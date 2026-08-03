Rynek pracy w Kielcach traci w tym roku przewagę, jaką jeszcze rok temu miał nad resztą kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście wzrosła w ciągu roku z 4,7% do 5,6% — szybciej niż w całej Polsce — i jest dziś trzecią najwyższą spośród osiemnastu dużych miast objętych zestawieniem Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w kieleckich przedsiębiorstwach spadło do najniższego poziomu od co najmniej półtora roku.
Zatrudnienie: spadek szeroki, ale nierównomierny
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Kielcach wyniosło w czerwcu 2026 r. 30,2 tys. etatów — o 0,1 tys. (0,3%) mniej niż w maju i o 0,7 tys. (2,2%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym spadek objął sześć z dziesięciu sekcji PKD, najsilniej transport i gospodarkę magazynową (-1,4%) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (-1,3%). Wzrost odnotowały administrowanie i działalność wspierająca (+1,8%), a także kultura i rekreacja, obsługa rynku nieruchomości oraz handel.
W ujęciu rocznym obraz jest bardziej jednoznaczny: spadek zatrudnienia objął siedem z dziesięciu sekcji, a jego skala w transporcie i gospodarce magazynowej (-18,8%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (-13,9%) wskazuje na poważniejsze osłabienie tych branż w mieście, a nie tylko sezonowe wahania. Jedynym wyraźnym wyjątkiem jest informacja i komunikacja, gdzie zatrudnienie wzrosło o 15,7% r/r — to jedyna sekcja z dwucyfrowym wzrostem.
Bezrobocie rejestrowane rośnie szybciej niż w kraju
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Kielcach wyniosła w końcu czerwca 2026 r. 5374 osoby — praktycznie tyle samo co miesiąc wcześniej (+1 osoba), ale o 805 osób (17,6%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 42,3% ogółu bezrobotnych (2274 osoby) — udział ten systematycznie się obniża (42,4% miesiąc wcześniej, 42,6% rok wcześniej), mimo że liczba bezrobotnych kobiet w ujęciu rocznym również wzrosła, o 16,9%.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Kielcach wyniosła 5,6% wobec 5,5% miesiąc wcześniej i 4,7% rok wcześniej. To wzrost o 0,9 pkt proc. w ciągu roku — szybszy niż w całym kraju, gdzie stopa bezrobocia zwiększyła się w tym czasie z 5,1% do 5,8%, czyli o 0,7 pkt proc. W efekcie przewaga Kielc nad średnią krajową, jeszcze rok temu wynosząca 0,4 pkt proc., skurczyła się do 0,2 pkt proc. Znacznie wyższa pozostaje stopa bezrobocia w całym województwie świętokrzyskim — 8,5%, bez zmian względem maja i wyraźnie powyżej odczytu sprzed roku (7,6%).
Napływ do bezrobocia i odpływ z niego w czerwcu były zbliżone: do ewidencji zarejestrowano 469 osób (471 w maju), a wyrejestrowano 468 (aż 638 w maju) — z czego 285 osób podjęło pracę. Wśród nowo zarejestrowanych 124 osoby (26,4%) rejestrowały się po raz pierwszy, a udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wzrósł do 3,6% (z 2,8% miesiąc wcześniej). Prawa do zasiłku nie posiadało 88,3% ogółu bezrobotnych — więcej niż rok wcześniej (87,1%).
Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędu w czerwcu wyniosła 241, a na koniec miesiąca urzędy dysponowały ofertami dla 450 osób. Liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy wzrosła do 12 — wobec 9 rok wcześniej — co oznacza, że oferta pracy w mieście „obsługuje” dziś o jedną trzecią więcej osób bezrobotnych niż przed rokiem.
Kielce na tle innych dużych miast
Na tle 18 miast ujętych w czerwcowym zestawieniu GUS, Kielce wypadają jako jeden z rynków pracy o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego — wyższą mają jedynie Białystok (5,9%) i Łódź (5,8%). To wyraźny kontrast wobec miast takich jak Warszawa czy Poznań (po 1,6%) oraz Katowice (1,8%), gdzie bezrobocie pozostaje śladowe.
Inaczej wygląda natomiast obraz relacji między liczbą bezrobotnych a liczbą ofert pracy. W Kielcach na jedną ofertę przypada 12 bezrobotnych — mniej niż w Łodzi (79) czy Lublinie (70), gdzie dysproporcja między liczbą poszukujących pracy a liczbą zgłoszonych ofert jest wielokrotnie większa. Oznacza to, że wysoka stopa bezrobocia w Kielcach nie idzie w parze z równie skrajnym niedoborem ofert pracy, jaki obserwuje się w części innych miast.
|Miasto
|Bezrobotni (tys.)
|Stopa bezrobocia
|Oferty pracy (miesiąc)
|Bezrobotni / 1 ofertę
|Zatrudnienie (tys.)
|Białystok
|7,9
|5,9%
|494
|17
|38,2
|Łódź
|19,6
|5,8%
|359
|79
|127,4
|Kielce
|5,4
|5,6%
|241
|12
|30,2
|Gorzów Wielkopolski
|2,4
|4,4%
|174
|11
|19,4
|Rzeszów
|5,4
|4,4%
|442
|21
|43,6
|Lublin
|7,6
|4,3%
|241
|70
|71,1
|Zielona Góra
|3,0
|4,3%
|67
|31
|21,8
|Szczecin
|7,3
|4,1%
|260
|23
|57,4
|Toruń
|3,4
|3,8%
|286
|13
|36,8
|Gdańsk
|8,5
|3,3%
|990
|10
|121,7
|Opole
|2,4
|3,1%
|162
|6
|28,2
|Olsztyn
|2,4
|2,9%
|162
|20
|25,0
|Bydgoszcz
|4,3
|2,8%
|270
|20
|52,5
|Kraków
|14,6
|2,8%
|1061
|7
|243,8
|Wrocław
|10,1
|2,5%
|731
|8
|195,0
|Katowice
|3,8
|1,8%
|267
|16
|126,7
|Poznań
|5,4
|1,6%
|214
|27
|166,5
|Warszawa
|22,3
|1,6%
|1827
|16
|1106,7
Dla pracodawców rozważających lokalizację działalności w Kielcach obraz jest niejednoznaczny: rosnące bezrobocie i spadające zatrudnienie w logistyce, hotelarstwie i obsłudze nieruchomości sugerują słabnący popyt w tych branżach, ale relatywnie umiarkowana liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy (12) oznacza, że miasto wciąż nie zmaga się z tak głęboką nierównowagą rynku pracy, jak część innych ośrodków regionalnych. Rosnące o 15,7% r/r zatrudnienie w sekcji informacja i komunikacja to jedyny wyraźny sygnał ekspansji w mieście.
Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Kielcach, „Statystyka Kielc” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.23). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.