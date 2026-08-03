Dane GUS, czerwiec 2026

Rynek pracy w Kielcach traci w tym roku przewagę, jaką jeszcze rok temu miał nad resztą kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście wzrosła w ciągu roku z 4,7% do 5,6% — szybciej niż w całej Polsce — i jest dziś trzecią najwyższą spośród osiemnastu dużych miast objętych zestawieniem Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w kieleckich przedsiębiorstwach spadło do najniższego poziomu od co najmniej półtora roku.

30,2 tys. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Kielcach, -2,2% r/r 5374 zarejestrowani bezrobotni w Kielcach, +17,6% r/r (+805 osób) 5,6% stopa bezrobocia w Kielcach — 3. najwyższa wśród miast wojewódzkich w kraju 12 osób na 1 ofertę pracy w Kielcach w czerwcu 2026 (9 osób rok wcześniej)

Zatrudnienie: spadek szeroki, ale nierównomierny

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Kielcach wyniosło w czerwcu 2026 r. 30,2 tys. etatów — o 0,1 tys. (0,3%) mniej niż w maju i o 0,7 tys. (2,2%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym spadek objął sześć z dziesięciu sekcji PKD, najsilniej transport i gospodarkę magazynową (-1,4%) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (-1,3%). Wzrost odnotowały administrowanie i działalność wspierająca (+1,8%), a także kultura i rekreacja, obsługa rynku nieruchomości oraz handel.

W ujęciu rocznym obraz jest bardziej jednoznaczny: spadek zatrudnienia objął siedem z dziesięciu sekcji, a jego skala w transporcie i gospodarce magazynowej (-18,8%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (-13,9%) wskazuje na poważniejsze osłabienie tych branż w mieście, a nie tylko sezonowe wahania. Jedynym wyraźnym wyjątkiem jest informacja i komunikacja, gdzie zatrudnienie wzrosło o 15,7% r/r — to jedyna sekcja z dwucyfrowym wzrostem.

Bezrobocie rejestrowane rośnie szybciej niż w kraju

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Kielcach wyniosła w końcu czerwca 2026 r. 5374 osoby — praktycznie tyle samo co miesiąc wcześniej (+1 osoba), ale o 805 osób (17,6%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 42,3% ogółu bezrobotnych (2274 osoby) — udział ten systematycznie się obniża (42,4% miesiąc wcześniej, 42,6% rok wcześniej), mimo że liczba bezrobotnych kobiet w ujęciu rocznym również wzrosła, o 16,9%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Kielcach wyniosła 5,6% wobec 5,5% miesiąc wcześniej i 4,7% rok wcześniej. To wzrost o 0,9 pkt proc. w ciągu roku — szybszy niż w całym kraju, gdzie stopa bezrobocia zwiększyła się w tym czasie z 5,1% do 5,8%, czyli o 0,7 pkt proc. W efekcie przewaga Kielc nad średnią krajową, jeszcze rok temu wynosząca 0,4 pkt proc., skurczyła się do 0,2 pkt proc. Znacznie wyższa pozostaje stopa bezrobocia w całym województwie świętokrzyskim — 8,5%, bez zmian względem maja i wyraźnie powyżej odczytu sprzed roku (7,6%).

Napływ do bezrobocia i odpływ z niego w czerwcu były zbliżone: do ewidencji zarejestrowano 469 osób (471 w maju), a wyrejestrowano 468 (aż 638 w maju) — z czego 285 osób podjęło pracę. Wśród nowo zarejestrowanych 124 osoby (26,4%) rejestrowały się po raz pierwszy, a udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wzrósł do 3,6% (z 2,8% miesiąc wcześniej). Prawa do zasiłku nie posiadało 88,3% ogółu bezrobotnych — więcej niż rok wcześniej (87,1%).

Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędu w czerwcu wyniosła 241, a na koniec miesiąca urzędy dysponowały ofertami dla 450 osób. Liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy wzrosła do 12 — wobec 9 rok wcześniej — co oznacza, że oferta pracy w mieście „obsługuje” dziś o jedną trzecią więcej osób bezrobotnych niż przed rokiem.

Kielce na tle innych dużych miast

Na tle 18 miast ujętych w czerwcowym zestawieniu GUS, Kielce wypadają jako jeden z rynków pracy o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego — wyższą mają jedynie Białystok (5,9%) i Łódź (5,8%). To wyraźny kontrast wobec miast takich jak Warszawa czy Poznań (po 1,6%) oraz Katowice (1,8%), gdzie bezrobocie pozostaje śladowe.

Inaczej wygląda natomiast obraz relacji między liczbą bezrobotnych a liczbą ofert pracy. W Kielcach na jedną ofertę przypada 12 bezrobotnych — mniej niż w Łodzi (79) czy Lublinie (70), gdzie dysproporcja między liczbą poszukujących pracy a liczbą zgłoszonych ofert jest wielokrotnie większa. Oznacza to, że wysoka stopa bezrobocia w Kielcach nie idzie w parze z równie skrajnym niedoborem ofert pracy, jaki obserwuje się w części innych miast.

Miasto Bezrobotni (tys.) Stopa bezrobocia Oferty pracy (miesiąc) Bezrobotni / 1 ofertę Zatrudnienie (tys.) Białystok 7,9 5,9% 494 17 38,2 Łódź 19,6 5,8% 359 79 127,4 Kielce 5,4 5,6% 241 12 30,2 Gorzów Wielkopolski 2,4 4,4% 174 11 19,4 Rzeszów 5,4 4,4% 442 21 43,6 Lublin 7,6 4,3% 241 70 71,1 Zielona Góra 3,0 4,3% 67 31 21,8 Szczecin 7,3 4,1% 260 23 57,4 Toruń 3,4 3,8% 286 13 36,8 Gdańsk 8,5 3,3% 990 10 121,7 Opole 2,4 3,1% 162 6 28,2 Olsztyn 2,4 2,9% 162 20 25,0 Bydgoszcz 4,3 2,8% 270 20 52,5 Kraków 14,6 2,8% 1061 7 243,8 Wrocław 10,1 2,5% 731 8 195,0 Katowice 3,8 1,8% 267 16 126,7 Poznań 5,4 1,6% 214 27 166,5 Warszawa 22,3 1,6% 1827 16 1106,7

Dla pracodawców rozważających lokalizację działalności w Kielcach obraz jest niejednoznaczny: rosnące bezrobocie i spadające zatrudnienie w logistyce, hotelarstwie i obsłudze nieruchomości sugerują słabnący popyt w tych branżach, ale relatywnie umiarkowana liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy (12) oznacza, że miasto wciąż nie zmaga się z tak głęboką nierównowagą rynku pracy, jak część innych ośrodków regionalnych. Rosnące o 15,7% r/r zatrudnienie w sekcji informacja i komunikacja to jedyny wyraźny sygnał ekspansji w mieście.

Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Kielcach, „Statystyka Kielc” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.23). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.