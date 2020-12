Akademia Leona Koźmińskiego najlepszą szkołą biznesu w Polsce wg. „Financial Times”

„Financial Times” opublikował ranking 90 najlepszych uczelni biznesowych w Europie. Jedyną polską uczelnią w tym rankingu, a równocześnie pierwszą wśród szkół z regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University), która znalazła się na 45. Miejscu, awansując o trzy pozycje w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Najstarsza uczelnia ekonomiczna w Europie, ESCP Business School, która działa w aliansie strategicznym z Akademią Leona Koźmińskiego i realizuje program kształcenia także w Warszawie za pośrednictwem ALK, znalazła się na 8. miejscu wśród najlepszych uczelni biznesowych Europy. Trzy najlepsze uczelnie to: HEC Paris, London Business School i Insead. One od lat zajmują miejsca na podium, co zachęca studentów z całego świata, by podjąć studia w Paryżu lub Londynie. Absolwenci, którzy trzy lata temu ukończyli studia MBA w HEC Paris, zarabiają dziś średnio o 133 proc. więcej niż przed rozpoczęciem nauki. Po uzyskaniu dyplomu Executive MBA lub tytułu magistra zarządzania płace absolwentów HEC Paris wzrosły o 80 proc. Dla porównania, absolwenci studiów magisterskich z zarządzania w ALK po trzech latach pracy odnotowali 112-procentowy przyrost zarobków.

„Pomimo dużej konkurencji umocniliśmy pozycję lidera kształcenia menedżerów w regionie środkowo-wschodniej Europy, a dzięki wspólnym programom z ESCP Business School zaznaczyliśmy też swoją obecność w Europie Zachodniej, której uczelnie zdecydowanie dominują w rankingu >>FT<<. Awans o trzy miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym zawdzięczamy przede wszystkim absolwentom studiów magisterskich z zarządzania. W zestawieniu karier wszystkich absolwentów europejskich szkół biznesu osiągnęli oni znakomite wyniki, zajmując czwarte miejsce w kategorii >>rozwój kariery zawodowej<<. Chciałbym im szczególnie pogratulować dotychczasowych osiągnięć i życzyć dalszych sukcesów” - powiedział prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Ranking szkół biznesu publikowany przez dziennik „Financial Times” należy do bacznie obserwowanych przez środowisko akademickie i kandydatów na studia. Jest tworzony na podstawie wyników pięciu odrębnych, wcześniej publikowanych rankingów: stacjonarnych studiów MBA, niestacjonarnych Executive MBA, stacjonarnych studiów magisterskich z zarządzania i dwóch programów „executive education”. Każdy z rankingów powstaje na bazie własnych analiz „FT” oraz ankiet wysyłanych przez redakcję do osób, które trzy lata wcześniej ukończyły studia. W przypadku Akademii Leona Koźmińskiego o wysokiej 45. pozycji w tegorocznym zestawieniu zdecydowały wyniki dwóch rankingów: EMBA, w którym uczelnia znalazła się na 36. miejscu w Europie oraz studiów magisterskich z zarządzania, które dały jej 31. miejsce w Europie. „Ten rok jest wyjątkowo trudny z powodu pandemii. Europa przeżywa największy kryzys społeczny i ekonomiczny. Wiele osób straciło pracę, całe branże gospodarki są pozbawione przychodów. Ranking >>FT<< pokazuje, że nawet w tak trudnych okolicznościach absolwenci najlepszych uczelni dają sobie radę” - komentuje rektor ALK. Uczelnie z Europy Środkowo-Wschodniej coraz skuteczniej przebijają się w rankingach „FT”, jednak w tegorocznym zestawieniu najlepszych europejskich szkół biznesu znalazły się zaledwie cztery z nich. Oprócz Akademii Leona Koźmińskiego są to: Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (50. miejsce), Uniwersytet Petersburski (51. miejsce) i moskiewska IBS (58. miejsce).