rynek pracy pracownik
BEZROBOCIEREKRUTACJAWYNAGRODZENIA
Do przeczytania w3 min.

Coraz trudniej o pracę w Kielcach. Bezrobocie trzecie najwyższe wśród dużych miast

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Rynek pracy w Kielcach wyraźnie osłabł. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła w ciągu roku o 805 osób, czyli 17,6 proc., a stopa bezrobocia zwiększyła się z 4,7 do 5,6 proc. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło do 30,2 tys. etatów – najniższego poziomu od co najmniej półtora roku. Szczególnie mocne spadki odnotowały transport oraz gastronomia, natomiast zatrudnienie rosło przede wszystkim w informacji i komunikacji.

Spis treści

Dane GUS, czerwiec 2026

Rynek pracy w Kielcach traci w tym roku przewagę, jaką jeszcze rok temu miał nad resztą kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście wzrosła w ciągu roku z 4,7% do 5,6% — szybciej niż w całej Polsce — i jest dziś trzecią najwyższą spośród osiemnastu dużych miast objętych zestawieniem Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w kieleckich przedsiębiorstwach spadło do najniższego poziomu od co najmniej półtora roku.

30,2 tys.przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Kielcach, -2,2% r/r
5374zarejestrowani bezrobotni w Kielcach, +17,6% r/r (+805 osób)
5,6%stopa bezrobocia w Kielcach — 3. najwyższa wśród miast wojewódzkich w kraju
12 osóbna 1 ofertę pracy w Kielcach w czerwcu 2026 (9 osób rok wcześniej)

Zatrudnienie: spadek szeroki, ale nierównomierny

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Kielcach wyniosło w czerwcu 2026 r. 30,2 tys. etatów — o 0,1 tys. (0,3%) mniej niż w maju i o 0,7 tys. (2,2%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym spadek objął sześć z dziesięciu sekcji PKD, najsilniej transport i gospodarkę magazynową (-1,4%) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (-1,3%). Wzrost odnotowały administrowanie i działalność wspierająca (+1,8%), a także kultura i rekreacja, obsługa rynku nieruchomości oraz handel.

W ujęciu rocznym obraz jest bardziej jednoznaczny: spadek zatrudnienia objął siedem z dziesięciu sekcji, a jego skala w transporcie i gospodarce magazynowej (-18,8%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (-13,9%) wskazuje na poważniejsze osłabienie tych branż w mieście, a nie tylko sezonowe wahania. Jedynym wyraźnym wyjątkiem jest informacja i komunikacja, gdzie zatrudnienie wzrosło o 15,7% r/r — to jedyna sekcja z dwucyfrowym wzrostem.

Bezrobocie rejestrowane rośnie szybciej niż w kraju

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Kielcach wyniosła w końcu czerwca 2026 r. 5374 osoby — praktycznie tyle samo co miesiąc wcześniej (+1 osoba), ale o 805 osób (17,6%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 42,3% ogółu bezrobotnych (2274 osoby) — udział ten systematycznie się obniża (42,4% miesiąc wcześniej, 42,6% rok wcześniej), mimo że liczba bezrobotnych kobiet w ujęciu rocznym również wzrosła, o 16,9%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Kielcach wyniosła 5,6% wobec 5,5% miesiąc wcześniej i 4,7% rok wcześniej. To wzrost o 0,9 pkt proc. w ciągu roku — szybszy niż w całym kraju, gdzie stopa bezrobocia zwiększyła się w tym czasie z 5,1% do 5,8%, czyli o 0,7 pkt proc. W efekcie przewaga Kielc nad średnią krajową, jeszcze rok temu wynosząca 0,4 pkt proc., skurczyła się do 0,2 pkt proc. Znacznie wyższa pozostaje stopa bezrobocia w całym województwie świętokrzyskim — 8,5%, bez zmian względem maja i wyraźnie powyżej odczytu sprzed roku (7,6%).

Napływ do bezrobocia i odpływ z niego w czerwcu były zbliżone: do ewidencji zarejestrowano 469 osób (471 w maju), a wyrejestrowano 468 (aż 638 w maju) — z czego 285 osób podjęło pracę. Wśród nowo zarejestrowanych 124 osoby (26,4%) rejestrowały się po raz pierwszy, a udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wzrósł do 3,6% (z 2,8% miesiąc wcześniej). Prawa do zasiłku nie posiadało 88,3% ogółu bezrobotnych — więcej niż rok wcześniej (87,1%).

Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędu w czerwcu wyniosła 241, a na koniec miesiąca urzędy dysponowały ofertami dla 450 osób. Liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy wzrosła do 12 — wobec 9 rok wcześniej — co oznacza, że oferta pracy w mieście „obsługuje” dziś o jedną trzecią więcej osób bezrobotnych niż przed rokiem.

Kielce na tle innych dużych miast

Na tle 18 miast ujętych w czerwcowym zestawieniu GUS, Kielce wypadają jako jeden z rynków pracy o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego — wyższą mają jedynie Białystok (5,9%) i Łódź (5,8%). To wyraźny kontrast wobec miast takich jak Warszawa czy Poznań (po 1,6%) oraz Katowice (1,8%), gdzie bezrobocie pozostaje śladowe.

Inaczej wygląda natomiast obraz relacji między liczbą bezrobotnych a liczbą ofert pracy. W Kielcach na jedną ofertę przypada 12 bezrobotnych — mniej niż w Łodzi (79) czy Lublinie (70), gdzie dysproporcja między liczbą poszukujących pracy a liczbą zgłoszonych ofert jest wielokrotnie większa. Oznacza to, że wysoka stopa bezrobocia w Kielcach nie idzie w parze z równie skrajnym niedoborem ofert pracy, jaki obserwuje się w części innych miast.

MiastoBezrobotni (tys.)Stopa bezrobociaOferty pracy (miesiąc)Bezrobotni / 1 ofertęZatrudnienie (tys.)
Białystok7,95,9%4941738,2
Łódź19,65,8%35979127,4
Kielce5,45,6%2411230,2
Gorzów Wielkopolski2,44,4%1741119,4
Rzeszów5,44,4%4422143,6
Lublin7,64,3%2417071,1
Zielona Góra3,04,3%673121,8
Szczecin7,34,1%2602357,4
Toruń3,43,8%2861336,8
Gdańsk8,53,3%99010121,7
Opole2,43,1%162628,2
Olsztyn2,42,9%1622025,0
Bydgoszcz4,32,8%2702052,5
Kraków14,62,8%10617243,8
Wrocław10,12,5%7318195,0
Katowice3,81,8%26716126,7
Poznań5,41,6%21427166,5
Warszawa22,31,6%1827161106,7

Dla pracodawców rozważających lokalizację działalności w Kielcach obraz jest niejednoznaczny: rosnące bezrobocie i spadające zatrudnienie w logistyce, hotelarstwie i obsłudze nieruchomości sugerują słabnący popyt w tych branżach, ale relatywnie umiarkowana liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy (12) oznacza, że miasto wciąż nie zmaga się z tak głęboką nierównowagą rynku pracy, jak część innych ośrodków regionalnych. Rosnące o 15,7% r/r zatrudnienie w sekcji informacja i komunikacja to jedyny wyraźny sygnał ekspansji w mieście.

Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Kielcach, „Statystyka Kielc” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.23). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

Zatrudnienie w Gdańsku rośnie najszybciej w Polsce, ale bezrobocie też idzie w górę

0
Gdańsk wyraźnie wyróżnia się na tle największych polskich miast. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ciągu roku o 4,3 proc., osiągając 121,7 tys. etatów – był to najlepszy wynik wśród 18 miast wojewódzkich. Jednocześnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się aż o 19,2 proc., a stopa bezrobocia wzrosła z 2,7 do 3,3 proc.

Warszawa ma najniższe bezrobocie w Polsce, ale liczba ofert pracy spadła o 46 proc.

0
Stopa bezrobocia w Warszawie wynosi zaledwie 1,6 proc. i pozostaje najniższa wśród miast wojewódzkich, ex aequo z Poznaniem. Jednocześnie stołeczny rynek pracy wyraźnie traci dynamikę. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba ofert zgłaszanych do urzędów spadła średnio o 46 proc., liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 11,1 proc., a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się o 0,7 proc.

Rynek pracy w Lublinie pod presją. Na jedną ofertę przypada 70 bezrobotnych

0
Stopa bezrobocia w Lublinie wynosi 4,3 proc. i pozostaje niższa od średniej krajowej, jednak liczba dostępnych ofert pracy pokazuje znacznie trudniejszą sytuację. Na koniec czerwca na jedno wolne miejsce zgłoszone do urzędu przypadało aż 70 zarejestrowanych bezrobotnych – był to drugi najwyższy wynik wśród 18 dużych miast objętych zestawieniem GUS. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w ciągu roku o 1 proc.

Pracodawcy szukają pracowników, pracownicy obawiają się o przyszłość – Raport Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów

0
Polskie firmy nie rezygnują z zatrudniania, mimo niepewnej sytuacji gospodarczej i rosnących trudności rekrutacyjnych. Aż 90 proc. pracodawców planuje prowadzić rekrutacje w drugim półroczu 2026 roku, a 43 proc. spodziewa się większej aktywności niż na początku roku. Jednocześnie 85 proc. organizacji deklaruje występowanie luki kompetencyjnej, podczas gdy 63 proc. specjalistów rozważa zmianę pracy.

Rynek pracy w marketingu odbija. Liczba ofert może wzrosnąć o 28%

0
Po latach dominacji pracodawców rynek pracy w marketingu zaczyna...

Kraków liderem płac wśród miast wojewódzkich. Zatrudnienie jednak spada

0
Kraków pozostaje liderem wynagrodzeń wśród miast wojewódzkich, ale pozostałe...

Rzeszów: zatrudnienie spada, płace rosną, a bezrobocie się zwiększa

0
W czerwcu 2026 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw...

Handel ma problem z kadrami

0
Ponad 13,4 tys. wakatów czekało w I kwartale 2026...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
Alex Shteingardt, Dyrektor Zarządzający Hays Poland
Pracodawcy szukają pracowników, pracownicy obawiają się o przyszłość – Raport Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów
Następny artykuł
rynek pracy
Rynek pracy w Lublinie pod presją. Na jedną ofertę przypada 70 bezrobotnych