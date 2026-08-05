MAKRO Polska i FM Logistic przedłużają współpracę do 2033 roku

MAKRO Polska oraz FM Logistic przedłużyły kontrakt na obsługę logistyczną produktów świeżych o kolejne pięć lat. Umowa, realizowana w centrum dystrybucyjnym FM Fresh w Mszczonowie, będzie obowiązywać do 2033 roku. Firmy współpracują nieprzerwanie od blisko 12 lat.

W ramach kontraktu FM Logistic świadczy na rzecz MAKRO Polska usługi magazynowania i transportu produktów należących do segmentu fresh. Obsługa obejmuje między innymi nabiał, przetworzone ryby, warzywa i owoce, mięso oraz świeże ryby.

– Logistyka produktów świeżych, w tym mięsa, ryb czy warzyw, to jedno z największych wyzwań w naszej branży, wymagające bezbłędnego zarządzania operacjami. Fakt, że MAKRO Polska decyduje się na przedłużenie współpracy z nami na kolejne pięć lat, jest najlepszym dowodem naszych kompetencji – mówi Natalia Szlaga, kierownik oddziału FM Fresh w Mszczonowie.

Jak podkreśla, podstawą dotychczasowej współpracy są doświadczony zespół, jakość operacyjna oraz relacja oparta na partnerstwie i zaufaniu.

Wieloletnia współpraca obu firm pozwoliła na wypracowanie procedur kontroli jakości dostosowanych do specyfiki produktów świeżych. Mają one zapewniać ciągłość łańcucha chłodniczego oraz ograniczać ryzyko pogorszenia jakości towaru podczas magazynowania i transportu.

– Kontynuacja współpracy z FM Logistic wzmacnia bezpieczeństwo i efektywność naszych procesów logistycznych. Dzięki sprawdzonemu partnerowi możemy skutecznie optymalizować łańcuch dostaw, zapewniać wysoką jakość obsługi oraz wspierać dalszy rozwój naszej działalności – mówi Dorota Wojtyńska, Senior Manager w Dziale Logistyki MAKRO Polska.

Kontrakt przedłużony o pięć lat

Nowa umowa przedłuża współpracę obu firm do 2033 roku. FM Logistic będzie nadal odpowiadać za magazynowanie i transport produktów świeżych, realizowane z centrum FM Fresh w Mszczonowie.