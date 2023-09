Transport lotniczy jest dziś uznawany za jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki. Nie powinno to dziwić – pozwala na szybki przewóz osób lub towarów na duże odległości. Poniżej przedstawimy definicję transportu lotniczego oraz pokrótce omówimy jego znaczenie dla dzisiejszej gospodarki.

Transport lotniczy – definicja i charakterystyka

Najprostsza definicja transportu lotniczego to przemieszczanie osób i towarów drogą powietrzną za pomocą samolotów lub śmigłowców. Inne jego nazwy to transport powietrzny, fracht lotniczy (używana wyłącznie w przypadku przewozu towarowego) lub po prostu lotnictwo transportowe. Linie lotnicze mogą transportować najróżniejsze towary, ale ze względu na specyfikę tego rodzaju spedycji najczęściej wybiera się tę opcję przy towarach o krótkim terminie przydatności (np. świeże owoce, przyprawy) i dobrach luksusowych (np. dzieła sztuki) oraz przy przewozach na bardzo duże odległości, które muszą być realizowane w ekspresowym czasie (dobrym przykładem są tutaj konie wyścigowe).

Jego niewątpliwą zaletą jest fakt, że obecnie jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się, a zarazem najnowocześniejszą, gałęzią transportu. Do prawidłowego działania wymaga dużych nakładów kapitałowych, wyszkolonego personelu lotniczego oraz odpowiedniej infrastruktury w postaci lotnisk, nawigacji i obsługi naziemnej transportu lotniskowego. W zamian transport lotniczy oferuje najkrótszy czas podróży do miejsca docelowego i jest statystycznie najbezpieczniejszą formą przewozu pasażerów i ładunków. Ponadto cechuje się wyższą efektywnością ekonomiczną, która jest wynikiem niższych kosztów inwestycyjnych i stale malejących kosztów produkcji/eksploatacji sprzętu lotniczego.

Rodzaje transportu lotniczego

Wyróżniamy trzy typy transportu lotniczego:

Przewozy osobowe

Osobowo-towarowe

Towarowe

W przypadku frachtu lotniczego realizowane są przeloty w ramach przesyłek liniowych lub czarterowych.

Wykorzystywane środki transportu

W transporcie lotniczym najczęściej wykorzystuje się następujące środki transportu powietrznego:

Samoloty małe – mogą przewieźć nie więcej niż 30 osób lub 2 tony towarów. Latają raczej na stosunkowo krótkich dystansach.

Samoloty średnie – ich ładowność to 200 pasażerów lub 20 ton ładunku. Samoloty tej klasy cechują się zasięgiem do 6 tys. km.

Samoloty szerokokadłubowe – to zdecydowanie najbardziej ładowne samoloty, występujące w kilku rozmiarach. Środki transportu tego typu mogą pomieścić od 200 do 800 pasażerów lub od 20 do 250 t towarów przy zasięgu 15 tys. km.

Zalety transportu lotniczego

Transport lotniczy cechuje kilka istotnych zalet, obok których trudno przejść obojętnie. Rozwińmy więc nieco myśl z początku tego tekstu.

Przede wszystkim należy wymienić tutaj czas realizacji – samoloty to najszybsze dostępne obecnie środki transportu, które w zaledwie kilkanaście godzin mogą przewieźć towary/pasażerów z jednego końca świata na drugi.

Drugim ważnym czynnikiem przemawiającym za lotnictwem transportowym jest rozbudowana sieć połączeń lotniczych – rozwijanie transportu lotniczego trwa od wielu lat, dzięki czemu dzisiaj porty lotnicze można znaleźć niemal w każdym kraju, co przekłada się na dużą ilość stałych połączeń lotniczych i ogromne możliwości transportowe. Połączenia międzykontynentalne mogą być realizowane regularnie i bez zbędnych komplikacji.

Bezpieczeństwo jest kolejnym solidnym argumentem przemawiającym za korzystaniem z linii lotniczych. Nie ma tutaj mowy o wypadkach komunikacyjnych czy kolizjach – przeloty są ściśle monitorowane i jakiekolwiek ryzyko wypadku jest minimalne.

Warto też wspomnieć o kompatybilności z innymi środkami transportu – dzięki standaryzacji kontenerów dostarczone za pomocą przewozów powietrznych towary można sprawnie przeładować na pociągi czy ciężarówki i przewieźć je z lotniska do miejsca docelowego.

Wady transportu lotniczego

Jak powszechnie wiadomo, żadne rozwiązanie nie jest pozbawione wad. W przypadku transportu lotniczego będą to:

Wysoki koszt – przewóz lotniczy wciąż jest jednym z najdroższych rozwiązań. Sprawia to, że jest opłacalny praktycznie wyłącznie przy długich trasach (500 km i więcej) lub gdy charakter przewożonego towaru wymaga ekspresowej realizacji transportu. Stawka jest jeszcze wyższa w przypadku lotów nocnych.

Ograniczona ładowność – choć pojedynczy samolot może przewieźć znacznie więcej niż ciężarówka, zdecydowanie przegrywa pod tym względem z koleją czy transportem morskim. Jeśli zależy nam np. na przewiezieniu dużej ilości taniego sprzętu, lepiej zdecydować się na inny środek transportu.

Duża zależność od warunków pogodowych – w transporcie powietrznym warunki pogodowe mają ogromne znaczenie. Silne wiatry czy przechodzące burze mogą łatwo doprowadzić do uziemienia ruchu lotniskowego na wiele godzin, a czasem nawet dni.

Znaczenie przewozu lotniczego w transporcie międzynarodowym

Dzięki temu, że sieć połączeń uległa zagęszczeniu, stałe połączenia lotnicze stanowią doskonałe uzupełnienie pozostałych metod transportu towarów. To świetny wybór, gdy musimy przewieźć coś na duże odległości w bardzo krótkim czasie. Stworzenie połączeń lotniczych z niemal wszystkimi krajami sprawiło, że dziś możemy wysłać dowolny towar w praktycznie każdy zakątek świata.

Biorąc to pod uwagę, transport lotniczy jest bardzo ważnym uzupełnieniem innych dalekosiężnych rozwiązań transportowych, takich jak kolej i przewóz morski. Fakt, jest droższy od obu tych opcji, ale pozwala dotrzeć w miejsca niedostępne dla pociągów i statków, skracając przy tym wielokrotnie czas przesyłki towarów.

Co więcej, trwają prace nad automatyzacją transportu lotniczego – przy krótkich trasach wykorzystuje się obecnie bezzałogowe drony, co pozwala znacznie zmniejszyć koszty. I nie chodzi tutaj wyłącznie o małe latające drony, które dostarczają przesyłki lokalnie (działają tak np. magazyny Amazon), ale także o całe samoloty transportowe.

Podsumowując, transport lotniczy odgrywa kluczową rolę w obsłudze potrzeb przewozowych o zasięgu globalnym i wciąż pozostaje jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w zakresie przewozów towarowych.

Transport lotniczy i jego znaczenie – podsumowanie

Transport powietrzny to jedna z gałęzi spedycji, która pozwala w ekspresowym tempie przewozić towary między bardzo odległymi punktami – transport z jednego końca świata na drugi trwa zaledwie kilkanaście godzin. Sprawia to, że jest on solidną alternatywą dla kolei i transportu morskiego – samoloty mogą docierać w miejsca, gdzie nie dojedzie pociąg i nie dopłynie statek. Oczywiście transport lotniczy ma swoje wady, ale przy odpowiednim planowaniu łańcuchów dostaw i wykorzystaniu transportu multimodalnego można je skutecznie zniwelować. Jak to zrobić? Najlepiej skorzystać z usług doświadczonego partnera spedycyjnego, który dysponuje rozbudowaną siecią kontaktów i pomoże dostarczyć towary do dowolnego miejsca na świecie.