Nastroje w sektorze transportu, spedycji i logistyki nieznacznie poprawiły się po trzech kolejnych kwartałach spadków. Branżowy subindeks Barometru EFL na III kwartał 2026 roku wyniósł 47,7 pkt., o 0,8 pkt. więcej niż trzy miesiące wcześniej. Wynik nadal pozostaje jednak poniżej granicy 50 pkt., uznawanej za poziom sprzyjający rozwojowi przedsiębiorstw.

W II kwartale 2026 roku subindeks dla sektora TSL spadł do 46,9 pkt., osiągając najniższą wartość od IV kwartału 2020 roku. Najnowszy pomiar przyniósł zatrzymanie tendencji spadkowej, ale nie oznacza jeszcze wyraźnej poprawy sytuacji w branży.

Najbardziej zauważalna zmiana dotyczy oczekiwań związanych ze sprzedażą i liczbą zamówień. Ich wzrostu w III kwartale spodziewa się 13 proc. badanych firm TSL. Kwartał wcześniej podobną odpowiedź wskazywało jedynie 3 proc. przedsiębiorców.

– Po bardzo słabym drugim kwartale w TSL widać lekkie odbicie, ale to nadal nie jest powrót do warunków sprzyjających rozwojowi. Subindeks wzrósł do 47,7 pkt., jednak pozostaje poniżej neutralnego progu 50 pkt. Najważniejsza zmiana dotyczy sprzedaży: grupa firm oczekujących wzrostu zamówień zwiększyła się kilkukrotnie – ocenia Silvestr Ochrimovic, prezes zarządu Truck Care.

Zdecydowana większość przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i logistycznych nie oczekuje jednak gwałtownego wzrostu popytu. Utrzymania sprzedaży na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału spodziewa się 88 proc. badanych.

Żadna z ankietowanych firm nie zakłada spadku sprzedaży. Wyniki wskazują więc na większą stabilizację zamówień, choć poprawa następuje z bardzo niskiego poziomu odnotowanego w poprzedniej edycji badania.

Zdaniem przedstawiciela Truck Care popyt pozostaje najważniejszym czynnikiem, który może poprawić nastroje w transporcie i logistyce. Lepsze prognozy sprzedażowe nie przekładają się jednak jeszcze na zdecydowane zwiększanie wydatków.

– Firmy są nadal bardzo selektywne, uważnie liczą rentowność zleceń, koszty floty i finansowania, a większe decyzje zakupowe podejmują tylko tam, gdzie widzą szybki wpływ na efektywność operacyjną – wskazuje Silvestr Ochrimovic.

Większe nakłady na środki trwałe planuje w III kwartale 14 proc. przedsiębiorstw z sektora TSL. W poprzednim kwartale taką deklarację składało 18 proc. firm.

Jednocześnie 31 proc. ankietowanych spodziewa się ograniczenia inwestycji. Pozostałe 55 proc. zakłada utrzymanie wydatków na dotychczasowym poziomie.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie są jeszcze gotowe do rozpoczęcia szerokiego programu wymiany floty, zakupu sprzętu lub rozbudowy zaplecza operacyjnego. Decyzje inwestycyjne pozostają uzależnione od rentowności zleceń, kosztów finansowania oraz przewidywalności popytu.

W pierwszej kolejności realizowane mogą być projekty przynoszące szybkie oszczędności lub pozwalające zwiększyć efektywność wykorzystania pojazdów i zasobów logistycznych.

Większych zmian nie widać w prognozach dotyczących płynności finansowej. Jej poprawy spodziewa się 5 proc. firm TSL, wobec 4 proc. w poprzednim kwartale.

Utrzymanie płynności na poziomie zbliżonym do II kwartału przewiduje 94 proc. ankietowanych, a jedynie 1 proc. obawia się pogorszenia sytuacji finansowej.

Wyniki sugerują, że pomimo trudnych warunków gospodarczych większość przedsiębiorstw jest w stanie regulować bieżące zobowiązania. Firmy nie przewidują jednak istotnego wzrostu nadwyżek finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwój.

Stabilnie prezentują się również przewidywania dotyczące korzystania z finansowania zewnętrznego. Aż 83 proc. przedsiębiorców zakłada, że zapotrzebowanie na kredyty, leasing lub inne formy kapitału pozostanie na takim samym poziomie jak kwartał wcześniej.

Wzrostu potrzeb finansowych spodziewa się tylko 1 proc. firm, natomiast 16 proc. prognozuje ich zmniejszenie. W II kwartale brak zmian przewidywało 85 proc. respondentów.

Dane nie wskazują więc, aby sektor przygotowywał się do szerokiej ekspansji finansowanej kapitałem zewnętrznym. Przedsiębiorstwa koncentrują się na utrzymaniu bieżącej działalności, kontroli kosztów oraz zabezpieczeniu płynności.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2026 roku wyniosła 47,8 pkt. Rezultat jest niemal taki sam jak kwartał wcześniej i również pozostaje poniżej granicy 50 pkt.

Poziom przekraczający 50 pkt. oznacza, że wśród badanych przedsiębiorstw przeważają warunki i oczekiwania sprzyjające rozwojowi. Wynik poniżej tej wartości wskazuje natomiast na przewagę czynników ograniczających skłonność firm do zwiększania sprzedaży, produkcji i inwestycji.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem przedstawiającym skłonność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do rozwoju, ekspansji oraz inwestowania w środki trwałe.

Badanie zostało przygotowane przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Ankiety przeprowadzono od 15 czerwca do 6 lipca 2026 roku.

Źródło: Barometr cna III kwartał 2026 roku, Europejski Fundusz Leasingowy