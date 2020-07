Inchcape Polska uruchamia sieciową platformę sprzedaży aut BMW

Internetowa sprzedaż przestała być rozrywką dla łowców okazji, zakupy w sieci to komfortowy sposób zaspokajania potrzeb klientów, którzy w krótkim czasie wypracowali nowe mechanizmy społeczne. Handel w internecie upowszechnił się na niespotykaną wcześniej skalę, klienci przenoszą się do świata wirtualnego, bo chcą zaoszczędzić czas lub dbają o swoje bezpieczeństwo ograniczając kontakty z innymi. Inchcape Polska wprowadza na polski rynek pierwszą platformę sprzedaży samochodów premium. BMW można teraz nabyć nie wychodząc z domu.

Nowa rzeczywistość stała się faktem. Jej fundamentem jest przyspieszenie cyfrowe, które nadało rozmachu mniej lub bardziej swobodnej migracji do internetu. Mniej oczywisty, ale odczuwany podskórnie, jest trend określany mianem TSD (Trapped in Social Distancing), który uwięził nas w bezpiecznej odległości od innych. W kilka miesięcy deficyt zaufania społecznego pogłębił się na tyle, że czujemy spory dyskomfort w kontaktach z obcymi osobami, a nasze dotychczasowe zwyczaje zmieniły się niepostrzeżenie. Czujemy się dobrze w ramach dystansu społecznego, który stał się bezpieczną przystanią. Oba trendy nie wpływają bezpośrednio na potrzeby klientów, które zasadniczo pozostają niezmienne, ale są kluczowe, jeśli przeanalizujemy sposoby ich zaspokajania.

Proces cyfrowej transformacji przyspieszył również w branży motoryzacyjnej, Inchcape Polska, autoryzowany dealer BMW i MINI, jest pionierem wśród marek premium w tym zakresie i właśnie wystartował z platformą sprzedaży cyfrowej BMW Direct (https://bmwdirect.pl). Handel w sieci dla dealera nie jest formą oferowania okazji, lecz doświadczenia gwarantującego komfort w ramach TSD.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, wsłuchujemy się w ich potrzeby, a nawet staramy się je antycypować i strategicznie podchodzimy do naszego rozwoju. Inchcape stale rozwija pakiet swoich usług cyfrowych, internetowa platforma sprzedaży BMW Direct jest kolejnym elementem w ramach tej strategii. Można to porównać do otwarcia czwartego salonu Inchcape w Polsce, który otwarty jest całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki intuicyjnym rozwiązaniom, jakie zastosowaliśmy na BMW Direct, nasi klienci szybko i bez problemów mogą stać się właścicielami wymarzonego auta. Internetowa platforma jest innowacyjnym narzędziem sprzedaży samochodów premium w Polsce, otwieramy się na nowe możliwości i kreujemy sytuację na rynku, to duży krok w rozwoju zarówno Inchcape Polska, jak i samego BMW. – mówi Piotr Berzyński, Dyrektor Oddziału Inchcape Warszawa.

BMW jako marka nastawiona na wykorzystanie najnowszej technologii od lat konsekwentnie stawia na rozwiązania cyfrowe. Usługa BMW ConnectedDrive umożliwia klientom wykorzystanie takich technologii jak np. internet rzeczy, podnosząc komfort korzystania z pojazdów na nowy poziom. Bezpośrednia komunikacja pojazdu z centrum serwisowym doskonale wpisuje się m.in. w TSD. Zarówno BMW Group Polska, jak i Inchcape Polska, przyszłość widzą w rozwoju a-commerce, w którym to algorytmy i inteligentne urządzenia towarzyszą klientom bezpośrednio w procesie zakupowym, jak i przy korzystaniu z usług.

– Cieszymy się, że nasz partner Inchape Polska wdraża platformę BMW Direct, umożliwiając zakup auta BMW wraz ze wszystkimi formalnościami bez wychodzenia z domu. Klienci zyskują wybór na jakich warunkach, gdzie i kiedy, chcą dokonać zakupu. To kolejny element ważnych dla nas rozwiązań cyfrowych tworzonych z myślą o komforcie klientów BMW. Nowa rzeczywistość wymaga tworzenia nowych rozwiązań, BMW nie patrzy wstecz, wraz z partnerami jesteśmy już w tej rzeczywistości – mówi Radosław Miszkiel, dyrektor ds. sprzedaży BMW.

***

Inchcape Polska należy do Grupy Inchcape – największego niezależnego międzynarodowego koncernu w branży motoryzacyjnej na świecie. Jego działania obejmują 26 krajów świata. W Polsce firma obecna jest od 2004 r., jako partner marek BMW i MINI. Posiada salony w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu. W ciągu 16 lat obecności na polskim rynku, działalność Inchcape była wielokrotnie nagradzana, firma wielokrotnie otrzymała wyróżnienie Dealera Roku. Tylko w 2019 r. Inchcape Polska otrzymało od BMW Polska tytuły: Dealer Elektromobilności, Dealer BMW M, Dealer BMW Motorrad oraz Najlepszego Dealera w zakresie produktów finansowych. Strategia Inchcape opiera się na jasnej i prostej wizji: celem nadrzędnym jest zostać najbardziej zaufanym dealerem w branży motoryzacyjnej. Inchcape Polska co roku znajduje się w czołówce dealerów BMW i MINI pod względem ilości sprzedanych pojazdów.