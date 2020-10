Gaming na Giełdzie: Rusza nowa inicjatywa cyklu webinarów dla Inwestorów

Gaming na Giełdzie łączy siły z GameDesire – jednym z najbardziej doświadczonych graczy na rynku polskich produkcji free to play. W ramach serii darmowych prelekcji online zatytułowanych Mobile Academy inwestorzy otrzymają dawkę wiedzy na temat największego rynku branży gier wideo. Pierwsze nagranie z 10-cio odcinkowego cyklu jest już dostępne na platformie Stockwatch.pl

Gaming na Giełdzie: Mobile Academy jest cyklem webinarów skierowanych do Inwestorów, prasy branżowej, twórców gier oraz osób zainteresowanych informacjami dotyczącymi największego sektora branży rozrywki elektronicznej. W ramach cyklu przedstawiciele GameDesire – spółki specjalizującej się w rynku free to play, podzielą się wiedzą dotyczącą analizowania produkcji na smartfony, rozszyfrują tajemnicze skróty, którymi się posługują na co dzień, oraz zdradzą, w co grają ludzie na swoich telefonach.

Pomimo sukcesów spółek notowanych na Giełdzie takich jak Ten Square Games, gry mobilne fałszywie kojarzone są z małymi, mniej ambitnymi produkcjami. Mobile Academy ma na celu pokazanie potencjału tego sektora i przybliżenie inwestorom różnic pomiędzy grami na PC czy konsole, a właśnie grami mobilnymi, zwłaszcza free-to-play. To kompletnie różne modele biznesowe, których zrozumienie pomoże w późniejszych decyzjach inwestycyjnych. – mówi Tomasz Muchalski, prezes Strict Minds. – Wybór prowadzącego jest nieprzypadkowy – zespół GameDesire posiada niezwykle długie doświadczenie, nie tylko na rynku free-to-play, ale także w prowadzeniu prelekcji i szkoleń z zakresu tworzenia i marketingu gier – dodaje.

Ogromne i ambitne premiery gier na konsolach Xbox i PlayStation nie stają na przeszkodzie, aby to popularne „mobilki” biły rekordy popularności. Sektor gier przeznaczonych na te urządzenia stanowi obecnie 48% globalnego rynku gier i zarazem wg raportów Newzoo rozwija się najszybciej w całym świecie gamingu. Wartość przychodów z produkcji gier na smartfony i tablety szacowana jest na blisko 80 miliardów dolarów. Pomimo nieograniczonego potencjału i ogólnodostępności dla użytkowników sektor ten stanowi zagadkę dla wielu inwestorów.

– Liczby pokazują, że branża dynamicznie się rozwija: 20 milionów dolarów miesięcznego przychodu przypadku topowych gier mobilnych oraz zespoły gamedeveloperskie liczące do 50 osób coraz częściej stanowią w niej standard. Budżety, które niegdyś były potrzebne do stworzenia produkcji AAA na wszystkie platformy, teraz stanowią zaledwie budżet gry mobilnej. Specjaliści posługują się szeregiem danych analitycznych o tajemniczych skrótach DAU/MAU, DARPU, czy CPI. To o tych zagadnieniach odpowiemy wraz z kolegami z zespołu w webinarach Mobile Academy. – tłumaczy Marek Wylon, prezes GameDesire

Serię cyklicznych prelekcji Gaming na Giełdzie: Mobile Academy otworzą przedstawiciele GameDesire: Marek Wylon, CEO oraz Kacper Mendakiewicz – Digital Marketing Specialist. Szczegółowe Wprowadzenie do rynku gier mobilnych jest dostępne platformie Stockwatch.pl

– Marka Wylona gościliśmy już w StockWatch.pl podczas serii webinarów Inwestowanie w premium gaming. Wykład na temat ewolucji modelu free-to-play w grach mobilnych cieszył się sporym zainteresowaniem naszych użytkowników, dlatego cieszę się, że możemy kontynuować współpracę. Tym razem przygotowaliśmy dla inwestorów całą serię wykładów dotyczących rynku gier mobilnych. – komentuje Łukasz Konopko, prezes StockWatch.pl

W 2020 roku w ramach Gaming na Giełdzie: Mobile Academy spotkamy się łącznie 3 razy. Poza Wprowadzeniem do rynku gier mobilnych, GameDesire przygotował prelekcje w dniach 17.11 oraz 15.12. Terminy na 2021 rok zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Zachęcamy również do zadawania pytań pod filmami, na które eksperci z GameDesire odpowiedzą w przyszłych odcinkach.

Do zobaczenia!