Ceny OC – ile kosztowało obowiązkowe ubezpieczenie w maju 2021?

Kwietniowa stabilizacja cen OC po spadkach przez dwa miesiące była dość zaskakująca. Czy w maju składki ubezpieczeniowe spadły?

Wysoki poziom inflacji w Polsce rodzi obawy, że ubezpieczyciele zaczną go uwzględniać w ramach swojej polityki cenowej dotyczącej polis OC. W I kw. 2021 r. taka sytuacja nie miała jednak jeszcze miejsca.

Natomiast kwietniowa stabilizacja średniej składki OC mogła być zapowiedzią odwrócenia spadkowego trendu cenowego, który obserwowaliśmy już pod koniec 2020 r. W najnowszej analizie porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl sprawdza, jaki był poziom cen OC w maju.

Barometr cen OC w maju 2021 r. = 94↔ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 94↔)

Zasady barometru cen OC

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl przygotowuje barometr OC według niezmiennych zasad na podstawie ponad 100 000 rzeczywistych kalkulacji internautów w każdym miesiącu.

„Kierowcy porównujący koszt OC pomagają nam w anonimowy sposób badać zmiany cen ubezpieczenia na rynku. Wyniki ich kalkulacji są uśredniane i tworzą rezultat dotyczący wszystkich ubezpieczycieli” – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Eksperci Ubea.pl odnoszą następnie wynik z danego miesiąca do rezultatu ze stycznia.

Czy składki OC w maju spadły?

Przeciętny koszt OC w maju 2021 r. wyniósł 1170 zł. To wynik bardzo zbliżony do tego odnotowanego w marcu oraz kwietniu bieżącego roku. Po zaokrągleniu okazało się, że majowy wynik barometru to 94% ceny ze stycznia, czyli tyle samo co w poprzednich miesiącach. Warto podkreślić, że również w przypadku poszczególnych ubezpieczycieli nie odnotowano znaczących zmian w cenie względem marca i kwietnia 2021 r.

Po podsumowaniu bieżącego kwartału będziemy mogli stwierdzić, czy mamy już do czynienia z ostatecznym końcem obniżek cen OC – zaznacza Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.