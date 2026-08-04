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WINDYKACJA
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Branża windykacyjna zwiększa zyski. Portfel wierzytelności przekroczył 211 mld zł

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Firmy windykacyjne działające w Polsce zakończyły 2025 rok wynikiem netto na poziomie niemal 1,6 mld zł, o 8,3 proc. wyższym niż rok wcześniej. W ciągu roku przyjęły do obsługi 6,7 mln wierzytelności o wartości 34,2 mld zł, a łączna wartość ich czynnego portfela wzrosła do 211,4 mld zł.

Spis treści

  • Windykatorzy obsługują już ponad 20 mln spraw. Wartość długów sięga 211 mld zł
  • Banki napędzają rynek windykacji. Odpowiadają za większość wartości nowych spraw
  • Zyski firm windykacyjnych wzrosły o 8,3 proc.
  • 34 mld zł nowych wierzytelności w rok. Branża windykacyjna zwiększa przychody
  • Aktywa branży przekroczyły 15 mld zł
GUS / Rynek finansowy

Wynik netto branży windykacyjnej wzrósł o 8,3% w 2025 r., wartość portfela sięgnęła 211 mld zł

Firmy windykacyjne działające w Polsce zamknęły 2025 rok wynikiem netto na poziomie 1,6 mld zł — o 8,3% wyższym niż rok wcześniej. Według danych GUS 86 badanych podmiotów przyjęło w ciągu roku do obsługi 6,7 mln nowych wierzytelności o wartości 34,2 mld zł, a łączna wartość portfela czynnych spraw na koniec 2025 roku sięgnęła 211,4 mld zł.
Wierzytelności przyjęte w 2025 r.
34,2 mld zł
6,7 mln nowych spraw, 86 badanych podmiotów
Portfel czynny na 31.12.2025
211,4 mld zł
20,8 mln spraw w obsłudze
Wynik netto branży (71 firm)
1,6 mld zł
+8,3% r/r; 50 firm na plusie, 21 na minusie
Średnia wartość sprawy
3 920 / 14 359 zł
konsumencka vs korporacyjna — różnica ok. 3,7×

Główny Urząd Statystyczny opublikował doroczne badanie działalności przedsiębiorstw windykacyjnych za 2025 rok. Badaniem objęto 86 podmiotów — 50 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 18 spółek akcyjnych i 18 podmiotów o innych formach prawnych — zatrudniających łącznie 6450 osób na koniec roku. Kapitał krajowy dominował w 66 przedsiębiorstwach, zagraniczny w 20.

Rynek wierzytelności: konsumenci dominują liczbą spraw, firmy — ich wartością

Wśród wierzytelności przyjętych do obsługi w 2025 roku sprawy konsumenckie stanowiły 88,6% liczby spraw, ale tylko 68,0% ich wartości. Odwrotna proporcja dotyczy wierzytelności korporacyjnych: 11,4% liczby spraw odpowiadało za 32,0% wartości. Przekłada się to na wyraźnie różną skalę pojedynczej sprawy — średnia wartość nowo przyjętej wierzytelności konsumenckiej wyniosła 3920 zł, a korporacyjnej 14 359 zł, czyli niemal czterokrotnie więcej.

Struktura wierzytelności przyjętych do obsługi w 2025 r. — udział w liczbie spraw i w wartości (%)
 
WyszczególnienieLiczba spraw (mln)Wartość (mld zł)Średnia wartość sprawy (zł)*
Przyjęte do obsługi w 2025 r.
Ogółem6,7034,215 107
Wierzytelności konsumenckie5,9423,273 920
Wierzytelności korporacyjne0,7610,9414 359
Portfel czynny — stan na 31.12.2025
Ogółem20,81211,4210 157
Wierzytelności konsumenckie20,29179,208 834
Wierzytelności korporacyjne0,5332,2260 853

Banki głównym źródłem wierzytelności trafiających do windykacji

Wśród pierwotnych wierzycieli, których wierzytelności trafiły do obsługi w 2025 roku, zdecydowanie dominują banki — odpowiadają za 48,5% liczby spraw i 61,9% ich łącznej wartości. Drugą pozycję zajmują firmy pożyczkowe (24,2% liczby spraw, 16,9% wartości). Zakłady ubezpieczeń i operatorzy telekomunikacyjni generują liczne, ale relatywnie niskowartościowe sprawy — ich łączny udział w wartości portfela nie przekracza 5%.

Wartość wierzytelności przyjętych do obsługi w 2025 r. według wierzyciela pierwotnego (mln zł)
 

Wyniki finansowe branży: aktywa i zyski rosną szybciej niż zadłużenie

Analiza objęła 71 przedsiębiorstw, dla których windykacja jest jedynym lub dominującym rodzajem działalności i które prowadzą pełną księgowość. Ich łączne aktywa wzrosły w ciągu roku z 13,60 do 15,42 mld zł (+13,4%), z czego 87,7% stanowiły aktywa trwałe — głównie inwestycje długoterminowe, czyli zakupione portfele wierzytelności księgowane jako aktywa firmy. Kapitał własny tej grupy podmiotów wzrósł o 21,6%, wyraźnie szybciej niż zobowiązania i rezerwy (+5,7%), co oznacza rosnący udział finansowania własnego w strukturze bilansu — na koniec 2025 roku kapitały własne stanowiły 51,6% pasywów.

Przychody z całokształtu działalności wzrosły o 15,8% do 4,20 mld zł, a koszty o 15,3% do 2,54 mld zł, w efekcie czego wynik netto zwiększył się o 8,3% do 1,60 mld zł. Wynik dodatni wypracowało 50 z 71 przedsiębiorstw (łącznie 1,63 mld zł zysku), a 21 podmiotów odnotowało straty na łączną kwotę 37,5 mln zł. Zakup wierzytelności finansowany był głównie ze środków własnych (41,5%) i kredytu bankowego (31%), a w mniejszym stopniu obligacjami korporacyjnymi (8,5%) i kapitałem własnym (8%).

Wyniki finansowe 71 przedsiębiorstw windykacyjnych, 2024 vs 2025 (mln zł)
 
Wyszczególnienie2024 (mln zł)2025 (mln zł)Zmiana r/r
Aktywa razem13 60115 420+13,4%
Kapitał własny6 5487 961+21,6%
Zobowiązania i rezerwy7 0547 459+5,7%
Przychody z całokształtu działalności3 6254 199+15,8%
Koszty z całokształtu działalności2 2022 537+15,3%
Wynik netto1 4731 595+8,3%
Uwaga metodologiczna

Średnie wartości sprawy w tabeli powyżej to wyliczenie własne (wartość wierzytelności podzielona przez liczbę spraw z tablic źródłowych GUS), nie są to odrębne kategorie publikowane wprost przez GUS.

W danych źródłowych występuje rozbieżność między sumą wierzytelności przyjętych do obsługi w Tablicy 1/4 (6,70 mln spraw, 34,21 mld zł) a sumą według wierzycieli pierwotnych w Tablicy 6 (6,94 mln spraw, 35,74 mld zł). Różnica — dokładnie 237,9 tys. spraw o wartości 1,53 mld zł — odpowiada wierzytelnościom przyjętym na zlecenie funduszy inwestycyjnych zewnętrznych, które GUS wyłącza z sumy głównej w Tablicy 1/4 (oznaczenie „*”), ale uwzględnia w zestawieniu według wierzycieli w Tablicy 6. Jako podstawę wszystkich wyliczeń w tym artykule przyjęto plik źródłowy XLS (tablice szczegółowe), który daje pełną precyzję liczbową — informacja sygnalna PDF podaje wyłącznie wartości zaokrąglone.

Najważniejsze wnioski
  • Wynik netto branży windykacyjnej wzrósł w 2025 roku o 8,3% r/r, do 1,6 mld zł, przy przychodach rosnących szybciej niż zyski (+15,8% wobec +8,3%).
  • Portfel czynnych wierzytelności (211,4 mld zł) jest ponad sześciokrotnie większy niż wartość spraw przyjętych w samym 2025 roku (34,2 mld zł) — odzwierciedla to kumulację portfeli zakupionych w poprzednich latach.
  • Wierzytelności korporacyjne, mimo że stanowią tylko 11,4% liczby spraw, odpowiadają za 32,0% wartości nowego portfela — pojedyncza sprawa firmowa jest średnio niemal 4-krotnie większa od konsumenckiej.
  • Banki pozostają głównym źródłem długów trafiających do windykacji — 61,9% wartości wierzytelności przyjętych w 2025 roku pochodziło właśnie z sektora bankowego.
  • Struktura finansowania branży przesuwa się w stronę kapitału własnego: jego udział w pasywach 71 analizowanych firm wzrósł, a kapitały własne rosły ponad trzykrotnie szybciej (+21,6%) niż zobowiązania (+5,7%).
Źródło danych: GUS, „Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2025 r.”, Informacje sygnalne z 04.08.2026 r., wraz z tablicami szczegółowymi. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

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