Faktoring złapał wiatr w żagle – raport PZF za I półrocze 2021

Polski rynek faktoringu zakończył pierwsze półrocze 2021 r. dynamicznym wzrostem obrotów. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów sfinansowały działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 167,4 mld zł. Branża zanotowała więc wzrost o 24 proc. w porównaniu z pierwszą połową poprzedniego roku. Z jej usług korzysta obecnie już blisko 21 tys. podmiotów, które przekazały do sfinansowania 10 mln faktur.

Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Skupia obecnie 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Należy do niego także 6 podmiotów o statusie partnera.

Firmy należące do PZF osiągnęły w I półroczu 2021 r. wzrost obrotów o 24 proc. Sfinansowały działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 167,4 mld zł.

– Polscy przedsiębiorcy przez kilkanaście miesięcy zmagali się nie tylko ze skutkami recesji wywołanej przez pandemię, ale także z niepewnością co do dalszej przyszłości prowadzonych przez ich firmy działań. Był to niewątpliwie najtrudniejszy w ostatnich latach okres zarówno dla nich samych, jak i wspierających ich na co dzień dostawców usług finansowych dla biznesu. Na szczęście ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem „odmrażania” rynków i ich powrotu na właściwą drogę funkcjonowania i dalszego rozwoju. Przyniosło to oczekiwany wzrost zainteresowania usługą faktoringu, jako szybkiego i elastycznego sposobu pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności i zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów – mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

– Po trudnym ubiegłym roku bardzo się cieszymy z tak dynamicznego wzrostu obrotów branży faktoringowej. Szczególnie silne odbicie zanotował faktoring eksportowy. Wartość faktur powierzonych w ramach jego opcji pełnej wzrosła o prawie połowę (49 proc.), a opcji niepełnej – o 25 proc. Świadczy to zarówno o większej aktywności naszych eksporterów, jak też ich przezorności. Faktoring eksportowy, realizowany w walutach obcych, oprócz tego, że poprawia płynność i zabezpiecza przed ryzykiem braku zapłaty przez kontrahentów, w znaczny sposób minimalizuje ryzyko kursowe. W sytuacji dużej zmienności kursów walut jest istotnym elementem prowadzenia handlu międzynarodowego – dodaje Konrad Klimek.

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 20,6 tys. przedsiębiorstw. Wystawiły one blisko 10 mln faktur, na podstawie których krajowi faktorzy udzielili finansowania.

– Cieszy, że przedsiębiorcy chcąc uniknąć niepewności i oddalić ryzyko zatorów płatniczych, chętniej sięgają po faktoring i doceniają jego skuteczność, przekazując do sfinansowania coraz więcej faktur. Szybki dostęp do gotówki daje możliwość zaspokojenia najpilniejszych potrzeb klientów, choćby tych związanych z wypłacaniem pensji czy opłacaniem podatków – dodaje Konrad Klimek.

Z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym, najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne. Działają one w warunkach znaczącego wzrostu cen, toteż potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Dzięki nim mogą szybko i łatwo regulować własne zobowiązania, a także oferować kontrahentom atrakcyjne warunki współpracy.. Sięgając po faktoring, podnoszą więc swoją konkurencyjność.