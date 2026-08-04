Branża windykacyjna zwiększa zyski. Portfel wierzytelności przekroczył 211 mld zł

- Windykatorzy obsługują już ponad 20 mln spraw. Wartość długów sięga 211 mld zł
- Banki napędzają rynek windykacji. Odpowiadają za większość wartości nowych spraw
- Zyski firm windykacyjnych wzrosły o 8,3 proc.
- 34 mld zł nowych wierzytelności w rok. Branża windykacyjna zwiększa przychody
- Aktywa branży przekroczyły 15 mld zł
Wynik netto branży windykacyjnej wzrósł o 8,3% w 2025 r., wartość portfela sięgnęła 211 mld zł
Główny Urząd Statystyczny opublikował doroczne badanie działalności przedsiębiorstw windykacyjnych za 2025 rok. Badaniem objęto 86 podmiotów — 50 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 18 spółek akcyjnych i 18 podmiotów o innych formach prawnych — zatrudniających łącznie 6450 osób na koniec roku. Kapitał krajowy dominował w 66 przedsiębiorstwach, zagraniczny w 20.
Rynek wierzytelności: konsumenci dominują liczbą spraw, firmy — ich wartością
Wśród wierzytelności przyjętych do obsługi w 2025 roku sprawy konsumenckie stanowiły 88,6% liczby spraw, ale tylko 68,0% ich wartości. Odwrotna proporcja dotyczy wierzytelności korporacyjnych: 11,4% liczby spraw odpowiadało za 32,0% wartości. Przekłada się to na wyraźnie różną skalę pojedynczej sprawy — średnia wartość nowo przyjętej wierzytelności konsumenckiej wyniosła 3920 zł, a korporacyjnej 14 359 zł, czyli niemal czterokrotnie więcej.
|Wyszczególnienie
|Liczba spraw (mln)
|Wartość (mld zł)
|Średnia wartość sprawy (zł)*
|Przyjęte do obsługi w 2025 r.
|Ogółem
|6,70
|34,21
|5 107
|Wierzytelności konsumenckie
|5,94
|23,27
|3 920
|Wierzytelności korporacyjne
|0,76
|10,94
|14 359
|Portfel czynny — stan na 31.12.2025
|Ogółem
|20,81
|211,42
|10 157
|Wierzytelności konsumenckie
|20,29
|179,20
|8 834
|Wierzytelności korporacyjne
|0,53
|32,22
|60 853
Banki głównym źródłem wierzytelności trafiających do windykacji
Wśród pierwotnych wierzycieli, których wierzytelności trafiły do obsługi w 2025 roku, zdecydowanie dominują banki — odpowiadają za 48,5% liczby spraw i 61,9% ich łącznej wartości. Drugą pozycję zajmują firmy pożyczkowe (24,2% liczby spraw, 16,9% wartości). Zakłady ubezpieczeń i operatorzy telekomunikacyjni generują liczne, ale relatywnie niskowartościowe sprawy — ich łączny udział w wartości portfela nie przekracza 5%.
Wyniki finansowe branży: aktywa i zyski rosną szybciej niż zadłużenie
Analiza objęła 71 przedsiębiorstw, dla których windykacja jest jedynym lub dominującym rodzajem działalności i które prowadzą pełną księgowość. Ich łączne aktywa wzrosły w ciągu roku z 13,60 do 15,42 mld zł (+13,4%), z czego 87,7% stanowiły aktywa trwałe — głównie inwestycje długoterminowe, czyli zakupione portfele wierzytelności księgowane jako aktywa firmy. Kapitał własny tej grupy podmiotów wzrósł o 21,6%, wyraźnie szybciej niż zobowiązania i rezerwy (+5,7%), co oznacza rosnący udział finansowania własnego w strukturze bilansu — na koniec 2025 roku kapitały własne stanowiły 51,6% pasywów.
Przychody z całokształtu działalności wzrosły o 15,8% do 4,20 mld zł, a koszty o 15,3% do 2,54 mld zł, w efekcie czego wynik netto zwiększył się o 8,3% do 1,60 mld zł. Wynik dodatni wypracowało 50 z 71 przedsiębiorstw (łącznie 1,63 mld zł zysku), a 21 podmiotów odnotowało straty na łączną kwotę 37,5 mln zł. Zakup wierzytelności finansowany był głównie ze środków własnych (41,5%) i kredytu bankowego (31%), a w mniejszym stopniu obligacjami korporacyjnymi (8,5%) i kapitałem własnym (8%).
|Wyszczególnienie
|2024 (mln zł)
|2025 (mln zł)
|Zmiana r/r
|Aktywa razem
|13 601
|15 420
|+13,4%
|Kapitał własny
|6 548
|7 961
|+21,6%
|Zobowiązania i rezerwy
|7 054
|7 459
|+5,7%
|Przychody z całokształtu działalności
|3 625
|4 199
|+15,8%
|Koszty z całokształtu działalności
|2 202
|2 537
|+15,3%
|Wynik netto
|1 473
|1 595
|+8,3%
Średnie wartości sprawy w tabeli powyżej to wyliczenie własne (wartość wierzytelności podzielona przez liczbę spraw z tablic źródłowych GUS), nie są to odrębne kategorie publikowane wprost przez GUS.
W danych źródłowych występuje rozbieżność między sumą wierzytelności przyjętych do obsługi w Tablicy 1/4 (6,70 mln spraw, 34,21 mld zł) a sumą według wierzycieli pierwotnych w Tablicy 6 (6,94 mln spraw, 35,74 mld zł). Różnica — dokładnie 237,9 tys. spraw o wartości 1,53 mld zł — odpowiada wierzytelnościom przyjętym na zlecenie funduszy inwestycyjnych zewnętrznych, które GUS wyłącza z sumy głównej w Tablicy 1/4 (oznaczenie „*”), ale uwzględnia w zestawieniu według wierzycieli w Tablicy 6. Jako podstawę wszystkich wyliczeń w tym artykule przyjęto plik źródłowy XLS (tablice szczegółowe), który daje pełną precyzję liczbową — informacja sygnalna PDF podaje wyłącznie wartości zaokrąglone.
- Wynik netto branży windykacyjnej wzrósł w 2025 roku o 8,3% r/r, do 1,6 mld zł, przy przychodach rosnących szybciej niż zyski (+15,8% wobec +8,3%).
- Portfel czynnych wierzytelności (211,4 mld zł) jest ponad sześciokrotnie większy niż wartość spraw przyjętych w samym 2025 roku (34,2 mld zł) — odzwierciedla to kumulację portfeli zakupionych w poprzednich latach.
- Wierzytelności korporacyjne, mimo że stanowią tylko 11,4% liczby spraw, odpowiadają za 32,0% wartości nowego portfela — pojedyncza sprawa firmowa jest średnio niemal 4-krotnie większa od konsumenckiej.
- Banki pozostają głównym źródłem długów trafiających do windykacji — 61,9% wartości wierzytelności przyjętych w 2025 roku pochodziło właśnie z sektora bankowego.
- Struktura finansowania branży przesuwa się w stronę kapitału własnego: jego udział w pasywach 71 analizowanych firm wzrósł, a kapitały własne rosły ponad trzykrotnie szybciej (+21,6%) niż zobowiązania (+5,7%).