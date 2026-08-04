Koreańska giełda przeżyła w lipcu 2026 roku miesiąc, jakiego nie miała nigdy wcześniej – gorszy niż w czasie kryzysu finansowego z 2008 roku i gorszy niż podczas azjatyckiego kryzysu z końca lat dziewięćdziesiątych. Warto się przy niej zatrzymać, bo to nie jest historia o Korei ani o producentach chipów. To najczystszy przykład tego, jak z normalnej giełdowej korekty robi się katastrofa, kiedy ludzie inwestują za pieniądze, których nie mają.

Najpierw suche fakty.

KOSPI to główny indeks koreańskiej giełdy – odpowiednik naszego WIG20, czyli jedna liczba pokazująca, jak radzą sobie największe spółki w kraju. Przez pierwszą połowę 2026 roku rósł w tempie przekraczającym sto procent rocznie, napędzany popytem na pamięci komputerowe wykorzystywane w sztucznej inteligencji. Dwie spółki – Samsung Electronics i SK hynix – ciągnęły za sobą cały rynek.

19 czerwca indeks ustanowił rekord. Sześć tygodni później, 29 lipca, był o 44 proc. niżej. W samym lipcu spadł o 22 proc., a ostatniego dnia miesiąca urósł o niemal 18 proc. w ciągu jednej sesji – najwięcej w swojej historii. Handel na giełdzie trzeba było w tym roku awaryjnie wstrzymywać osiem razy, częściej niż kiedykolwiek wcześniej.

I tu rzecz, która ginie w nagłówkach: nawet po tym całym załamaniu koreańska giełda była wciąż ponad dwa razy wyżej niż rok wcześniej. Ktoś, kto miał w portfelu szeroko zdywersyfikowany koszyk akcji z całego świata i po prostu nic nie robił, przeżył nieprzyjemny miesiąc i tyle. Ktoś, kto kupował na kredyt, w wielu przypadkach nie miał już czego trzymać, kiedy nadeszło odbicie.

Dlaczego spadek był aż tak głęboki?

Perspektywy producentów chipów rzeczywiście się pogorszyły. To mogło uzasadniać spadek o kilkanaście procent, ale nie o 44 proc. Za resztę odpowiadało coś, co inwestorzy budowali przez wiele miesięcy przed rozpoczęciem spadków.

Pierwszym elementem było kupowanie akcji na kredyt u brokera. Działa to podobnie do kredytu hipotecznego – pożyczamy pieniądze, a zabezpieczeniem jest to, co za nie kupiliśmy. Jest jednak zasadnicza różnica: wartość mieszkania nie zmienia się co godzinę, natomiast wartość akcji już tak. Jeżeli zabezpieczenie staje się zbyt małe w stosunku do pożyczki, broker żąda dopłaty. Jeśli jej nie otrzyma, sprzedaje akcje za klienta. W maju 2026 roku wartość takich pożyczek w Korei była niemal dwa razy wyższa niż rok wcześniej.

Drugim elementem były fundusze z dźwignią. Zwykły fundusz indeksowy stara się odwzorować zachowanie rynku – jeżeli indeks rośnie o 1 proc., fundusz również rośnie o około 1 proc. Fundusz z dźwignią 2× dąży natomiast do osiągania dwukrotności dziennej zmiany indeksu lub akcji, na której jest oparty. W Korei od maja 2026 roku można było kupić taki fundusz oparty nie na całym rynku, lecz na jednej spółce – Samsungu albo SK hynix. Wystarczyło mieć około 26 tys. zł i ukończyć godzinne szkolenie online. W ciągu półtora miesiąca wartość tego segmentu rynku niemal się potroiła.

Takie fundusze mają jeszcze jedną cechę, której wielu inwestorów nie rozumie w momencie zakupu. Przy dużych wahaniach rynku mogą tracić pieniądze, nawet jeśli kurs akcji wróci do punktu wyjścia. Załóżmy, że akcja kosztuje 100 zł. Najpierw spada o 10 proc., więc jej cena wynosi 90 zł. Aby wrócić do 100 zł, musi wzrosnąć nie o 10 proc., lecz o 11,1 proc. Fundusz z dźwignią 2× najpierw spadnie o 20 proc. – ze 100 do 80. Następnie wzrośnie o 22,2 proc., ponieważ odwzorowuje dwukrotność dziennego wzrostu akcji o 11,1 proc. W efekcie jego wartość wzrośnie z 80 do 97,8. Akcja wróci więc dokładnie do punktu wyjścia, natomiast fundusz nadal pozostanie około 2,2 proc. pod kreską. Powtarzanie się takich wahań prowadzi do stopniowej utraty wartości funduszu. Do tego dochodzą jeszcze koszty zarządzania i finansowania.

Łącznie kredyty maklerskie i fundusze z dźwignią dawały pod koniec maja ekspozycję sięgającą około 200 mld zł na rynku, który już wtedy był silnie skoncentrowany na dwóch spółkach z jednego sektora.

Mechanizm, który zrobił resztę

Kiedy kursy zaczęły spadać, uruchomiła się spirala. Inwestorom, którzy kupili akcje na kredyt, przestało wystarczać zabezpieczenie, więc brokerzy sprzedawali ich pozycje na kolejnych sesjach – już po niższych cenach. Fundusze z dźwignią z kolei codziennie dostosowują swoją ekspozycję, dlatego po spadkach również były zmuszone do sprzedaży aktywów, często pod koniec sesji. Obie fale sprzedaży uderzały w te same dwie spółki. Spadek wymuszał sprzedaż, a sprzedaż pogłębiała spadek.

Najlepiej widać to w danych z 31 lipca – dnia rekordowego odbicia. Koreańscy inwestorzy indywidualni sprzedali wtedy akcje o wartości przekraczającej równowartość 20 mld zł, podczas gdy inwestorzy zagraniczni kupili niemal tyle samo. Inwestor detaliczny nie sprzedawał dlatego, że uznał to za dobrą decyzję. Sprzedawał dlatego, że musiał – dokładnie tym, którzy kilka godzin później zarobili na odbiciu rynku. Przymusowa sprzedaż nie jest decyzją inwestycyjną. Jest jej zaprzeczeniem.

Co z tego wynika dla przeciętnego inwestora?

Najważniejszy wniosek jest prosty: dźwignia finansowa nie tylko zwiększa potencjalne zyski i straty. Przede wszystkim odbiera możliwość przeczekania trudnego okresu. Inwestor bez kredytu mógł w lipcu nie zaglądać na rachunek i wyjść z tego miesiąca bez trwałej szkody. Inwestor korzystający z pożyczonych pieniędzy został wypchnięty z rynku w najgorszym możliwym momencie – tuż przed rekordowym odbiciem. Ta sama inwestycja, ten sam rynek, zupełnie inny wynik. Różnicę zrobiło to, czy pieniądze były własne.

Drugi wniosek dotyczy tego, kto zarabia na takich produktach. Broker zarabia na odsetkach od pożyczek, a firma oferująca fundusz – na opłacie pobieranej od wartości aktywów. Im większe ryzyko bierze na siebie klient, tym większe przychody osiągają instytucje finansowe. Koreański nadzór musiał w lipcu formalnie zakazać zachęcania klientów do inwestowania na kredyt. Sam fakt, że taki zakaz okazał się potrzebny, wiele mówi o sposobie sprzedaży tych produktów.

Trzeci wniosek jest najbardziej niewygodny. Bank centralny Korei opisał zagrożenia publicznie, przedstawiając konkretne dane, pięć tygodni przed załamaniem rynku. Diagnoza była trafna i dostępna dla każdego. Realne ograniczenia wprowadzono dopiero 31 lipca, kiedy największe straty były już faktem. Historia pokazuje, że inwestora najskuteczniej chronią nie późniejsze działania regulatora, lecz sposób, w jaki zbudował swój portfel, zanim zaczęły się problemy.

Najbardziej zadłużyli się najmłodsi inwestorzy. W grupie dwudziestolatków wartość kredytów na zakup akcji wzrosła w ciągu roku o 124 proc. – szybciej niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej. Pierwsza w życiu bessa jest lekcją dla każdego. Koszt tej lekcji zależy jednak od tego, ile było w niej pożyczonych pieniędzy.

Dlatego pasywne inwestowanie bywa postrzegane jako nudne. Opiera się jednak na kilku prostych zasadach, które właśnie w okresach gwałtownych zawirowań okazują się największą zaletą. Zakłada inwestowanie wyłącznie środków, których nie trzeba nikomu oddawać w określonym terminie, szeroką dywersyfikację zamiast koncentracji na kilku spółkach czy jednym sektorze oraz regularne inwestowanie z myślą o długim horyzoncie.

Historia z Korei pokazuje, dlaczego takie podejście ma znaczenie. Tam cała hossa i późniejszy krach skoncentrowały się wokół zaledwie dwóch spółek. Miesiąca, w którym rynek najpierw spada o 22 proc., a następnie rośnie o 18 proc. w ciągu jednego dnia, nie da się wiarygodnie przewidzieć ani konsekwentnie wykorzystać. Można go natomiast przeczekać, pod warunkiem że inwestor nie korzysta z dźwigni finansowej i nie ryzykuje przymusowej sprzedaży aktywów w najgorszym możliwym momencie.