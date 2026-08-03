Dane UTK 2025

Kraków Główny przejął w 2025 r. tytuł stacji z największą wymianą pasażerską w Polsce, jako pierwsza w historii pomiarów Urzędu Transportu Kolejowego przekraczając próg 30 mln pasażerów rocznie. Ze stołecznego dworca Wrocławia, który przez lata prowadził w tym zestawieniu, zrobiła się trzecia pozycja, a łączna wymiana pasażerska na wszystkich polskich stacjach sięgnęła rekordowych 873,3 mln osób.

873,3 mln wymiana pasażerska w Polsce w 2025 r. (+7,8% r/r), rekord w historii pomiarów UTK 30,76 mln Kraków Główny — nowy lider, pierwsza stacja z wynikiem powyżej 30 mln pasażerów 119,11 mln Warszawa — lider wśród miast wojewódzkich (+18% r/r), 13,64% ruchu krajowego 397 stacji to zaledwie 13% wszystkich stacji, ale generują 83% dobowej wymiany pasażerskiej

Zmiana lidera po latach dominacji Wrocławia

Wrocław Główny przez kilka kolejnych lat pomiarów UTK odnotowywał największą wymianę pasażerską w kraju. W 2025 r. liczba pasażerów na tej stacji spadła o 1,4% r/r, do 28,37 mln, co przy jednoczesnym wzroście ruchu na innych stacjach wystarczyło, by spaść na trzecią pozycję. Warto zaznaczyć, że sam Wrocław jako miasto notuje rosnący ruch kolejowy — łączna wymiana pasażerska na wszystkich wrocławskich stacjach wzrosła o ponad 8% (o 2,5 mln pasażerów r/r), tylko rozłożyła się na większą liczbę przystanków.

Kraków Główny zyskał najwięcej spośród czołowych stacji: z 26,9 mln pasażerów w 2024 r. do 30,76 mln w 2025 r., co daje wzrost o ok. 14,3% r/r. Drugie miejsce zajął Poznań Główny (29,37 mln, +9,2%), wyprzedzając Wrocław. Największy procentowo wzrost w pierwszej dziesiątce odnotowała jednak Warszawa Zachodnia (+21,8%), a w liczbach bezwzględnych najwięcej zyskała Warszawa Centralna (+4,77 mln pasażerów, +23,8%).

Stacja 2025 (mln) 2024 (mln) Zmiana r/r Śr. dobowa (tys.) Pociągów/h Pasażerów/zatrzymanie Kraków Główny 30,76 26,90 +14,3% 84,28 21 167 Poznań Główny 29,37 26,90 +9,2% 80,45 21 156 Wrocław Główny 28,37 28,78 -1,4% 77,72 22 144 Warszawa Centralna 24,81 20,04 +23,8% 67,99 15 193 Gdańsk Główny 21,11 17,66 +19,5% 57,92 16 149 Gdańsk Wrzeszcz 20,09 16,13 +24,5% 55,05 21 110 Gdynia Główna 15,18 14,89 +1,9% 41,60 20 85 Katowice 14,80 16,33 -9,4% 40,56 14 123 Warszawa Wschodnia 14,51 13,51 +7,4% 39,76 36 46 Warszawa Zachodnia 11,90 9,77 +21,8% 32,60 43 31

Kto faktycznie wozi Kraków Główny

Zestawienie liczby zatrzymań pociągów pasażerskich na stacji w podziale na przewoźników pokazuje, że nowy lider rankingu zawdzięcza pozycję przede wszystkim ruchowi regionalnemu. Spośród 184,1 tys. zatrzymań pociągów pasażerskich na Krakowie Głównym w 2025 r., 37,2% przypadło na Koleje Małopolskie — więcej niż na PKP Intercity (30,8%) czy POLREGIO (29,1%). Pozostała część ruchu to Koleje Śląskie, RegioJet oraz czeskie Leo Express (łącznie ok. 2,9%).

Rozkład ten sugeruje, że wzrost wymiany pasażerskiej na Krakowie Głównym w większym stopniu napędza rosnąca częstotliwość połączeń aglomeracyjnych i regionalnych niż sam ruch dalekobieżny. To istotny sygnał dla podmiotów planujących inwestycje handlowe i biurowe w bezpośrednim sąsiedztwie dworca — rosnący ruch pasażerski ma tu charakter systematyczny (dojazdy codzienne), a nie sezonowy czy wyłącznie turystyczny.

Warszawa dominuje wśród miast wojewódzkich

W zestawieniu miast wojewódzkich Warszawa utrzymała pozycję lidera z wymianą pasażerską na poziomie 119,11 mln osób, co odpowiada 13,64% całkowitego ruchu kolejowego w Polsce. Rok do roku stolica zanotowała wzrost o 18% (ze 101 mln do 119,1 mln pasażerów) — to największy bezwzględny przyrost spośród wszystkich miast wojewódzkich.

Największy wzrost procentowy odnotował Białystok (+19,2%, z 3,2 mln do 3,8 mln pasażerów). Jedynym miastem wojewódzkim, w którym wymiana pasażerska spadła, były Katowice (-9,3%, z 18,96 mln do 17,12 mln) — UTK wiąże to bezpośrednio z trwającym remontem Katowickiego Węzła Kolejowego. Kraków jako miasto (uwzględniając wszystkie stacje na jego terenie) zanotował wzrost o 17,2%, z 35,2 mln do 41,2 mln pasażerów, a Gdańsk o 11,6%, z 65,6 mln do 73,3 mln.

Miasto wojewódzkie Wymiana 2025 (mln) Zmiana r/r Komentarz Warszawa 119,11 +18% Lider, największy przyrost bezwzględny Gdańsk 73,30 +11,6% Wzrost napędzany siecią SKM Trójmiasto Kraków 41,20 +17,2% Najwyższy wzrost wśród dużych miast Katowice 17,12 -9,3% Jedyny spadek — remont węzła kolejowego Białystok 3,80 +19,2% Najwyższy wzrost procentowy w kraju

Ruch kolejowy skoncentrowany w kilkuset węzłach

Dane UTK potwierdzają silną koncentrację ruchu pasażerskiego: wymianę powyżej 1000 osób na dobę odnotowano na 397 stacjach, co stanowi zaledwie 13% wszystkich stacji objętych pomiarem — a mimo to odpowiadają one za 83% dobowej wymiany pasażerskiej w kraju. Najwięcej takich punktów znajduje się w województwach mazowieckim (123), pomorskim (52) i wielkopolskim (39), które łącznie generują niemal 55% całości ruchu kolejowego w Polsce. Na przeciwnym biegunie plasują się województwa lubuskie, świętokrzyskie i podlaskie — odpowiadające łącznie za zaledwie 3,3% ruchu, przy czym w podlaskim zidentyfikowano jedynie 2 stacje z wymianą powyżej 1000 osób na dobę.

Co to oznacza dla rynku

Skala i kierunek zmian w rankingu 2025 r. wskazują na dwa równoległe procesy. Pierwszy to rosnące znaczenie kolei aglomeracyjnych i regionalnych — to one, a nie wyłącznie ruch dalekobieżny, odpowiadają za awans Krakowa Głównego i najwyższe wzrosty w Warszawie czy Trójmieście. Drugi to postępująca koncentracja ruchu: coraz większa część krajowej wymiany pasażerskiej skupia się na relatywnie niewielkiej liczbie dużych węzłów, co ma bezpośrednie przełożenie na potencjał komercyjny nieruchomości i usług zlokalizowanych w ich sąsiedztwie. Spadek w Katowicach pokazuje z kolei, że inwestycje infrastrukturalne — nawet uzasadnione długoterminowo — w krótkim okresie mogą istotnie obniżać mierzoną wymianę pasażerską na modernizowanym węźle.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego (UTK), analiza wymiany pasażerskiej za 2025 r. oraz dane o liczbie zatrzymań pociągów pasażerskich w podziale na przewoźników. Opracowanie własne na podstawie danych UTK.