Catering dietetyczny i naturalna pielęgnacja – self care na wakacje

Lato to idealny czas, by o siebie zadbać. Słońce pozytywnie wpływa na motywację i sprawia, że mamy więcej energii na co dzień. Co w takim razie zrobić, by po urlopie wrócić odmienionym? Najlepiej postawić na zdrową dietę i naturalną pielęgnację twarzy. Od czego właściwie zacząć?

Naturalna pielęgnacja – jak odpowiednio dbać o skórę?

Wypoczęta twarz pozytywnie wpływa na wizerunek. Jednak w dzisiejszych czasach trudno o satysfakcjonujący relaks. Szybkie tempo życia przekłada się na to, jak prezentuje się cera. Cienie pod oczami i liczne wypryski bardzo często są objawem długotrwałego stresu. Na szczęście można zatroszczyć się o skórę w taki sposób, by jak najlepiej się prezentowała. Wystarczy wprowadzić do swojej rutyny naturalną pielęgnację. Okazuje się bowiem, że niewiele osób wie, jak właściwie dbać o skórę. Mycie twarzy wodą z mydłem z pewnością nie wystarczy. Istotne znaczenie ma przede wszystkim dokładny demakijaż, oczyszczanie i nawilżanie. Warto co jakiś czas stosować peeling, by pozbyć się martwego naskórka. Przyda się także tonik, który przywróci skórze naturalne pH. W pielęgnacji bardzo ważną funkcję pełni też ochrona. Kremu z filtrem powinno się używać codziennie. Jeśli jesteś na urlopie, możesz zafundować sobie relaks w maseczce z glinką. Nie zapomnij jednak, by przede wszystkim dbać o siebie od wewnątrz.

Dieta pudełkowa – troska o ciało od wewnątrz

Troska o siebie od wewnątrz procentuje pięknym wyglądem. Niezdrowa dieta niestety negatywnie wpływa nie tylko na samopoczucie, ale też wygląd. Dotyczy to przede wszystkim przybierania na wadze, ale także wyprysków czy wypadających włosów. Latem należy więc odpowiednio zadbać o swój jadłospis. Doskonałym pomysłem będzie skorzystanie z usług cateringu dietetycznego. Fit catering zapewnia zróżnicowane menu pełne posiłków zawierających cenne witaminy i minerały. Jeśli będziesz spożywać je regularnie, w odstępach około 3-4 godzin, możesz liczyć na spadek zbędnych kilogramów. Co ważne, dieta pudełkowa to niezwykle wygodne rozwiązanie. Nie wymaga chodzenia na zakupy czy gotowania, a zamiast tego dostarcza smaczne posiłki, które będą odpowiednie dla całej rodziny.

Catering dietetyczny – jak znaleźć właściwy?

Na rynku działa wiele cateringów dietetycznych. Zachodzi więc pytanie: który z nich warto wybrać? Najlepiej podjąć decyzję na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej diety pudełkowej oraz opinii klientów. Dobry fit catering będzie zapewniał świeże, różnorodne posiłki. Znajdzie się w nim także miejsce dla zdrowych słodyczy. Zastanawiasz się, jak może wyglądać przykładowe menu cateringu dietetycznego? Sprawdź na stronie https://bedietcatering.pl/lodz/. Dieta pudełkowa może oferować opcje dopasowane do różnych grup odbiorców. Będą to nie tylko ci, którzy chcą pozbyć się nadprogramowych kilogramów, ale też wegetarianie, osoby ograniczające gluten czy laktozę. Na diecie pudełkowej można zbudować masę mięśniową, jak również utrzymać uzyskane wcześniej efekty. Jest to więc opcja dla każdego, kto pragnie o siebie zadbać – nie tylko w wakacje!