Home swapping, czyli wymiana mieszkań między właścicielami na czas urlopu bez opłat za nocleg, pozostaje w Polsce niszowym rozwiązaniem. Połowa Polaków nie słyszała jeszcze o takiej możliwości, a tylko 12 proc. deklaruje zainteresowanie tym modelem – wynika z najnowszego raportu Signature Estates. Najbardziej zniechęca nas brak zaufania i obawa o stan lokalu po powrocie. Znacznie częściej niż o zamianie domów marzymy o posiadaniu własnego miejsca na wypoczynek. Niemal połowa respondentów, gdyby pozwalały im na to możliwości finansowe, kupiłaby mieszkanie wakacyjne, a blisko 4 na 10 badanych postrzega taką nieruchomość jako atrakcyjną inwestycję.

Popularność home swappingu w Europie rośnie. W ciągu ostatniego roku liczba osób korzystających z tej możliwości we Francji wzrosła o połowę, a we Włoszech i Hiszpanii o ponad 40 proc. – wynika z danych HomeExchange. W Polsce połowa osób nie słyszała jeszcze o takim rozwiązaniu, a 4 na 10 nie zna jego szczegółów, wskazuje raport Signature Estates. Na czym polega home swapping dobrze wie jedynie 10 proc. z nas.

Prywatność ważniejsza niż budżetowe wakacje

Nawet po wyjaśnieniu idei, home swapping pozostaje w Polsce ciekawostką, a nie realną alternatywą. Jedynie 12 proc. spośród wszystkich Polaków rozważyłoby wymianę domu na wakacje, a 73 proc. nie bierze pod uwagę takiej możliwości. Główną przyczyną niechęci wobec tego rozwiązania jest brak zaufania i obawy o stan domu po powrocie, na co wskazało 64 proc. respondentów. Ponad połowa (55 proc.) deklaruje, że od budżetowych wakacji woli zachowanie kontroli nad swoim mieszkaniem, a 36 proc. nie chce rezygnować ze swojej prywatności. Co 10. osobę odstrasza zbyt skomplikowana organizacja takiego urlopu.

– Choć wymiana mieszkań na czas urlopu zyskuje popularność w niektórych krajach europejskich, to w Polsce ten model wciąż pozostaje niszowy. Dla wielu osób jest to raczej nowinka niż realna opcja, która mogłaby zmienić podejście do wypoczynku. Polacy nadal zdecydowanie bardziej cenią sobie posiadanie własnej nieruchomości na wakacje. Z naszego badania wynika, że niemal połowa osób zdecydowałaby się na taki wydatek, gdyby miała na to środki finansowe. Własne mieszkanie wakacyjne daje poczucie kontroli, niezależności i bezpieczeństwa, a jednocześnie jest postrzegane jako długoterminowa inwestycja, która może zyskiwać na wartości lub generować dodatkowe przychody – mówi Anna Awłasewicz, Lead in Residential Partnerships, CBRE & Signature Estates.

Polacy doceniają potencjał własnej nieruchomości wakacyjnej. Gdyby dysponowali wystarczającymi środkami, 45 proc. zdecydowałoby się na zakup mieszkania w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji z przeznaczeniem na cele wakacyjne lub wynajem. Przeciwnego zdania jest 30 proc. respondentów. Jednocześnie 4 na 10 Polaków zgadza się, że mieszkanie wakacyjne może być dobrą inwestycją mimo kosztów utrzymania, dzięki potencjalnemu wzrostowi wartości nieruchomości oraz możliwościom wynajmu. Przeciwną opinię ma jedna piąta badanych. Wyniki badania pokazują też, że dla wielu Polaków własna nieruchomość wypoczynkowa jest postrzegana nie tylko jako miejsce do spędzania wolnego czasu, ale także jako potencjalny sposób lokowania kapitału.

NOTA METODOLOGICZNA

Próba: ogólnopolska, licząca N = 1050 osób, zrealizowana na panelu Ariadna. Dobór: według struktury populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej, z uwzględnieniem wieku, płci oraz wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI (wywiady internetowe). Termin realizacji: 3–6 lipca 2026 r.