Rosnące koszty transportu, wymagania środowiskowe oraz nowe unijne regulacje sprawiają, że sposób projektowania opakowań staje się istotnym elementem konkurencyjności przedsiębiorstw. Zdaniem przedstawicieli branży lepsze dopasowanie pudełek do produktów, ograniczenie liczby używanych materiałów i efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni transportowej mogą przynieść firmom znaczące oszczędności.

Opakowania wpływają nie tylko na bezpieczeństwo produktów, lecz również na koszty magazynowania, transportu i gospodarowania odpadami. Ma to szczególne znaczenie w Polsce, która należy do największych europejskich producentów tektury falistej.

Według danych przywoływanych przez firmę BART papier i tektura stanowią około 40 proc. wszystkich opakowań wykorzystywanych w Unii Europejskiej, a w opakowaniach z tektury falistej transportowanych jest nawet 70–75 proc. towarów. Jednocześnie w państwach UE powstaje rocznie blisko 80 mln ton odpadów opakowaniowych.

Polska jest czwartym największym producentem tektury falistej w Europie i zajmuje pierwsze miejsce pod względem produkcji w przeliczeniu na mieszkańca. Cały sektor opakowaniowy odpowiada za około 4 proc. krajowej produkcji przemysłowej.

Unijne przepisy wymuszają zmianę podejścia

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek jest unijne rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, znane jako PPWR. Jego założeniem jest ograniczenie ilości odpadów oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania i recyklingu opakowań.

Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność przeglądu sposobu projektowania produktów, wykorzystywanych materiałów, procesów logistycznych oraz systemów gospodarowania odpadami.

– To nie jest kosmetyczna zmiana, tylko fundamentalna korekta całego podejścia do opakowań i łańcuchów dostaw. W praktyce oznacza konieczność przeprojektowania wielu procesów – i to szybko – ocenia Grzegorz Hofman, prezes zarządu BART.

Jego zdaniem przedsiębiorstwa, które potraktują nowe regulacje wyłącznie jako dodatkowy koszt, mogą stracić część przewagi konkurencyjnej. Firmy wykorzystujące zmiany do poprawy procesów logistycznych mogą natomiast ograniczyć wydatki operacyjne.

Firmy nadal „wożą powietrze”

Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że problemem nie zawsze jest sam materiał wykorzystywany do produkcji opakowań, lecz sposób jego zastosowania.

Tektura falista jest materiałem lekkim, odnawialnym i stosunkowo łatwym do recyklingu. Według danych branżowych poziom jej recyklingu w Europie przekracza 80 proc. Włókna celulozowe mogą być przy tym wielokrotnie ponownie wykorzystywane.

Straty pojawiają się jednak już na etapie projektowania. Zbyt duże pudełka zwiększają zapotrzebowanie na wypełniacze, zajmują więcej miejsca w magazynach i środkach transportu oraz ograniczają liczbę produktów przewożonych podczas jednego kursu.

– W praktyce wciąż zbyt często „wozimy powietrze”. Źle dopasowane pudełka zajmują więcej miejsca w transporcie, wymagają dodatkowych wypełniaczy i generują wyższe emisje CO₂. To realne koszty, które w skali dużych organizacji mogą sięgać milionów złotych rocznie – mówi Bartosz Mierzwiak, członek zarządu BART.

Dopasowanie opakowania może ograniczyć liczbę transportów

Jednym z kierunków rozwoju branży jest koncepcja „fit-to-size”, czyli dostosowywanie wymiarów opakowania możliwie dokładnie do wielkości i kształtu produktu.

Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć zużycie tektury i materiałów wypełniających, a jednocześnie poprawić wykorzystanie palet, powierzchni magazynowej i przestrzeni ładunkowej.

Według BART w jednym ze zrealizowanych projektów zmiana konstrukcji opakowania pozwoliła zwiększyć liczbę pudełek umieszczanych na jednej palecie o 33 proc. Miało się to przełożyć na mniejszą liczbę kursów i niższe koszty transportu.

Przedstawiciele producenta zastrzegają jednak, że efekty zależą od rodzaju produktu, sposobu magazynowania, kanału sprzedaży i modelu logistycznego danego przedsiębiorstwa.

Monomateriałowość ma ułatwić recykling

Kolejnym trendem jest projektowanie opakowań monomateriałowych, czyli wykonanych w całości lub niemal w całości z jednego rodzaju surowca.

Łączenie tektury z plastikowymi wypełniaczami, foliami lub trudnymi do oddzielenia elementami może utrudniać sortowanie i recykling. Alternatywą są m.in. papierowe wypełnienia, zamknięcia i taśmy.

– Rezygnacja z plastikowych wypełniaczy, ograniczenie liczby materiałów w opakowaniu czy zastosowanie papierowych systemów zamknięcia to stosunkowo proste decyzje, które wpływają na możliwość recyklingu i ślad środowiskowy – wskazuje Bartosz Dziepak, członek zarządu BART.

Zmiany nie zawsze wymagają zakupu nowych linii technologicznych. W części przypadków wystarczające może być przeprojektowanie opakowania lub zmiana specyfikacji zamawianych materiałów.

Opakowanie wpływa również na wizerunek marki

Znaczenie opakowań rośnie również w relacjach z konsumentami. Klienci zwracają uwagę nie tylko na wygląd pudełka, lecz także na ilość użytego materiału, możliwość segregacji i stosowanie tworzyw sztucznych.

Nadmiernie duże opakowanie lub duża ilość wypełniaczy mogą być postrzegane jako przejaw nieefektywności i braku odpowiedzialności środowiskowej. Z drugiej strony ograniczenie ilości materiału nie może prowadzić do pogorszenia ochrony produktu i zwiększenia liczby uszkodzeń w transporcie.

Firmy muszą więc uwzględniać jednocześnie trzy perspektywy: kosztową, operacyjną i wizerunkową.

Zdaniem przedstawicieli branży najbliższe lata przyniosą przyspieszenie zmian, ponieważ przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się zarówno do unijnych regulacji, jak i rosnących kosztów surowców, energii i transportu.