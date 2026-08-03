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PMI potwierdza solidną kondycję przemysłu USA na starcie III kwartału

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Finalny odczyt indeksu PMI dla przemysłu w USA wyniósł w lipcu 53,9 pkt, potwierdzając utrzymanie tempa ekspansji sektora przemysłowego na poziomie z czerwca i wskazując na dobre wejście przemysłu w III kwartał. Jednocześnie szczegóły raportu sugerują stopniowe osłabienie dynamiki wzrostu.

Produkcja rosła w najwolniejszym tempie od marca, a wzrost nowych zamówień spowolnił już trzeci miesiąc z rzędu. Na popyt negatywnie wpływają wyższe ceny, trudniejsze warunki gospodarcze oraz utrzymująca się słabość zamówień eksportowych. Dodatkowym wyzwaniem pozostają zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, które prowadzą do wydłużania czasu realizacji i utrudniają odbudowę zapasów. Firmy wciąż mierzą się także z podwyższoną presją kosztową wynikającą przede wszystkim z wysokich cen energii i taryf handlowych.

Choć tempo wzrostu kosztów nieco osłabło, producenci nadal podnoszą ceny swoich wyrobów, aby chronić marże. Jednocześnie ostrożniej podchodzą do zatrudnienia, a optymizm dotyczący przyszłej aktywności spadł do najniższego poziomu od października 2025 r. Oznacza to, że amerykański przemysł pozostaje w fazie wzrostu, jednak coraz wyraźniej widoczne są sygnały wskazujące na stopniowe schłodzenie koniunktury w kolejnych miesiącach.

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