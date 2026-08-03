Kraków Główny przejął w 2025 r. tytuł stacji z największą wymianą pasażerską w Polsce, jako pierwsza w historii pomiarów Urzędu Transportu Kolejowego przekraczając próg 30 mln pasażerów rocznie. Ze stołecznego dworca Wrocławia, który przez lata prowadził w tym zestawieniu, zrobiła się trzecia pozycja, a łączna wymiana pasażerska na wszystkich polskich stacjach sięgnęła rekordowych 873,3 mln osób.
Zmiana lidera po latach dominacji Wrocławia
Wrocław Główny przez kilka kolejnych lat pomiarów UTK odnotowywał największą wymianę pasażerską w kraju. W 2025 r. liczba pasażerów na tej stacji spadła o 1,4% r/r, do 28,37 mln, co przy jednoczesnym wzroście ruchu na innych stacjach wystarczyło, by spaść na trzecią pozycję. Warto zaznaczyć, że sam Wrocław jako miasto notuje rosnący ruch kolejowy — łączna wymiana pasażerska na wszystkich wrocławskich stacjach wzrosła o ponad 8% (o 2,5 mln pasażerów r/r), tylko rozłożyła się na większą liczbę przystanków.
Kraków Główny zyskał najwięcej spośród czołowych stacji: z 26,9 mln pasażerów w 2024 r. do 30,76 mln w 2025 r., co daje wzrost o ok. 14,3% r/r. Drugie miejsce zajął Poznań Główny (29,37 mln, +9,2%), wyprzedzając Wrocław. Największy procentowo wzrost w pierwszej dziesiątce odnotowała jednak Warszawa Zachodnia (+21,8%), a w liczbach bezwzględnych najwięcej zyskała Warszawa Centralna (+4,77 mln pasażerów, +23,8%).
|Stacja
|2025 (mln)
|2024 (mln)
|Zmiana r/r
|Śr. dobowa (tys.)
|Pociągów/h
|Pasażerów/zatrzymanie
|Kraków Główny
|30,76
|26,90
|+14,3%
|84,28
|21
|167
|Poznań Główny
|29,37
|26,90
|+9,2%
|80,45
|21
|156
|Wrocław Główny
|28,37
|28,78
|-1,4%
|77,72
|22
|144
|Warszawa Centralna
|24,81
|20,04
|+23,8%
|67,99
|15
|193
|Gdańsk Główny
|21,11
|17,66
|+19,5%
|57,92
|16
|149
|Gdańsk Wrzeszcz
|20,09
|16,13
|+24,5%
|55,05
|21
|110
|Gdynia Główna
|15,18
|14,89
|+1,9%
|41,60
|20
|85
|Katowice
|14,80
|16,33
|-9,4%
|40,56
|14
|123
|Warszawa Wschodnia
|14,51
|13,51
|+7,4%
|39,76
|36
|46
|Warszawa Zachodnia
|11,90
|9,77
|+21,8%
|32,60
|43
|31
Kto faktycznie wozi Kraków Główny
Zestawienie liczby zatrzymań pociągów pasażerskich na stacji w podziale na przewoźników pokazuje, że nowy lider rankingu zawdzięcza pozycję przede wszystkim ruchowi regionalnemu. Spośród 184,1 tys. zatrzymań pociągów pasażerskich na Krakowie Głównym w 2025 r., 37,2% przypadło na Koleje Małopolskie — więcej niż na PKP Intercity (30,8%) czy POLREGIO (29,1%). Pozostała część ruchu to Koleje Śląskie, RegioJet oraz czeskie Leo Express (łącznie ok. 2,9%).
Rozkład ten sugeruje, że wzrost wymiany pasażerskiej na Krakowie Głównym w większym stopniu napędza rosnąca częstotliwość połączeń aglomeracyjnych i regionalnych niż sam ruch dalekobieżny. To istotny sygnał dla podmiotów planujących inwestycje handlowe i biurowe w bezpośrednim sąsiedztwie dworca — rosnący ruch pasażerski ma tu charakter systematyczny (dojazdy codzienne), a nie sezonowy czy wyłącznie turystyczny.
Warszawa dominuje wśród miast wojewódzkich
W zestawieniu miast wojewódzkich Warszawa utrzymała pozycję lidera z wymianą pasażerską na poziomie 119,11 mln osób, co odpowiada 13,64% całkowitego ruchu kolejowego w Polsce. Rok do roku stolica zanotowała wzrost o 18% (ze 101 mln do 119,1 mln pasażerów) — to największy bezwzględny przyrost spośród wszystkich miast wojewódzkich.
Największy wzrost procentowy odnotował Białystok (+19,2%, z 3,2 mln do 3,8 mln pasażerów). Jedynym miastem wojewódzkim, w którym wymiana pasażerska spadła, były Katowice (-9,3%, z 18,96 mln do 17,12 mln) — UTK wiąże to bezpośrednio z trwającym remontem Katowickiego Węzła Kolejowego. Kraków jako miasto (uwzględniając wszystkie stacje na jego terenie) zanotował wzrost o 17,2%, z 35,2 mln do 41,2 mln pasażerów, a Gdańsk o 11,6%, z 65,6 mln do 73,3 mln.
|Miasto wojewódzkie
|Wymiana 2025 (mln)
|Zmiana r/r
|Komentarz
|Warszawa
|119,11
|+18%
|Lider, największy przyrost bezwzględny
|Gdańsk
|73,30
|+11,6%
|Wzrost napędzany siecią SKM Trójmiasto
|Kraków
|41,20
|+17,2%
|Najwyższy wzrost wśród dużych miast
|Katowice
|17,12
|-9,3%
|Jedyny spadek — remont węzła kolejowego
|Białystok
|3,80
|+19,2%
|Najwyższy wzrost procentowy w kraju
Ruch kolejowy skoncentrowany w kilkuset węzłach
Dane UTK potwierdzają silną koncentrację ruchu pasażerskiego: wymianę powyżej 1000 osób na dobę odnotowano na 397 stacjach, co stanowi zaledwie 13% wszystkich stacji objętych pomiarem — a mimo to odpowiadają one za 83% dobowej wymiany pasażerskiej w kraju. Najwięcej takich punktów znajduje się w województwach mazowieckim (123), pomorskim (52) i wielkopolskim (39), które łącznie generują niemal 55% całości ruchu kolejowego w Polsce. Na przeciwnym biegunie plasują się województwa lubuskie, świętokrzyskie i podlaskie — odpowiadające łącznie za zaledwie 3,3% ruchu, przy czym w podlaskim zidentyfikowano jedynie 2 stacje z wymianą powyżej 1000 osób na dobę.
Co to oznacza dla rynku
Skala i kierunek zmian w rankingu 2025 r. wskazują na dwa równoległe procesy. Pierwszy to rosnące znaczenie kolei aglomeracyjnych i regionalnych — to one, a nie wyłącznie ruch dalekobieżny, odpowiadają za awans Krakowa Głównego i najwyższe wzrosty w Warszawie czy Trójmieście. Drugi to postępująca koncentracja ruchu: coraz większa część krajowej wymiany pasażerskiej skupia się na relatywnie niewielkiej liczbie dużych węzłów, co ma bezpośrednie przełożenie na potencjał komercyjny nieruchomości i usług zlokalizowanych w ich sąsiedztwie. Spadek w Katowicach pokazuje z kolei, że inwestycje infrastrukturalne — nawet uzasadnione długoterminowo — w krótkim okresie mogą istotnie obniżać mierzoną wymianę pasażerską na modernizowanym węźle.
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego (UTK), analiza wymiany pasażerskiej za 2025 r. oraz dane o liczbie zatrzymań pociągów pasażerskich w podziale na przewoźników. Opracowanie własne na podstawie danych UTK.