Informacja o szczepionce na COVID-19 zdominowały wydarzenia na rynkach finansowych w listopadzie 2020 r.

Świat nadal zmaga się ze skutkami trwającej pandemii COVID-19. Jesteśmy świadkami nieoczekiwanych zwrotów akcji na rynkach finansowych. Dolar amerykański, euro oraz złoto w listopadzie br. zaliczyły spadki. Wpływ na notowania miały przede wszystkim doniesienia o przełomie w pracach nad szczepionką przeciw COVID-19, a także napięta sytuacja za oceanem – związana z wyborami prezydenckimi. Co jeszcze wydarzyło się na rynkach finansowych w listopadzie 2020 roku? Czy wydarzenia te były zaskoczeniem dla inwestorów? Tłumaczy ekspert firmy Tavex.

Listopadowe zamieszanie na światowych rynkach

Wpływ na notowania wielu aktywów miał bardzo medialny temat listopada, czyli wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Intensywne kampanie oraz samo liczenie głosów spowodowały, że mieliśmy do czynienia z zawirowaniami na rynku. Spory wpływ na sytuację w analizowanym okresie miały przesłanki związane z tym, że wielkimi krokami zbliżamy się do produkcji szczepionki przeciw COVID-19.

Rynki na wieść o szczepionce – pomimo dalszych obaw o możliwość wystąpienia skutków ubocznych lub jej skuteczność – zareagowały bardzo instynktownie. Inwestorzy zaczęli upatrywać w tej sytuacji nadziei na powrót do normalności. Ożywienie na giełdzie można uznać za wyraz zmian w nastrojach – wskazuje Aleksandra Olbryś, Młodszy Analityk ds. Rynku Złota, Tavex.

Od 1 listopada 2020 roku S&P 500 wzrastało, aż w końcu 9 listopada br. rozpoczęło sesję nagłym uderzeniem na nowy szczyt (3675 punktów bazowych). To wydarzenie zdecydowanie pokazało siłę najważniejszego amerykańskiego indeksu giełdowego, ale i – a może przede wszystkim – siłę inflacji.

Złoto na wysokim poziomie

Złoto ubiegły miesiąc otworzyło od poziomu około 1880 USD/oz. i stopniowo zwiększało swoją wartość, aby ostatecznie 6 listopada br. zatrzymać się na około 1950 USD/oz. Tym samym powróciło do wyników z połowy września.

Kruszec listopad zakończył na poziomie około 1770 USD/oz., odnotowując spadek w wysokości 6,4% w skali miesiąca. Jak to wyglądało w przeliczeniu na polską walutę? Analizowany miesiąc złoto rozpoczęło od kwoty około 7450 PLN/oz., żeby finalnie zakończyć go w okolicach 6600 PLN/oz. (-10,7% w ciągu miesiąca).

Dla rynku złota kluczowe będą kolejne informacje odnośnie szczepionki na COVID-19. To właśnie z tymi doniesieniami będą musiały oswoić się rynki. Gdy to się stanie, inwestorzy będą mogli ponownie zacząć układać swoje strategie na najbliższe tygodnie – analizuje Aleksandra Olbryś, Młodszy Analityk ds. Rynku Złota, Tavex. Warto zwrócić uwagę na to, że kruszec mimo swoich ostatnich spadków pozostaje na bardzo wysokim poziomie – dodaje.

Co słychać na rynku walut?

Pod koniec ubiegłego miesiąca najsłabszą walutą był niewątpliwie dolar amerykański. Widać to na parze walutowej USD/PLN. 30 listopada 2020 roku jego kurs wynosił około 3,73 zł.

Oprócz USD stracił również kurs franka plasując się na pozycji nieco ponad 4,13 zł. Natomiast funt szterling i euro odnotowały spadki o około 0,2% – analogicznie zatrzymując się na poziomie powyżej 4,97 zł i 4,47 zł.

Czy bitcoin nie ma granic?

Pod koniec miesiąca czołowa kryptowaluta osiągnęła najwyższy, jak dotąd, historyczny poziom cenowy 19 850 USD. Tylko w ostatnim tygodniu listopada zanotowała ona wzrost wartości lekko ponad 5%.

Podobnie jak w przypadku innych aktywów, wpływ na to miały wybory w USA. Korzystając z charakterystycznej dla siebie zmienności, rynek kryptowalut zareagował jeszcze ostrzej i szybciej niż standardowe rynki finansowe.