54 proc. Polek i 52 proc. Polaków uważa, że odniosło sukces – wynika z badania „Postrzeganie sukcesu przez Polaków”, przygotowanego na zlecenie Erste Bank Polska. Raport pokazuje także, że kobiety częściej niż mężczyźni uznają zdrowie i dobre samopoczucie za miernik sukcesu.

Poczucie zadowolenia ze swoich osiągnięć wśród kobiet i mężczyzn jest podobne. Większe różnice widać natomiast w tym, jak Polki i Polacy rozumieją sukces. Z badania wynika, że ponad połowa kobiet definiuje go jako zdrowie i dobrą kondycję (54 proc.) oraz poczucie szczęścia i satysfakcji z życia (54 proc.) Wśród męskiej części respondentów to odpowiednio 47 proc. i 45 proc.

Finansowy wymiar sukcesu

Pieniądze i majątek jako pierwsze skojarzenie z sukcesem wskazuje 22 proc. mężczyzn. Tak samo uważa 18 proc. kobiet. Jednocześnie, w pytaniu o miarę sukcesu zawodowego, to respondentki mocniej akcentują rolę zarobków (62 proc.) W przypadku respondentów wynik ten jest o 7 punktów procentowych niższy.

– Różnice procentowe między kobietami i mężczyznami odnośnie rozumienia sukcesu pokazują, że to respondentki mają konkretniejsze wyobrażenie tego, co jest dla nich prawdziwym osiągnięciem. W przypadku sukcesu finansowego traktują go raczej, jako fundament poczucia bezpieczeństwa niż cel sam w sobie – tłumaczy Beata Kajcińska z agencji badawczej YOTTA

Sukces potrzebuje stabilności

Różnice w odpowiedziach kobiet i mężczyzn widać także w pytaniu o to, co wspiera ich w osiąganiu sukcesu. Respondentki częściej wskazują na elementy niematerialne, takie jak dobre samopoczucie psychiczne – 89 proc. (80 proc. respondentów), wytrwałość w działaniu – 88 proc. (79 proc. respondentów) oraz wsparcie rodziny i bliskich – 87 proc. (77 proc. respondentów). Kobiety częściej niż mężczyźni łączą pewność siebie ze stabilną sytuacją życiową i poczuciem bezpieczeństwa.

Słaba płeć tylko w stereotypach

Na poczucie sukcesu wpływa też sposób radzenia sobie z trudnościami. Badanie pokazało, że kobiety wykazują bardziej aktywną postawę w kontekście napotykanych problemów. 22 proc. ankietowanych odpowiedziało, że gdy staje przed trudną sytuacją, stara się szukać rozwiązań, a nie wycofywać się z działania (16 proc. u mężczyzn). 20 proc. respondentek zadeklarowało, że w swoim życiu woli działać, zamiast czekać na idealny moment lub sprzyjające okoliczności (14 proc. u mężczyzn).