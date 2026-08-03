Dworzec w Tomaszowie Mazowieckim - wizualizacja
INFRASTRUKTURA
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PKP zmodernizuje zabytkowy dworzec w Tomaszowie Mazowieckim. Ruszył przetarg

ŹródłoMateriały prasowe
-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Polskie Koleje Państwowe S.A. planują kompleksową modernizację dworca kolejowego w Tomaszowie Mazowieckim. Po zakończeniu prac projektowych spółka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Oferty w przetargu można składać do 21 sierpnia br.

Niebawem zabytkowy obiekt w Tomaszowie Mazowieckim przejdzie gruntowną modernizację. Inwestycja PKP S.A. pozwoli zachować historyczny charakter i cenne walory architektoniczne dworca, a jednocześnie dostosować go do współczesnych potrzeb podróżnych i wysokich standardów obsługi. Zakres prac obejmie kompleksowe roboty budowlane we wnętrzu budynku, jego części zewnętrznej oraz w najbliższym otoczeniu. W wyniku rewitalizacji odnowiona zostanie poczekalnia dla podróżnych, która zostanie wyposażona m.in. w nowe ławki i system informacji pasażerskiej. W przestrzeni przewidziano strefę z automatami z przekąskami i napojami, miejscami ładowania telefonów oraz biletomatem. Bezpośrednio przy poczekalni powstaną również ogólnodostępne toalety, dostosowane do potrzeb różnych grup pasażerów. Ponad 900 m kw. powierzchni budynku zostanie przeznaczonych na funkcje komercyjne. Powstaną tam lokale na wynajem, w tym powierzchnie biurowe zlokalizowane na piętrze dworca.

Zainteresowanie podróżami koleją systematycznie rośnie. Coraz więcej osób wybiera ten środek transportu. Rosnąca liczba pasażerów to efekt konsekwentnie realizowanych inwestycji w nowoczesny tabor, infrastrukturę oraz rozwój oferty połączeń. Planowana przez PKP S.A. przebudowa dworca w Tomaszowie Mazowieckim, uzupełniająca modernizację stacji prowadzoną przez Polskie Linie Kolejowe S.A. to przykład kompleksowego podejścia do rozwoju kolei w regionie. Dzięki takim inwestycjom mieszkańcy zyskują nowoczesną i spójną infrastrukturę, która zachęca do wyboru transportu kolejowego – podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

W ramach przebudowy zaplanowano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, renowację elewacji, odnowienie ścian i sufitów oraz wymianę wszystkich instalacji. Po zakończeniu prac dworzec będzie funkcjonalnym i komfortowym obiektem, odpowiadającym współczesnym standardom obsługi podróżnych. Projekt uwzględnia potrzeby wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób podróżujących z dziećmi oraz pasażerów z dużym bagażem. W budynku znajdą się m.in. winda, linie prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz plany dotykowe ułatwiające orientację w przestrzeni. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu, a także rozwiązania przyjazne środowisku. Źródłem ogrzewania będzie pompa ciepła wspomagana instalacją fotowoltaiczną. Zagospodarowane zostanie również otoczenie dworca – powstaną wiata rowerowa, ławki, kosze oraz nowe nasadzenia zieleni. Przy stacji funkcjonuje już parking samochodowy z 88 miejscami postojowymi, wybudowany na podstawie wcześniejszego porozumienia spółek Polskie Koleje Państwowe i Polskie Linie Kolejowe dotyczącego jego realizacji i przyszłego zarządzania. Obecnie parking znajduje się w zarządzie Miasta Tomaszów Mazowiecki.

Inwestycja w Tomaszowie Mazowieckim jest elementem konsekwentnie realizowanego przez PKP S.A. programu modernizacji dworców, którego celem jest tworzenie obiektów łączących wysoką jakość obsługi podróżnych z nowymi funkcjami komercyjnymi. Po zakończeniu prac dworzec będzie nie tylko wygodnym i dostępnym miejscem dla pasażerów, ale również atrakcyjną przestrzenią dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności – mówi Andrzej Bułczyński, członek zarządu ds. nieruchomości PKP S.A.

Dworzec w Tomaszowie Mazowieckim powstał pod koniec XIX w. w czasie budowy Kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej na odcinkach linii kolejowych Dęblin – Dąbrowa Górnicza i Koluszki – Bodzechów, których linie krzyżowały się w Skarżysku-Kamiennej. Jest jednym z trzech niemal identycznych budynków dworcowych zaprojektowanych przez architekta A. Wilhelma Schimmelpfenniga. Analogiczne obiekty powstały w Sędziszowie oraz Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. Na początku XX wieku dworzec został rozbudowany o dwukondygnacyjne skrzydło biurowo-mieszkalne z klatką schodową.

Stacja kolejowa w Tomaszowie Mazowieckim obsługuje średnio 45 połączeń i około 1100 pasażerów na dobę. Inwestorem odpowiedzialnym za modernizację dworca są Polskie Koleje Państwowe S.A. Projekt jest finansowany ze środków własnych spółki w ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom. Dokumentację projektową opracowała firma BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych planowane jest na początek IV kwartału.

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