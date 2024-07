cyber_Folks sfinalizował proces sprzedaży Profitroom-u za prawie 100 mln zł

cyber_Folks podpisał umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (33,34 proc.) w spółce Profitroom. Kwota transakcji opiewa na 97,5 mln zł, a wpływ netto, po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych i podatku od zysku, wyniesie ok. 83 mln zł. W efekcie cyber_Folks odnotował blisko 3-krotny zwrot kapitału, który przeznaczył na zakup 33 proc. udziałów spółki. Nabywcą Profitroom-u jest MCI DC Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Pozyskane środki wzmacniają pozycję finansową cyber_Folks zarówno w zakresie dystrybucji zysków do akcjonariuszy, dalszego rozwoju i promocji produktów, jak i potencjału akwizycyjnego Grupy. Transakcja zbiegła się w czasie z korektą indeksów giełdowych, w wyniku których akcje cyber_Folks dołączą do mWIG40.

– Sprzedaż Profitroom-u pozwala nam jeszcze śmielej spoglądać w kierunku nowych akwizycji, rozwoju produktów własnych oraz kontynuacji wypłaty systematycznie rosnącej dywidendy. W Profitroom zainwestowaliśmy w 2020 roku. Po transakcji sprzedaży odnotowaliśmy około 3-krotny zwrot zainwestowanego wówczas kapitału. Chcemy koncentrować się na produktach, które pozwalają na globalny skok, nasz ekosystem to m.in. flagowe produkty _Now i _Stores. Stajemy się liderem w sektorze e-commerce i coraz więcej ludzi kojarzy naszą markę z rozwojem biznesu online – wyjaśnia Robert Stasik, wiceprezes zarządu cyber_Folks.

Sprzedaż akcji przez cyber_Folks związana jest z realizacją przyjętej strategii Grupy, która koncentruje się na produktach dedykowanych do szerokiego grona klientów SME, bez względu na sektor ich działalności. cyber_Folks pozyskany kapitał zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój ekosystemu produktów, w tym szczególności _Now i _Stores. Spółka dąży do pozycji lidera w obszarze dostarczania narzędzi do prowadzenia biznesu online. Największe szanse cyber_Folks upatruje w globalnej sprzedaży _Now, czyli napędzanego przez AI kreatora stron internetowych.

– Już po I kwartale 2024 roku odnotowaliśmy znaczny spadek zadłużenia do poziomu 1,2 względem rocznej EBITDA. Po uwzględnieniu wpływów z transakcji Profitroom-u, zadłużenie netto spadnie mocno poniżej 1, a do końca roku może spaść nawet do zera. Co istotne, wyników Profitroom nie konsolidowaliśmy metodą pełną, dlatego sprzedaż naszych akcji nie wpłynie na przychody i zysk operacyjny Grupy cyber_Folks. Odnotujemy za to skokowy wzrost zysku netto, a także wzrost zasobów gotówki. Sprzedaż Profitroom daje nam możliwości do przeznaczenia większych kwot na prace R&D, czyli zwiększenia innowacyjności naszego biznesu. Będziemy chcieli także zwiększyć nakłady na promocję naszych rozwiązań, zarówno w Polsce, jak i zagranicą – dodaje Robert Stasik.

Akcje cyber_Folks dołączą do indeksu mWIG40 już po sesji w dniu 8 lipca br. Do tej pory akcje technologicznej spółki wchodziły w skład indeksu sWIG80.

– Awans do mWIG40 oznacza, że dołączamy do grona 60-ciu wiodących spółek notowanych na polskiej giełdzie. To realizacja kolejnego kamienia milowego w naszej historii. Jego osiągniecie było możliwe dzięki intensywnej i przemyślanej pracy nad wzrostem biznesu. W konsekwencji istotnie wzrosła nasza kapitalizacja i zainteresowanie inwestorów, którym niezmiennie dziękujemy za zaufanie. – mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks.

cyber_Folks ma za sobą rekordowy kwartał, od stycznia do marca br. spółka odnotowała ponad 24 mln zł zysku netto. To wzrost o ponad 70 proc. w porównaniu z wynikiem uzyskanym w analogicznym okresie ub. roku. W omawianym okresie skonsolidowane przychody netto wyniosły przeszło 144 mln zł (30 proc. wzrost r/r), a skorygowana EBITDA prawie 40 mln zł (26 proc. wzrost r/r).

26 czerwca br. spółka wypłaciła 21,2 mln zł dywidendy, to największa kwota, która została dotychczas przeznaczona przez spółkę na podział zysku. Pozostała część zysku netto została zarezerwowana na skup akcji własnych o wartości 6,8 mln zł. Skup obejmie nie więcej niż 42 500 akcji po cenie nie wyższej niż 160 zł. Zakupione przez spółkę akcje zostaną przeznaczone na realizację istniejącego programu ESOP.