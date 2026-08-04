Develia wydała 174 mln zł na grunty w I półroczu 2026 r.

Blisko 174 mln zł przeznaczyła Develia w I półroczu 2026 r. na zakup gruntów pod realizację ponad 1600 mieszkań w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym oraz Katowicach. Równolegle deweloper zawarł umowę przedwstępną na zakup terenów Stoczni Cesarskiej w Gdańsku z potencjałem budowy ponad 3000 lokali. Develia posiada aktualnie bank ziemi na poziomie ok. 16 tys. mieszkań, pomimo intensywnego wprowadzania nowych projektów do oferty i bez uwzględnienia terenów Stoczni.

W I półroczu 2026 r. deweloper kupił siedem gruntów, powiększając tym samym bank ziemi pod realizację nowych projektów. W Warszawie i okolicy powstanie blisko 1200 lokali – w tym ponad 370 na Białołęce, około 120 na Bemowie, a także ponad 360 mieszkań w sąsiadującym ze stolicą Pruszkowie. Na Bielanach z kolei spółka planuje realizację akademika na 360 pokoi. Develia wzmocniła również bank ziemi w Katowicach, gdzie nabyła działkę z potencjałem blisko 450 mieszkań.

W kwietniu deweloper podpisał także umowę przedwstępną dotyczącą zakupu terenów Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, której finalizacji spodziewa się pod koniec roku. Ta strategiczna inwestycja zasili ofertę spółki o co najmniej 3000 mieszkań oraz lokale usługowe. Ponadto firma zabezpieczyła umowami przedwstępnymi kolejne działki w Gdańsku i Krakowie – z potencjałem około stu mieszkań każda – których zakup planuje sfinalizować w najbliższych miesiącach.

– Za nami aktywne półrocze, w którym konsekwentnie powiększaliśmy bank ziemi, pozyskując atrakcyjne grunty. Dzięki temu, mimo regularnego wprowadzania nowych inwestycji do oferty, posiadamy aktualnie zasoby na poziomie około 16 tys. lokali. Równolegle pracujemy nad projektami wielkoskalowymi, czego potwierdzeniem jest umowa przedwstępna zakupu Stoczni Cesarskiej. Nie zwalniamy tempa – aktualnie prowadzimy intensywne negocjacje w kilku miastach, a efektów w postaci finalizacji kolejnych transakcji spodziewamy się jeszcze w tym roku – mówi Karol Dzięcioł, wiceprezes Develii.

W I półroczu spółka rozpoczęła realizację 14 projektów obejmujących 1959 lokali, a w całym 2026 roku planuje wprowadzić do oferty i rozpocząć budowę 4350-4550 mieszkań, z których około 50% będzie zlokalizowanych w Warszawie – na rynku o największym potencjale dla Develii, na którym systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie.

– W największych miastach sukcesywnie kurczy się podaż gruntów z uregulowaną sytuacją planistyczną. Coraz większego znaczenia nabierają więc tereny wymagające zmiany funkcji, rewitalizacji lub przeprowadzenia zaawansowanych procedur planistycznych. Ten segment będzie w najbliższych latach jednym z głównych źródeł nowych, wielkoskalowych projektów mieszkaniowych, jednak decyzje inwestycyjne będą w większym stopniu uzależnione od realnej wykonalności takich przedsięwzięć. Analizujemy nie tylko lokalizację, ale również przewidywalność całego procesu inwestycyjnego. O wartości gruntu coraz częściej decydować będzie nie maksymalny potencjał wynikający z dokumentów planistycznych, ale możliwość skutecznego przeprowadzenia inwestycji w założonym czasie i budżecie – dodaje Adam Skorek, dyrektor Departamentu Ekspansji.

Bank ziemi stanowi podstawę dalszego dynamicznego rozwoju Develii oraz realizacji celu sprzedaży ponad 4500 lokali rocznie do 2028 r. Spółka konsekwentnie analizuje kolejne możliwości jego rozbudowy, uwzględniając potencjał dostępnych nieruchomości oraz możliwość sprawnej realizacji inwestycji.