drugą pozycję zajmują firmy pożyczkowe (24,2% liczby spraw, 16,9% wartości). Zakłady ubezpieczeń i operatorzy telekomunikacyjni generują liczne, ale relatywnie niskowartościowe sprawy — ich łączny udział w wartości portfela nie przekracza 5%.

Wartość wierzytelności przyjętych do obsługi w 2025 r. według wierzyciela pierwotnego (mln zł)

Wyniki finansowe branży: aktywa i zyski rosną szybciej niż zadłużenie

Analiza objęła 71 przedsiębiorstw, dla których windykacja jest jedynym lub dominującym rodzajem działalności i które prowadzą pełną księgowość. Ich łączne aktywa wzrosły w ciągu roku z 13,60 do 15,42 mld zł (+13,4%), z czego 87,7% stanowiły aktywa trwałe — głównie inwestycje długoterminowe, czyli zakupione portfele wierzytelności księgowane jako aktywa firmy. Kapitał własny tej grupy podmiotów wzrósł o 21,6%, wyraźnie szybciej niż zobowiązania i rezerwy (+5,7%), co oznacza rosnący udział finansowania własnego w strukturze bilansu — na koniec 2025 roku kapitały własne stanowiły 51,6% pasywów.

Przychody z całokształtu działalności wzrosły o 15,8% do 4,20 mld zł, a koszty o 15,3% do 2,54 mld zł, w efekcie czego wynik netto zwiększył się o 8,3% do 1,60 mld zł. Wynik dodatni wypracowało 50 z 71 przedsiębiorstw (łącznie 1,63 mld zł zysku), a 21 podmiotów odnotowało straty na łączną kwotę 37,5 mln zł. Zakup wierzytelności finansowany był głównie ze środków własnych (41,5%) i kredytu bankowego (31%), a w mniejszym stopniu obligacjami korporacyjnymi (8,5%) i kapitałem własnym (8%).

Wyniki finansowe 71 przedsiębiorstw windykacyjnych, 2024 vs 2025 (mln zł)

Wyszczególnienie 2024 (mln zł) 2025 (mln zł) Zmiana r/r Aktywa razem 13 601 15 420 +13,4% Kapitał własny 6 548 7 961 +21,6% Zobowiązania i rezerwy 7 054 7 459 +5,7% Przychody z całokształtu działalności 3 625 4 199 +15,8% Koszty z całokształtu działalności 2 202 2 537 +15,3% Wynik netto 1 473 1 595 +8,3%

Uwaga metodologiczna Średnie wartości sprawy w tabeli powyżej to wyliczenie własne (wartość wierzytelności podzielona przez liczbę spraw z tablic źródłowych GUS), nie są to odrębne kategorie publikowane wprost przez GUS. W danych źródłowych występuje rozbieżność między sumą wierzytelności przyjętych do obsługi w Tablicy 1/4 (6,70 mln spraw, 34,21 mld zł) a sumą według wierzycieli pierwotnych w Tablicy 6 (6,94 mln spraw, 35,74 mld zł). Różnica — dokładnie 237,9 tys. spraw o wartości 1,53 mld zł — odpowiada wierzytelnościom przyjętym na zlecenie funduszy inwestycyjnych zewnętrznych, które GUS wyłącza z sumy głównej w Tablicy 1/4 (oznaczenie „*”), ale uwzględnia w zestawieniu według wierzycieli w Tablicy 6. Jako podstawę wszystkich wyliczeń w tym artykule przyjęto plik źródłowy XLS (tablice szczegółowe), który daje pełną precyzję liczbową — informacja sygnalna PDF podaje wyłącznie wartości zaokrąglone.