Grupa ORLEN sfinalizowała zakup projektu hybrydowej instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Kazimierz Biskupi w Wielkopolsce. Kompleks o łącznej mocy 216 MW ma połączyć farmę fotowoltaiczną z turbinami wiatrowymi. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na trzeci kwartał 2026 roku, natomiast pełne uruchomienie komercyjne przewidywane jest w drugim kwartale 2028 roku.

Projekt został przejęty przez należącą do koncernu spółkę ORLEN New Power, która odpowiada za rozwój i zarządzanie lądowymi aktywami odnawialnych źródeł energii.

Od polskich deweloperów ONDE oraz Neo Energy Group kupiono dwie spółki celowe posiadające prawa do realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy 180 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 36 MW. ORLEN nie podał wartości transakcji.

Po uruchomieniu instalacja ma produkować około 315 GWh energii elektrycznej rocznie. Według szacunków koncernu odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu blisko 143 tys. gospodarstw domowych.

Farma fotowoltaiczna i dziewięć turbin

Większą część kompleksu będzie stanowić instalacja fotowoltaiczna o mocy 180 MW. Część wiatrowa obejmie dziewięć turbin Vestas V136. Każda z nich będzie miała moc 4 MW.

Partnerzy, od których ORLEN kupił spółki projektowe, pozostaną zaangażowani w inwestycję. ONDE będzie pełnić funkcję generalnego wykonawcy, natomiast Neo Energy Group ma odpowiadać za zarządzanie procesem budowy. Nadzór inwestorski w imieniu Grupy ORLEN powierzono spółce Energa Green Development.

ONDE już wcześniej ujmowało spółkę Solar Kazimierz Biskupi w swoim portfelu projektów OZE. Firma rozwija model polegający na przygotowywaniu, budowaniu, a następnie sprzedaży farm wiatrowych i fotowoltaicznych inwestorom energetycznym.

– Dzisiejszą akwizycją zwiększamy portfel OZE ORLENU o projekt o mocy 216 MW, który połączy produkcję energii ze słońca i wiatru oraz pozwoli efektywnie wykorzystać infrastrukturę przyłączeniową – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Jak dodał, w realizację inwestycji mają zostać zaangażowane polskie przedsiębiorstwa.

Jeden kabel dla dwóch źródeł energii

Projekt w Kazimierzu Biskupim zostanie zrealizowany w formule cable poolingu. Rozwiązanie pozwala farmie fotowoltaicznej i wiatrowej korzystać z tego samego przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

Energia ze słońca i wiatru jest zazwyczaj produkowana z największą intensywnością w różnych warunkach i porach. Dzięki temu oba źródła mogą uzupełniać się, ograniczając okresy, w których infrastruktura przyłączeniowa pozostaje niewykorzystana.

Cable pooling nie oznacza jednak, że łączna moc obu instalacji może być w każdym momencie wprowadzana do sieci. Ilość przesyłanej energii nadal ogranicza moc przyłączeniowa określona w warunkach przyłączenia. Konieczne jest więc zarządzanie pracą źródeł w taki sposób, aby nie przekraczały parametrów dostępnego przyłącza.

Dla inwestora rozwiązanie może oznaczać lepsze wykorzystanie infrastruktury oraz ograniczenie części wydatków związanych z budową osobnych przyłączy. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji ograniczonej dostępności nowych mocy przyłączeniowych.

ONDE wskazywało wcześniej, że optymalizacja projektów przez łączenie instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych i potencjalnie magazynów energii jest jednym z kierunków rozwoju portfela spółki.

– Połączenie energetyki słonecznej i wiatrowej zwiększa efektywność wykorzystania infrastruktury sieciowej, a jednocześnie wzmacnia potencjał generowania wartości przez Grupę ORLEN – stwierdził Tadeusz Zborowski, wiceprezes ORLEN New Power ds. finansowych.

Budowa ma ruszyć jeszcze w 2026 roku

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na trzeci kwartał 2026 roku. Pierwsze podanie napięcia do sieci przewidywane jest na początek 2028 roku.

Pełne uruchomienie komercyjne kompleksu ma nastąpić w drugim kwartale 2028 roku. Oznacza to, że od rozpoczęcia robót do wejścia instalacji w normalny tryb eksploatacji powinno upłynąć około dwóch lat.

Podany harmonogram może jednak zależeć m.in. od przebiegu prac budowlanych, dostaw urządzeń, testów instalacji oraz odbiorów i uzgodnień związanych z przyłączeniem do sieci.

ORLEN rozbudowuje klaster OZE w Wielkopolsce

Kazimierz Biskupi będzie kolejną hybrydową inwestycją Grupy ORLEN w Wielkopolsce. W odległości około 8 km znajduje się kompleks Kleczew Solar & Wind, w którym również połączono produkcję energii słonecznej i wiatrowej.

Po uruchomieniu nowego projektu oba zespoły instalacji mają utworzyć klaster odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 485 MW. Koncentracja aktywów na stosunkowo niewielkim obszarze może ułatwić zarządzanie, obsługę techniczną i organizację prac serwisowych.

ORLEN liczy również na możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych dzięki wspólnemu zapleczu oraz wykorzystaniu doświadczeń zdobytych podczas realizacji wcześniejszego projektu.

Zakup projektu wpisuje się w rozwój odnawialnych źródeł energii przez koncern. Grupa równolegle inwestuje w lądowe instalacje wiatrowe i fotowoltaiczne oraz w projekty morskiej energetyki wiatrowej. W czerwcu 2026 roku ORLEN informował, że budowa farmy Baltic Power o mocy około 1,2 GW weszła w końcową fazę realizacji.

W przypadku projektu Kazimierz Biskupi koncern przejmuje inwestycję na zaawansowanym etapie przygotowania, pozostawiając jej dotychczasowych deweloperów w roli wykonawców i podmiotów zarządzających budową. Pozwala to ORLENOWI zwiększyć portfel planowanych mocy OZE bez prowadzenia całego procesu deweloperskiego od początku.