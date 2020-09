Nie urodziłam się, żeby osiągać sukcesy

Walt Disney powiedział: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”. Ile razy rozmyślamy o tym aby się nam powiodło? Mamy cel, chcemy go zrealizować i marzymy o tym, żeby udało się nam tego dokonać. Jak przestać marzyć a zacząć osiągać sukces?

Panuje przekonanie, że dążenie do celu może być proste. Oczywiście zależy to od tego, czym dla nas jest potencjalne zwycięstwo ale generalnie najlepsze rzeczy w życiu nie przychodzą łatwo. Nierzadko identyfikujemy sukces z osiągnięciami zawodowymi, wysokim wynagrodzeniem, pieniędzmi i bogactwem materialnym. Rzadziej wspominamy o sukcesie w kontekście życia prywatnego ale nie oznacza to, że nie mierzymy się i tam ze swoimi słabościami. Prawdą jest, że elementem obligatoryjnym jest uzmysłowienie sobie czego tak naprawdę chcę. Zostaje “tylko” start. Podjęcie decyzji, że jestem gotowy zmierzyć się z moją imaginacją.

Początek

Zacznij. Nie czekaj na poniedziałek. Na nowy miesiąc. Na jutro. Zrób to dziś. Wiele razy pada sugestia, żeby po prostu zacząć. Nie bez powodu. Bardzo często podświadomie nie podejmujemy rękawicy bo z góry zakładamy, że jednak się nie uda. Prościej jest sobie wizualizować metę niż ją osiągnąć. Zdecydowanie musimy nastawić się na rozwój. Nie każdy we krwi ma pewne umiejętności czy zachowania. Podchodząc do wyzwania należy pamiętać, że najprawdopodobniej wiele razy będzie trudno. W takich chwilach muszę myśleć: to dla mnie lekcja. Wyciągnę wnioski i idę dalej. Zniechęcenie jest najgorszym wrogiem. Każda porażka testuje Twoje możliwości.

Plan

Prawdopodobnie myśląc start od razu widzisz metę. Do niej droga nie będzie prosta. Pomyśl, że decydujesz się dzisiaj przebiec maraton ale do tej pory biegałeś raczej rekreacyjnie. Czy uda Ci się to bez treningu i sprawdzenia swoich możliwości? Być może. Ale regularne przygotowanie pozwoli się odpowiednio nastawić, przewidzieć ewentualne przeszkody, rozpoznać teren i zaplanować ewentualnie wariant B w sytuacji kiedy coś pójdzie nie po naszej myśli.

Odporność

Bycie wytrwałym wymaga sporego nakładu pracy. Ta cecha nie może zostać zastąpiona inną. Nie zasłonimy braku determinacji talentem w danym zakresie. Konsekwentność to mapa bezpośrednio do celu. Bez niej dojdziesz. Nie jest tajemnicą, że najczęściej na zrealizowanie planu przewidujemy określony czasu. Będziemy zaskakiwani przeszkodami. Kilka razy nawet przejdzie nam rzez myśl, żeby zrezygnować. Naszą rolą jest przekuć te elementy w doświadczenie szlifować niezłomność.

Kryzysy

Nie patrz na kryzys jak na zmaganie. Kiedy myślisz kryzys wizualizuj go jako przełom, dobrą decyzję. Dostrzegając pozytywne strony impasów nauczymy się z nich korzystać.

Zdefiniowanie sukcesu w ramach jednej definicji jest niemożliwe. Tak samo jak nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Jak odnieść sukces w życiu? Warto jednak czerpać z ludzi, którzy posiadają osiągnięcia i przetarli szlaki w dążeniu do sukcesu. Możesz nauczyć się skutecznych metod, taktyk i strategii, które z powodzeniem możesz zacząć stosować na co dzień. Rozwijaj i pielęgnuj te zdolności i umiejętności, a z czasem odkryjesz, że jesteś w stanie bardziej skutecznie realizować swoje cele i osiągnąć w życiu sukces jakiego pragniesz.

Autor: Monika Krukowska, trener-szkoleniowiec, Project Manager w Provema