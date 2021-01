Fundusz Czysta3.VC podwaja dynamikę inwestycyjną w 2020 r.

Czysta3.VC, pomimo trwającej pandemii, podwoił liczbę inwestycji zrealizowanych w ciągu roku, pozyskując w 2020 r. 10 nowych spółek. Zarządzający wciąż widzą spory potencjał w rynku i zapowiadają kolejne wzrosty.

Rok 2020 i związana z nim trudna sytuacja makroekonomiczna była ważną lekcją dla rynku VC z kilku względów. Po pierwsze pokazała ona, które podmioty mają na tyle stabilną sytuację kapitałową, że nawet pomimo marazmu w gospodarce i widma zbliżającej się recesji, były zdolne konsekwentnie realizować plany inwestycyjne, a inwestorzy nie podcinali im skrzydeł. Po drugie był to test umiejętności zarządczych – dla startupów wsparcie w zakresie tego, jak zabezpieczyć płynność finansową i nawiązane kontrakty, a przy tym wykorzystać szanse rynkowe do dynamicznego wzrostu okazało się bezcenne. Po trzecie zweryfikowane zostało tempo adaptacji zarządzających do nowych realiów m.in. poprzez zmianę hierarchii źródeł dealflow, pełnej digitalizacji procesu inwestycyjnego czy procesu zarządzania wiedzą w funduszach i spółkach portfelowych.

– Z pewnością był to rok pełen wyzwań, jednak funkcjonowanie w czasach kryzysu niesie za sobą niezwykłą wartość, ponieważ pozwala odkrywać kolejne obszary, które można optymalizować, by zapewnić satysfakcjonujący wzrost – mówi Szymon Janiak, współtwórca i dyrektor zarządzający Czysta3.vc. Niezmiennie kluczowy pozostaje dobrze zgrany zespół, konsekwentne trzymianie się założonej strategii oraz umiejętność skutecznego dotarcia do perspektywicznych spółek.

W 2019 r., który był pierwszym operacyjnym rokiem operacyjnego funkcjonowania funduszu, zrealizowano 5 inwestycji. Określone wymagania wobec spółek dot. m.in. parametrów finansowych czy wskaźników finansowych, znacząca liczba zgłaszających się projektów i precyzyjnie ułożony proces inwestycyjny, który został skrócony do minimum, umożliwił dwukrotne zwiększenie tempa inwestycyjnego R/R. Wśród inwestycji zrealizowanych w roku 2020 znalazły się:

Da Vinci Studio – automatyzacja zapytań ofertowych w branży TSL Crisis Propheto – predykcja sytuacji kryzysowych w sieci Hyper Crew – targetowanie psychograficzne na twitterze Rating Captain – zarządzanie opiniami w sieci TSS – projektowanie rozwiązań dla sektora finansowego i terminali płatniczych Q2Q – automatyzacja procesu selekcji uczestników badań rynkowych i opinii Ideatrend – system do automatycznej identyfikacji trendów w marketingu Staffly – zarządzanie pracą tymczasową Rozwiązanie optymalizujące działania w branży fotowoltaicznej Silnik procesujący dane instytucji publicznych

Rok 2020 poza nowymi inwestycjami był też czasem wytężonej pracy ze spółkami, w które fundusz zainwestował w minionym roku. Wsparcie w zakresie wdrażania strategii marketingowych, optymalizacja struktury przedsiębiorstw, zawieranie nowych partnerstw, ekspansja na nowe rynki, to tylko niektóre obszary, w których realizowano działania z founderami.

– Spółkom portfelowym udało się osiągnąć w tym czasie wiele sukcesów. Przykładem jest Applover sp. z o.o. – który dzięki dynamicznemu rozwojowi znalazł się na liście Deloitte Technology Fast 50 Central Europe oraz został uhonorowany nagrodą Tygrysów Business Excellence w konkursie diamentów ABSL Poland – wskazuje Janiak.

Fundusz budując portfel, stara się dobierać spółki tak, by z jednej strony móc zaoferować im jak najwięcej ze swojego doświadczenia, przyspieszając ich rozwój, z drugiej natomiast mieć na uwadze potencjalną synergię, którą mogą osiągnąć founderzy współpracując ze sobą. Z tego właśnie względu w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych nie powinno być przypadku i dominującego oportunizmu. Z kolei spółki, którym zespół nie jest w stanie pomóc nie powinny być brane pod uwagę w dealflow.

– Inwestując, skupiamy się głównie na sektorze MarTech i spółkach internetowych, które zajmują się przetwarzaniem znaczących ilości danych. Clou, żeby było w nich miejsce na komponent software’owy. Szukamy tym samym osób mających doświadczenie w swoim obszarze, dla których często jest to pierwsza styczność z funduszem Venture Capital, ponieważ nie mieli dotychczas pierwiastka technologicznego i rozwijali się w klasyczny sposób. Partner z zapleczem finansowym pozwala im zupełnie inaczej spojrzeć na biznes – wskazuje Janiak.

Fundusz do 2022 roku planuje zainwestować jeszcze ponad 27 mln pln, lokując w pierwszej fazie do 1 mln pln na podmiot.