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BEZPIECZEŃSTWO
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Cyberatak na Żabkę. Firma potwierdza incydent, dane miały zostać wystawione na sprzedaż

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Żabka potwierdziła incydent bezpieczeństwa związany z jednym z zewnętrznych dostawców, w wyniku którego miało dojść do nieautoryzowanego dostępu do części zasobów technicznych spółki. Na forum wykorzystywanym przez cyberprzestępców pojawiła się oferta sprzedaży danych przypisywanych polskiej sieci handlowej. Sprzedający zażądał za cały pakiet 5 tys. euro.

O nowych ustaleniach poinformował ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Łukasz Olejnik. Jak przekazał, Żabka potwierdziła nieautoryzowany dostęp do części zasobów technicznych za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy. Nie oznacza to jednak, że spółka potwierdziła wszystkie twierdzenia zamieszczone przez sprzedającego na forum.


Wcześniej o możliwym poważnym naruszeniu informował Niebezpiecznik. Serwis wskazywał, że zdarzenie może dotyczyć przede wszystkim pracowników, partnerów oraz osób posiadających konta i uprawnienia w infrastrukturze Żabki. Możliwego ujawnienia danych części klientów nadal nie potwierdzono.

Dane wystawione za 5 tys. euro

Źródło: X/ Łukasz Olejnik @prywatnik
Źródło: X/
Łukasz Olejnik
@prywatnik
Źródło: X/ Łukasz Olejnik @prywatnik
Źródło: X/
Łukasz Olejnik
@prywatnik

Ogłoszenie dotyczące rzekomego wycieku zostało opublikowane 2 sierpnia 2026 roku przez nowo utworzone konto na forum poświęconym handlowi wykradzionymi informacjami. Autor wpisu twierdzi, że posiada dane pochodzące z systemów Żabki i oferuje cały pakiet za 5 tys. euro.

Według opisu sprzedającego zbiór ma zawierać między innymi:

  • około 541 tys. zgłoszeń i rekordów pochodzących z systemu Jira,
  • 229 734 zgłoszenia kierowane do działu IT,
  • kod źródłowy pochodzący z 89 repozytoriów GitLab,
  • dane pracowników i kontraktorów,
  • wewnętrzną dokumentację projektową i techniczną,
  • informacje o systemach wykorzystywanych przez firmę,
  • tokeny dostępowe, hasła oraz klucze API.

W opublikowanych próbkach mają się również znajdować informacje dotyczące systemów sprzedażowych, zarządzania zamówieniami, zapasami i infrastrukturą informatyczną. Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozpowszechniać ujawnionych danych uwierzytelniających ani szczegółowych informacji mogących ułatwić dalsze ataki.

Analiza próbek opisana przez serwisy Ransomnews i Security Affairs wskazuje, że część najważniejszych liczb podanych w ogłoszeniu jest wewnętrznie spójna. W 48 eksportach z Jiry doliczono się 541 463 zgłoszeń, natomiast liczba rekordów z systemu obsługi IT odpowiadała deklarowanym 229 734 pozycjom. Samo dopasowanie liczby plików i rekordów nie stanowi jednak ostatecznego dowodu, że cały oferowany pakiet jest autentyczny i kompletny.

Nie wszystkie twierdzenia zostały potwierdzone

Sprzedający podaje także inne liczby, w tym informacje o dziesiątkach tysięcy odniesień do danych objętych RODO oraz tysiącach wzmianek o rachunkach bankowych. Jak wynika z analizy udostępnionej próbki, tych deklaracji nie udało się w wystarczającym stopniu potwierdzić.

Badacze zastrzegają jednak, że opublikowane materiały obejmują jedynie niewielkie fragmenty poszczególnych projektów. Brak określonych informacji w próbce nie przesądza więc, że nie ma ich w całym zbiorze. Jednocześnie szczegółowe liczby podawane przez anonimowego sprzedającego powinny być traktowane ostrożnie, dopóki nie zostaną zweryfikowane przez Żabkę, organy ścigania lub niezależnych ekspertów.

Wiarygodność autora ogłoszenia obniża fakt, że konto na forum zostało utworzone krótko przed publikacją i nie ma historii wcześniejszych transakcji. Z drugiej strony rozbudowane próbki oraz zgodność części przedstawionych danych powodują, że incydentu nie można uznać za zwykłą próbę oszustwa.

Największe ryzyko dotyczy osób związanych z firmą

Na obecnym etapie największe zagrożenie może dotyczyć pracowników, kontraktorów, dostawców technologicznych i franczyzobiorców. Dane pochodzące z firmowych katalogów, systemów zgłoszeniowych i dokumentacji projektowej mogą zostać wykorzystane do bardzo wiarygodnych ataków phishingowych.

Przestępcy mogą znać nazwiska, adresy służbowe, nazwy projektów, strukturę organizacyjną, dostawców oraz wykorzystywane narzędzia. Pozwala to przygotowywać wiadomości wyglądające jak autentyczna korespondencja od działu IT, przełożonego albo współpracującej firmy.

Osoby związane z Żabką powinny zwracać szczególną uwagę na prośby o zalogowanie się, zatwierdzenie dostępu, podanie kodu uwierzytelniającego, zmianę hasła lub pobranie pliku. Hasła używane również w innych serwisach należy zmienić, a aktywne sesje i uprawnienia dostępowe powinny zostać zweryfikowane.

Czy wyciekły dane klientów Żabki?

Nie ma obecnie publicznego potwierdzenia, że wykradziono dane użytkowników aplikacji Żappka lub dane płatnicze klientów. Według pierwszych doniesień część systemów, do których dostęp mieli uzyskać sprawcy, mogła jednak przetwarzać informacje dotyczące klientów.

Do czasu zakończenia analizy nie wiadomo, jakie kategorie danych mogły zostać skopiowane, ilu osób dotyczy incydent ani czy informacje zostały już wykorzystane. Klienci powinni zachować ostrożność wobec SMS-ów, e-maili i komunikatów podszywających się pod Żabkę.

Nie należy instalować rzekomych „poprawek bezpieczeństwa” przesyłanych w wiadomościach. Aktualizacje aplikacji powinny być pobierane wyłącznie z oficjalnych sklepów Google Play i App Store.

Awaria rabatów mogła być niezależnym zdarzeniem

Dzień przed ujawnieniem informacji o możliwym wycieku w sklepach Żabka wystąpiły problemy z systemem promocji. Podczas części transakcji nieprawidłowo naliczano rabaty, a niektóre placówki czasowo wstrzymały sprzedaż.

Żabka określiła sytuację jako błąd techniczny i informowała, że problem został usunięty w większości sklepów. Nie ma obecnie dowodów wskazujących, że awaria systemu rabatowego była skutkiem cyberataku lub miała bezpośredni związek z danymi oferowanymi na forum.

Incydent ujawniono tuż po ogłoszeniu transakcji

Oferta sprzedaży danych pojawiła się dwa dni po komunikacie dotycząacym planowanego przejęcia kontroli nad Grupą Żabka przez kanadyjską Alimentation Couche-Tard, właściciela sieci Circle K.

Grupa Żabka poinformowała 31 lipca 2026 roku o zawarciu umowy dotyczącej nabycia kontrolnego pakietu akcji oraz planowanym dobrowolnym wezwaniu.

Nie ma jednak dowodów łączących cyberincydent z planowaną transakcją. Analiza znaczników czasowych części zgłoszeń ma wskazywać, że zbiór mógł być przygotowywany jeszcze przed publicznym ogłoszeniem planów przejęcia. Zbieżność czasowa może natomiast spowodować dodatkowe pytania podczas analizy technologicznego i prawnego ryzyka transakcji.

Zakres zdarzenia oraz rodzaj potencjalnie naruszonych danych wymagają dalszego wyjaśnienia. Kluczowe będzie pełne stanowisko Żabki, w tym informacja, czy incydent został zgłoszony właściwym organom oraz czy osoby, których dane mogły zostać ujawnione, otrzymają indywidualne powiadomienia.

Źródła: Łukasz Olejnik, profil @prywatnik w serwisie X; Niebezpiecznik; Security Affairs i analiza Ransomnews.

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