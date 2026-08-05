Fleet managerowie w Polsce dokładnie wiedzą, w jakich obszarach potrzebują wsparcia: w zarządzaniu efektywnością floty (38%), logistyce i operacjach (25%) oraz zapewnieniu bezpieczeństwa kierowcom (18%). Wynika to z badania „Barometr Flot i Mobilności 2026”, przeprowadzonego przez Arval Mobility Observatory. Po raz pierwszy zastosowano w nim pytania otwarte – rezultaty były zaskakujące. Respondenci nie wybierali z listy, ale sami formułowali odpowiedzi. Wynik? Znacznie bardziej szczere i konkretne wskazania dotyczące rzeczywistych problemów.

Rzeczywistość fleet managera staje się coraz bardziej złożona

Zarządzanie flotą to dziś już nie administracja pojazdów, ale praca z danymi, algorytmami i strategią. To, co jeszcze niedawno traktowano głównie jako źródło kosztów, staje się realnym narzędziem przewagi operacyjnej. Polska obserwuje tę zmianę tu i teraz – trendy widoczne w naszym kraju wpisują się idealnie w globalne przemiany obserwowane w Europie.

Trzy priorytety

Polscy menedżerowie nie szukają ogólnych porad. Zapytani o obszary, w których potrzebowaliby dodatkowego wsparcia, wskazywali trzy sfery: zarządzanie efektywnością floty (38%), logistyka i operacje (25%) oraz zarządzanie kierowcami i ich bezpieczeństwem (18%). W tym względzie wyniki dla Polski nie odbiegają zbytnio od średniej europejskiej, co dodatkowo wskazuje, że trendy obserwowane w Polsce wpisują się w globalne przemiany.

Telematyka w służbie efektywności i oszczędności

Z „Barometru Flot i Mobilności 2026” wynika, że 17% badanych firm chciałoby korzystać z automatycznego monitorowania stanu pojazdów oraz przewidywania koniecznych napraw. Respondenci wskazują, że zdalna analiza danych z samochodów pozwala wcześniej wykrywać potencjalne problemy i odciąża menedżerów flot, którzy nie muszą samodzielnie kontrolować każdego elementu obsługi pojazdów.

Kolejne 10% badanych zwraca uwagę na potrzebę lepszej kontroli kosztów i finansów związanych z flotą. Pokazuje to, że zarządzanie całkowitym kosztem użytkowania pojazdów (TCO) pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla polskich firm.

– Przyjęło się, że w dobrze zarządzanych flotach utrzymanie prewencyjne stanowi około 80% wszystkich wydatków serwisowych – reszta to drogie, reaktywne naprawy, których można było uniknąć. Podstawą optymalizacji procesów logistycznych pozostaje wdrożenie kilku kluczowych KPI i regularne ich monitorowanie. Zwykle są to: koszt na kilometr, wskaźnik przestojów czy udział kosztów utrzymania w całkowitych kosztach operacyjnych. Według analiz rynkowych firmy, które prowadzą benchmarking i porównują swoje wyniki do standardów branżowych, osiągają średnio o 23% wyższą efektywność operacyjną. Telematyka i systemy takie jak Arval Connect, dostarczają tych danych w czasie rzeczywistym, bez konieczności ręcznego zbierania informacji z rozproszonych źródeł – wyjaśnia Radosław Kitala, Operational Marketing Manager w Arval.

– Menedżerowie flot coraz częściej oczekują nie tyle dostępu do danych, ile konkretnych rekomendacji działania na ich podstawie. Widzimy to wyraźnie w rozmowach z klientami. Pytanie nie brzmi już „co się dzieje z moją flotą”, lecz „co powinienem teraz zrobić”. To zasadnicza zmiana w tym, jak postrzegana jest rola technologii w zarządzaniu flotą – dodaje Radosław Kitala z Arval.

Każdy kilometr ma znaczenie

Co czwarty menedżer floty w Polsce wskazuje potrzebę wsparcia w obszarze logistyki. Dominuje potrzeba optymalizacji tras i dostaw, na którą wskazuje 15% badanych. Respondenci szukają narzędzi, które „przeanalizują najczęściej pokonywane trasy wraz z raportami o czasie przejazdu i zużyciu paliwa”, co bezpośrednio przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. Choć inteligentna optymalizacja ładunku, póki co wymieniana jest bardzo rzadko (2% wskazań), ogólny trend jest jednoznaczny: dąży się do maksymalizacji efektywności każdego kilometra pokonanego przez pojazdy flotowe.

– Zużycie paliwa to niemal 24% całkowitych kosztów operacyjnych floty i jest obszarem, gdzie optymalizacja tras przynosi bezpośrednie oszczędności. Kluczowe jest jednak podejście systemowe – floty osiągają lepsze wyniki, gdy planowanie, dyspozytornia, śledzenie i dane o efektywności działają przez jako jeden zintegrowany system, a nie wiele rozproszonych narzędzi. Warto też weryfikować założenia, gdyż rzeczywiste dane o użytkowaniu pojazdów często znacząco odbiegają od planowanych, co otwiera realne pole do optymalizacji. Platformy takie jak My Arval pozwalają skonsolidować informacje operacyjne w jednym miejscu, ograniczając czas poświęcany na administrację i uwalniając przestrzeń dla decyzji strategicznych – powiedział Radosław Kitala, Operational Marketing Manager w Arval.

Bezpieczeństwo kierowcy to również sprawa dla fleet managera

Współcześni managerowie floty wdrażają również rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracowników. Współczesne narzędzia pozwalają nie tylko monitorować pojazdy w czasie rzeczywistym, ale również styl jazdy samych kierowców. Takie rozszerzenie perspektywy z pojazdu na kierowcę opłaca się finansowo: niebezpieczna jazda podwyższa koszty paliwa nawet o 25% i zwiększa ryzyko wypadków, które bezpośrednio przekładają się na TCO. Współczesna telematyka wykazuje więc, że bezpieczniejszy styl jazdy przy okazji potrafi przynieść większe oszczędności, w postaci niższego zużycia paliwa i wolniejszej eksploatacji pojazdu.

Administracja i ESG – „nowe-stare” obowiązki

Administracja i zgodność z przepisami to obszary, w których każdy fleet manager musi poruszać się sprawnie. Zwykle więc respondenci „Barometru Flot i Mobilności” nie sygnalizują potrzeby wsparcia w tym zakresie (środowisko i zrównoważony rozwój to zaledwie 2% wskazań w Polsce, wobec 5% w Europie). W związku z unijnymi ambicjami ograniczenia emisji, ten obszar jednak stopniowo się zmienia i rozszerza. To z kolei wymuszać będzie ewolucję perspektywy i podejścia do codziennych obowiązków.

– Niski odsetek wskazań dla ESG nie oznacza, że temat jest nieistotny. To sygnał, że póki co dla wielu polskich menedżerów nie jest jeszcze operacyjnym priorytetem dnia codziennego. To się zmienia, choć wolniej niż w Europie Zachodniej. Regulacje unijne oraz rosnące oczekiwania korporacyjnych najemców sprawiają, że firmy, które już dziś budują strategię dekarbonizacji floty, zyskują realną przewagę – powiedział Radosław Kitala z Arval.

– Zakładamy, że w kolejnych edycjach Barometru liczba wskazań na aspekty administracyjno-regulacyjne, szczególnie w kontekście raportowania ESG, będzie wzrastać. Arval wspiera klientów w tym zakresie poprzez doradztwo w obszarze elektryfikacji, udostępniania narzędzi monitorujących emisje CO₂ oraz oferując rozwiązania infrastrukturalne, w tym Arval Energy Cable, wprowadzony na polski rynek w marcu 2026 roku, jako dodatkowy element ekosystemu elektromobilności – dodaje Kitala.

Wyzwania na kolejne 3 lata – zupełnie inne niż dzisiaj

Pytania o aktualne priorytety wsparcia i o główne wyzwania na kolejne 3 lata dają zupełnie inny obraz. Polscy menedżerowie mają świadomość zmian, które ich czekają. Wśród nich najczęściej są wskazywane: konieczność adaptacji do restrykcyjnych polityk dotyczących pojazdów spalinowych (31%), mitygowanie wzrostu TCO (29%), zwiększanie udziału pojazdów elektrycznych we flotach (25%), oraz promocja i edukacja w obszarze bardziej odpowiedzialnej jazdy (25%). Oznacza to, że dziś menedżerowie skupiają się bardziej na optymalizacji obecnych procesów (efektywność, logistyka, bezpieczeństwo), ale jednocześnie są świadomi nadchodzących zmian w obszarze paliw i elektromobilności.

Jak pomóc fleet managerom?

Wyniki „Barometru Flot i Mobilności” wskazują, że fleet managerowie szukają konkretnych narzędzi, nie poradników. Priorytetem jest automatyzacja procesów, która zdejmie z nich ciężar operacyjnych decyzji i pomoże efektywnie pracować na coraz większej ilości zbieranych danych. Wskazania z Barometru pokazują jednoznacznie: od predykcyjnego serwisu, przez optymalizację tras, po monitoring kierowców – wszędzie pojawia się ta sama potrzeba technologii działającej autonomicznie, a nie generującej kolejne arkusze do analizy.

W ostatnich latach rola fleet managera również znacznie się rozrosła. Zarządzanie wydajnością, logistyka, bezpieczeństwo, ESG, administracja, finanse – zakres, który jeszcze dekadę temu należał do kilku działów, dziś spoczywa często na barkach jednej osoby lub małego zespołu. Odpowiedzi na pytania otwarte z ostatniej edycji Barometru sygnalizują coraz większy brak równowagi między oczekiwaniami a dostępnymi zasobami. To istotny wniosek wskazujący, że rynek potrzebuje partnerów oferujących merytoryczne wsparcie i gotowych realnie przejąć część odpowiedzialności operacyjnej, a nie tylko dostarczających narzędzia.