Pracodawcy nie wstrzymują rekrutacji, a 43% z nich oczekuje, że w najbliższych miesiącach ich aktywność będzie większa niż w pierwszym półroczu 2026. Takie wnioski płyną z raportu Hays Poland „Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów”. Firmy narzekają na brak odpowiednich kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie i równolegle dostrzegają, że o pracę ubiega się więcej kandydatów niż w przeszłości. Wniosek? Oczekiwania pracodawców coraz częściej rozmijają się z umiejętnościami i oczekiwaniami osób poszukujących pracy.

Rekrutować w drugim półroczu 2026 planuje 90% firm biorących udział w badaniu Hays Poland. W pierwszych miesiącach tego roku rekrutacje przeprowadziło 95% z nich.

W pierwszych miesiącach tego roku rekrutacje przeprowadziło 95% z nich. Odsetek pracodawców spodziewających się trudności rekrutacyjnych na przestrzeni 6 miesięcy wzrósł z 47 do 52%. Jednocześnie 23% przewiduje, że pozyskiwanie pracowników w drugim półroczu 2026 będzie trudniejsze niż w pierwszej połowie roku.

Jednocześnie 23% przewiduje, że pozyskiwanie pracowników w drugim półroczu 2026 będzie trudniejsze niż w pierwszej połowie roku. Aż 63% profesjonalistów biorących udział w badaniu zadeklarowało, że rozważa zmianę pracy w drugiej połowie 2026. Jednak aż 35% negatywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe.

W połowie 2026 roku polski rynek pracy przedstawia obraz pełen sprzeczności. Firmy wciąż planują rekrutacje, lecz znalezienie kandydatów dopasowanych do ich oczekiwań i możliwości stanowi wyzwanie.

– Poruszanie się po rynku pracy kształtowanym przez tak wiele trendów, które na pierwszy rzut oka często wydają się sprzeczne, jest trudne zarówno dla pracodawców, jak i profesjonalistów. Polski rynek pracy od obu stron wymaga coraz większej precyzji. Pracodawcy powinni jasno określać, które kompetencje są dla nich absolutnie kluczowe, a specjaliści świadomie planować swój rozwój i kolejne kroki w karierze – tłumaczy Alex Shteingardt, Dyrektor Zarządzający Hays Poland, komentując wyniki badania omówionego w najnowszym raporcie „Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów”, w którym udział wzięło ponad 500 firm oraz blisko 900 specjalistów.

Niedobór kompetencji coraz mocniej doskwiera firmom

Faktem jest, że dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, szybki postęp technologiczny i dążenie firm do zwiększania produktywności coraz silniej oddziałują na ich potrzeby kadrowe. Podczas gdy zapotrzebowanie na jedne umiejętności maleje, to na inne rośnie w zawrotnym tempie, co stanowi dla organizacji nie lada wyzwanie. Jak wynika z badania Hays, pracodawcy coraz częściej mierzą się bowiem z problemem luki kompetencji. Doświadczenie tego problemu zadeklarowało 85% ankietowanych organizacji – to o 14 p.p. więcej w porównaniu z początkiem 2026 r.

Czy na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy firma doświadczyła luki kompetencji?

Perspektywa firm

24% Tak, w znacznym stopniu 37% Tak, w umiarkowanym stopniu 24% Tak, w niewielkim stopniu 15% Nie

Źródło: Źródło: Raport Hays Poland „Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów”, sierpień 2026

– Zasoby kadrowe firm często zwyczajnie nie nadążają za dynamicznymi zmianami technologicznymi i operacyjnymi, które zachodzą obecnie w wielu organizacjach. Coraz to nowe potrzeby kompetencyjne przyczyniają się z kolei do podtrzymywania aktywności rekrutacyjnej firm. Potwierdzają to wyniki naszego badania. Nie dość, że w pierwszym półroczu 2026 rekrutacje prowadziło więcej firm niż planowało w styczniu, to dziś 43% oczekuje, że w drugiej połowie roku ich aktywność wzrośnie – komentuje Alex Shteingardt z Hays Poland.

Firmy planują rekrutacje i spodziewają się trudności

Wyniki badania są jednoznaczne – firmy chcą rekrutować, ale są też świadome, że pozyskanie pracowników spełniających ich oczekiwania nie będzie łatwe. Trudności rekrutacyjnych w drugiej połowie 2026 r. spodziewa się 52% organizacji. Co więcej, 53% ankietowanych pracodawców twierdzi, że na rynku brakuje kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Chociaż na tej podstawie mogłoby się wydawać, że dzisiejszy rynek pracy całkowicie sprzyja kandydatom, to rzeczywistość jest bardziej skomplikowana i niejednoznaczna.

– Pozyskanie odpowiednich kandydatów pozostaje dla firm wyzwaniem. Z jednej strony trudnością jest znalezienie ekspertów z odpowiednimi kompetencjami, doświadczeniem i postawami, które pozwalają sprawnie funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Z drugiej jeszcze większym wyzwaniem są wysokie oczekiwania finansowe kandydatów, którzy spełniają te warunki – dodaje Alex Shteingardt.

Firmy biorące udział w badaniu Hays dostrzegają też inne kwestie – nierealistyczne oczekiwania finansowe kandydatów oraz fakt, że o pracę ubiega się więcej osób niż w przeszłości (po 42% wskazań). Idzie to w parze z planami zawodowymi profesjonalistów.

Profesjonaliści chcą dokonywać zmian zawodowych, ale mają swoje obawy

Aż 63 proc. ankietowanych specjalistów rozważa zmianę miejsca pracy jeszcze w 2026 r., najczęściej motywując taką decyzję brakiem możliwości rozwoju w obecnej firmie, niesatysfakcjonującym poziomem wynagrodzenia, relacjami z przełożonym oraz niepewnością zatrudnienia. Od stycznia 2026 roku odsetek ten wzrósł o 15 p.p.

Czy rozważasz zmianę pracy w drugiej połowie 2026 roku?

Perspektywa pracowników

63% Tak 37% Nie

Źródło: Źródło: Raport Hays Poland „Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów”, sierpień 2026

Eksperci rynku pracy podkreślają jednak, że o ile kandydaci są gotowi do udziału w rekrutacjach, to ich ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, które za każdym razem bardzo wnikliwie analizują. Niepewność i zmienność sytuacji na rynku pracy wciąż odgrywają ogromną rolę w tym, jakie kolejne kroki zawodowe podejmują profesjonaliści.

– O ile kandydaci są gotowi do rozmów, to nie spieszy im się do zmiany zawodowej, jeśli nie idzie ona w parze z odpowiednio atrakcyjnymi warunkami i stabilnością zatrudnienia. Pracownicy wciąż mają pewne obawy związane z podejmowaniem takich decyzji w obecnej sytuacji rynkowej. Postęp technologiczny, liczne zmiany oraz ich wpływ na rynek pracy mogą tłumaczyć, dlaczego zaledwie 33% specjalistów pozytywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe – komentuje Alex Shteingardt i dodaje – Pozytywnym skutkiem tej niepewności może być natomiast większa gotowość do upskillingu i dopasowania swoich kompetencji do nowych wymagań rynku pracy.

Kompetencje pozostają bowiem najcenniejszą walutą każdej firmy i każdego specjalisty. Wciąż to od nich oraz dopasowania posiadanych umiejętności do potrzeb organizacji zależy sukces na rynku pracy w drugiej połowie 2026 roku.

O raporcie

Raport Hays Poland „Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów” został opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniu przeprowadzonym w okresie od czerwca do lipca 2026 roku metodą CAWI wśród ponad 500 firm oraz blisko 900 specjalistów. Jego celem jest przedstawienie aktualnych trendów na rynku pracy oraz weryfikacja, czy plany zadeklarowane na koniec ubiegłego roku zostały zrealizowane. Wyniki zostały zestawione z analogicznymi wartościami, uzyskanymi w badaniu opisanym na łamach „Raportu płacowego 2026” w styczniu tego roku.