PAIH ogłasza nabór firm do Polskiego Stoiska Narodowego podczas ITM Industry Europe 2020

Polskie Stoisko Narodowe to szyld oznaczający solidną markę i doświadczenie, a przede wszystkim bezpośrednie wsparcie polskich przedsiębiorstw przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Najlepsze firmy spośród działających w obszarze automatyzacji produkcji, metalurgii i obróbki metali, produkcji nowoczesnych maszyn lub technologii – zostaną zaprezentowane na Polskim Stoisku Narodowym podczas ITM Industry Europe 2020.

ITM Industry Europe to wiodące w tej części Europy targi kompleksowo prezentujące międzynarodową ofertę zgodną z ideą przemysłu 4.0. Wydarzenie od lat jest kluczowym miejscem spotkań i wymiany technologicznych doświadczeń liderów sektora innowacji. Tegorocznym targom, które odbędą się w dniach 3 – 6 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, będzie towarzyszył Kongres Industry NEXT. The New Reality. To pierwsza tego typu platforma dyskusji oraz prezentacji rozwiązań dla przemysłu mierzącego się z konsekwencjami kryzysu wywołanego COVID-19. O tarczy antykryzysowej, uldze na robotyzację oraz rozwiązaniach proinwestycyjnych dla Przemysłu 4.0 dyskutować będą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Podczas drugiej części Kongresu głos zabiorą zarządzający firmami, które dzięki wdrożeniu robotyzacji oraz automatyzacji procesów – w odpowiedzi na diametralną zmianę warunków prowadzenia działalności – zyskali podwójnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców – szczególnie w kontekście wyzwań związanych z nową rzeczywistością – Polska Agencja Inwestycji i Handlu ogłasza nabór firm, które wprowadzają innowacyjne produkty lub rozwiązania. Rekrutacja zgłoszeń trwa do 15 października, po czym wyboru firm dokona specjalna komisja, która weźmie pod uwagę przede wszystkim profil działalności oraz atrakcyjność prezentowanej oferty. Co ważne, obszar aktywności zgłaszających się przedsiębiorstw musi pokrywać się z tematyką targów ITM Industry Europe. Wybrane firmy zostaną zaprezentowane na Polskim Stoisku Narodowym PAIH w dniach 3 – 6 listopada br.

Szczegółowe informacje, w tym wniosek oraz wymagane załączniki dostępne są na https://www.paih.gov.pl/20201006/rekrutacja_na_itm_europe

Wykaz firm wytypowanych do udziału w Polskim Stoisku Narodowym zostanie ogłoszony 19 października na stronie www.paih.gov.pl.