Lamborghini Miura i Revuelto Miura 60° Homage
MOTORYZACJA
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Lamborghini wykorzystuje legendę Miury. Limitowane Revuelto ma trafić do 99 klientów

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Lamborghini zestawia jeden z najważniejszych modeli w swojej historii ze współczesnym, hybrydowym supersamochodem. Revuelto Miura 60° Homage powstanie w liczbie 99 egzemplarzy i otrzyma kolorystykę oraz detale nawiązujące do Miury zaprezentowanej w 1966 roku. Zmiany nie obejmą układu napędowego, który nadal rozwija 1015 KM.

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Lamborghini sięga po jeden z najcenniejszych elementów własnego dziedzictwa. Z okazji 60-lecia premiery Miury włoski producent przygotował limitowaną odmianę modelu Revuelto, której produkcja zostanie ograniczona do 99 samochodów. Specjalna seria nie wprowadza nowego układu napędowego, lecz wykorzystuje historyczne wzornictwo i szeroki zakres personalizacji.

Revuelto Miura 60° Homage zostanie oficjalnie pokazane podczas Monterey Car Week w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie należy do najważniejszych spotkań kolekcjonerów, producentów luksusowych samochodów i domów aukcyjnych, dlatego marki często wykorzystują je do prezentowania najdroższych oraz najbardziej ekskluzywnych modeli.

Miura i Revuelto – dwa pokolenia supersamochodów Lamborghini
Miura i Revuelto – dwa pokolenia supersamochodów Lamborghini

Limitowana produkcja zamiast zmian konstrukcyjnych

Nowa wersja Revuelto pozostaje pod względem technicznym tym samym samochodem, który znajduje się już w ofercie Lamborghini. Różnice dotyczą przede wszystkim kolorystyki, materiałów wykończeniowych i oznaczeń nawiązujących do Miury.

Samochód będzie dostępny w dziewięciu barwach inspirowanych lakierami stosowanymi przez Lamborghini w latach 60. Producent przygotował również dwa warianty kontrastowego wykończenia dolnych partii nadwozia. Jeden przewiduje zastosowanie złotych elementów i obręczy, natomiast drugi wykorzystuje szare oraz tytanowe akcenty.

Na karoserii pojawi się oznaczenie „Miura 60”, a z tyłu czarny emblemat marki. Każdy samochód otrzyma także plakietkę informującą o przynależności do serii liczącej 99 sztuk.

Historyczna Miura oraz hybrydowe Lamborghini Revuelto
Historyczna Miura oraz hybrydowe Lamborghini Revuelto

Personalizacja jako element strategii producenta

Limitowany model powstał w ramach programu Ad Personam, który umożliwia klientom indywidualne konfigurowanie samochodów. Dla producentów aut luksusowych podobne usługi są coraz ważniejszym źródłem dodatkowych przychodów. Pozwalają zwiększać wartość zamówienia bez konieczności opracowywania zupełnie nowej konstrukcji.

Lamborghini umożliwi właścicielom klasycznych Miur odtworzenie kolorystyki ich historycznych egzemplarzy także wtedy, gdy nie znajduje się ona wśród dziewięciu podstawowych wariantów specjalnej edycji. Ostateczna konfiguracja będzie mogła więc powstać na podstawie konkretnego samochodu sprzed kilku dekad.

Zmiany obejmą również kabinę. Wzór tapicerki foteli ma przypominać charakterystyczne przeszycia stosowane w Miurze. Skóra pojawi się ponadto na tunelu środkowym, drzwiach oraz przegrodzie za fotelami. W centralnej części wnętrza umieszczony zostanie haft przygotowany dla jubileuszowej serii.

Miura pomogła stworzyć nową kategorię samochodów

Zaprezentowana w 1966 roku Miura była jednym z pierwszych seryjnych aut drogowych z dużym silnikiem umieszczonym centralnie. Rozwiązanie, kojarzone wcześniej głównie z samochodami wyścigowymi, w kolejnych latach stało się standardem w segmencie supersamochodów.

Model wyposażono w silnik V12, a jego najmocniejsza seryjna odmiana rozwijała 385 KM. Według danych producenta samochód osiągał prędkość przekraczającą 290 km/h. Na tle ówczesnej motoryzacji wyróżniał się nie tylko osiągami, ale także niską sylwetką i projektem nadwozia przygotowanym przez studio Bertone.

Miura pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli Lamborghini. Zachowane egzemplarze osiągają wysokie ceny na rynku kolekcjonerskim, a producent regularnie wykorzystuje ten samochód jako punkt odniesienia przy projektowaniu wersji specjalnych.

Ponad 1000 KM w układzie hybrydowym

Revuelto reprezentuje zupełnie inną epokę technologiczną. Samochód łączy wolnossący silnik V12 o pojemności 6,5 litra z trzema jednostkami elektrycznymi i akumulatorem ładowanym z zewnętrznego źródła.

Łączna moc układu napędowego wynosi 1015 KM. Zgodnie z deklaracją Lamborghini przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 2,5 sekundy, a maksymalna prędkość przekracza 350 km/h.

Specjalna seria nie otrzyma dodatkowej mocy ani zmodyfikowanego zawieszenia. Jej wartość ma wynikać przede wszystkim z ograniczonej dostępności, możliwości indywidualnego dopasowania oraz bezpośredniego odwołania do jednego z najważniejszych samochodów w historii marki.

Możliwe dostawy do Polski w 2027 roku

Producent nie ujawnił ceny Revuelto Miura 60° Homage ani zasad przydzielania poszczególnych egzemplarzy klientom. Przy produkcji ograniczonej do 99 sztuk samochody najprawdopodobniej zostaną skierowane przede wszystkim do stałych klientów i kolekcjonerów marki.

Według informacji polskiego przedstawiciela Lamborghini model może pojawić się na krajowym rynku w 2027 roku. Nie wiadomo jednak, ile egzemplarzy mogłoby zostać dostarczonych do Polski.

Jubileuszowa odmiana Revuelto pokazuje, jak producenci luksusowych samochodów wykorzystują własną historię do budowania wartości współczesnych modeli. W tym przypadku dziedzictwo Miury nie posłużyło do stworzenia samochodu retro, lecz do zwiększenia ekskluzywności już istniejącego produktu.

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