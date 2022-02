Ekologia się opłaca. Rośnie rynek zielonych centrów danych

Zielone centra danych cechują się wysoką efektywnością energetyczną oraz korzystają z OZE, aby nie emitować gazów cieplarnianych. Popyt na nie systematycznie rośnie i zdaniem analityków z Grupy IMARC światowy rynek Green Data Center w latach 2022-2027 urośnie ponad 3-krotnie.

Zgodnie z raportem Grupy IMARC „Wielkość rynku zielonych centrów danych: globalne trendy, udział, wielkość, wzrost i prognoza 2022-2027” wspomniany rynek będzie zyskiwał średnio 22,9% rok do roku, aż w 2027 osiągnie wartość 200,84 mld dolarów. Dzisiaj analitycy oceniają jego wartość na 59,32 mld dolarów (na koniec 2021 roku).

Globalne trendy

W związku z rozwojem cyfrowym przedsiębiorstwa wymagają dodatkowej przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowych, jak i urządzeń, które kompleksowo wspierają poprawne działanie infrastruktury IT. Do tego dochodzą aspekty bezpieczeństwa serwerowni i ciągłości usług. To w połączeniu z rosnącymi cenami komponentów komputerowych i kosztami budowy firmowych serwerowni przekłada się na popyt na wyspecjalizowane usługi data center.

Dodatkowo, z powodu transformacji energetycznej rośnie zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami przy utrzymywaniu firmowych zasobów IT. Firmy chcą się zabezpieczyć przed rosnącymi kosztami energii i jej ewentualnym brakiem. Usługi zielonych data center obniżają ryzyka z tym związane i pozwalają zoptymalizować koszty. Do tego coraz więcej organizacji zaczyna zwracać uwagę na ślad węglowy, który powstaje w wyniku ich działalności.

— Postęp technologiczny jest związany bezpośrednio z kosztem środowiskowym, jaki płaci nasza planeta. Na szczęście coraz więcej osób i firm zaczyna zwracać uwagę na to, jaki jest wpływ tego postępu na środowisko i społeczeństwo. To również kwestia ograniczania ryzyka, które generują rosnące koszty energii oraz jej ograniczoną ilość na rynku. W Beyond.pl od początku działalności rozwijaliśmy nasze centra danych zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Dziś nasze fundamenty green data centers, czyli wysoka efektywność energetyczna obiektów, które są zasilanie z OZE, niosą dodatkowe korzyści dla klientów. Są to z jednej strony redukcja śladu węglowego, z drugiej bezpieczeństwo i niższe koszty końcowe u progu transformacji energetycznej — tłumaczy Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl, dostawcy usług centrów danych i chmury, który wykorzystuje wyłącznie zieloną energię.

Zielone rozwiązania

Nowoczesne centra danych oferują te same funkcje i możliwości, co konwencjonalne centra danych, jednak wymagają mniej energii z racji wysokiej efektywności energetycznej. Lepiej zarządzają obciążeniem, stosują energooszczędne systemy zasilania, wysokosprawne systemy HVAC i oświetlenie LED.

Przy ich projektowaniu bieżę się pod uwagę m.in. wpływ na środowisko użytych do budowy materiałów, recykling odpadów, czy wykorzystanie okolicznych warunków naturalnych, czy ukształtowania terenu.

— Koszt obsługi centrum danych, w tym chłodzenia, można obniżyć na wiele sposobów. Na świecie są znane bardzo różne, czasami wręcz zaskakujące, rozwiązania. W Beyond.pl korzystamy m.in. z nowoczesnego chłodzenia adiabatycznego oraz wykorzystujemy ciepło wyprodukowane w komorach serwerowych do ogrzewania biurowca zlokalizowanego obok data center. Znane są jednak bardziej „niekonwencjonalne” rozwiązania, jak umieszczenie serwerów w nieczynnej kopalni albo próby zanurzenia ich w wodzie. Przede wszystkim kluczowe jest jednak, by starsze data centers uruchomiły projekty modernizacyjne, wdrażały technologie obniżające konsumpcję energii i przechodziły na zasilanie z odnawialnych źródeł — tłumaczy Wojciech Stramski z Beyond.pl.

Zdaniem analityków kluczowymi dostawcami zielonych technologii dla rynku data center są aktualnie Schneider Electric SE, Siemens AG, Vertiv Co., Cisco Technology Inc., Dell EMC Inc., Eaton Corporation, Ericsson Inc., Fujitsu Limited (Grupa Furukawa), HCL Technologies Limited, Hitachi Ltd, HP Inc., Huawei Technologies Co. Ltd., IBM, Microsoft Corporation.