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ORLEN uruchomił morski terminal w Gdańsku. Inwestycja kosztowała blisko 500 mln zł

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ORLEN uruchomił Morski Terminal Przeładunkowy przy rafinerii w Gdańsku. Inwestycja o wartości blisko 500 mln zł umożliwia bezpośredni transport paliw, produktów rafineryjnych i biokomponentów między zakładem a zbiornikowcami. W pierwszym roku obiekt ma obsłużyć około stu statków i przeładować 500 tys. ton ładunków, a jego docelowe możliwości sięgają około 1,8–2 mln ton rocznie.

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ORLEN uruchomił Morski Terminal Przeładunkowy na terenie rafinerii w Gdańsku. Obiekt umożliwia bezpośredni transport produktów i półproduktów między zakładem a zbiornikowcami, bez konieczności korzystania z pośrednich środków transportu. Docelowa zdolność przeładunkowa terminala ma wynosić około 1,8–2 mln ton rocznie.

Terminal powstał na Martwej Wiśle i przyjął już pierwsze jednostki. Statki odebrały z gdańskiej rafinerii paliwa żeglugowe MGO oraz dostarczyły komponenty wykorzystywane do produkcji biopaliw FAME.ORLEN uruchomił Morski Terminal Przeładunkowy na Martwej Wiśle w Gdańsku

Według koncernu nowa infrastruktura ma skrócić łańcuch dostaw, zwiększyć elastyczność pracy rafinerii oraz ograniczyć zależność od zewnętrznych terminali portowych w Gdańsku i Gdyni.

– Morski Terminal Przeładunkowy ORLEN na Martwej Wiśle w Gdańsku to inwestycja ważna dla bezpieczeństwa i sprawności logistyki paliwowej w Polsce. Skraca łańcuch dostaw, zwiększa elastyczność pracy rafinerii w Gdańsku i wzmacnia naszą niezależność operacyjną – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Jak podkreślił, inwestycja została zrealizowana przede wszystkim przy udziale polskich przedsiębiorstw.

Dwa stanowiska do obsługi zbiornikowców

Nowy terminal dysponuje nabrzeżem o łącznej długości 380 metrów. Znajdują się na nim dwa bliźniacze stanowiska, które pozwalają na jednoczesną obsługę dwóch jednostek.

Terminal może przyjmować statki o nośności do 10 tys. DWT, długości do 130 metrów, szerokości do 17,6 metra oraz zanurzeniu do 5,8 metra.

Każde stanowisko zostało wyposażone w cztery zautomatyzowane, dwukierunkowe ramiona przeładunkowe. Instalacja może tłoczyć surowce i produkty pod ciśnieniem 10 bar, z wydajnością sięgającą 500 m³ na godzinę.

Dwukierunkowa infrastruktura pozwala zarówno na odbiór produktów wytwarzanych w rafinerii, jak i na dostarczanie surowców oraz komponentów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

Eksport paliw i produktów rafineryjnych

Terminal ma być wykorzystywany m.in. do eksportu olejów bazowych grup I i II, stosowanych przy produkcji olejów silnikowych, przemysłowych i hydraulicznych.

Za jego pośrednictwem wysyłane będą również niskosiarkowe paliwa żeglugowe MGO, wykorzystywane w silnikach głównych oraz urządzeniach pomocniczych jednostek pływających. Kolejnym produktem przeznaczonym do przeładunku jest ksylen, używany w przemyśle chemicznym m.in. jako rozpuszczalnik i surowiec produkcyjny.

W kierunku rafinerii terminal będzie obsługiwał dostawy FAME oraz UCOME. Są to biokomponenty wykorzystywane przy wytwarzaniu paliw z udziałem surowców odnawialnych, w tym zużytych olejów spożywczych.

Przez terminal importowane mają być również etanol oraz dodatki paliwowe MTBE i ETBE, stosowane m.in. w celu podwyższenia liczby oktanowej benzyn.

Około stu statków w pierwszym roku

W pierwszym roku działalności terminal ma obsłużyć około stu statków i przeładować około 500 tys. ton produktów. W kolejnych latach skala działalności ma stopniowo rosnąć.

Docelowe możliwości obiektu szacowane są na około 1,8–2 mln ton ładunków rocznie. Osiągnięcie takiego poziomu będzie zależało m.in. od zapotrzebowania rafinerii, struktury produkcji oraz kierunków importu i eksportu.

ORLEN wskazuje, że bezpośredni dostęp do transportu morskiego ma obniżyć koszty logistyki oraz ograniczyć wykorzystanie transportu kolejowego i drogowego. Może również zmniejszyć liczbę operacji przeładunkowych i skrócić czas potrzebny na dostarczenie surowców lub odbiór gotowych produktów.

Wartość inwestycji wyniosła blisko 500 mln zł. Terminal jest jednym z elementów rozbudowy infrastruktury logistycznej związanej z działalnością rafinerii w Gdańsku.

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