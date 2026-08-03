Aż 27 proc. polskich pracowników deklaruje, że zetknęło się z toksycznymi lub szkodliwymi zachowaniami ze strony współpracowników. Niemal co czwarty badany negatywnie ocenia również wpływ swojego menedżera na zespół. Problem szczególnie często dotyka osób poniżej 25. roku życia – wynika z międzynarodowego badania SD Worx.

Relacje w miejscu pracy wpływają nie tylko na komfort i samopoczucie zatrudnionych, lecz także na zaangażowanie pracowników oraz efektywność całej organizacji. Najnowsze dane pokazują, że toksyczne zachowania, niewłaściwy styl zarządzania i poczucie wykluczenia nadal dotyczą znaczącej części zatrudnionych w Polsce.

Co czwarty pracownik spotyka się z toksycznymi zachowaniami

Z międzynarodowego badania „2026 HR & Payroll Pulse”, przeprowadzonego przez SD Worx wśród 5936 pracodawców i 16 500 pracowników z 16 europejskich krajów, wynika, że 27 proc. Polaków doświadczyło toksycznych lub szkodliwych zachowań ze strony jednego albo większej liczby współpracowników.

Dla porównania średnia europejska wyniosła 24,8 proc.

Najczęściej takie sytuacje zgłaszają osoby poniżej 25. roku życia. W tej grupie odsetek wskazań sięga 31,2 proc. Wśród pracowników w wieku od 35 do 49 lat wynosi 25,9 proc., natomiast w grupie osób powyżej 65. roku życia spada do 4,4 proc.

Różnice widoczne są również ze względu na płeć. Toksycznych zachowań w pracy nieco częściej doświadczają kobiety – wskazało na nie 28,7 proc. Polek wobec 24,7 proc. Polaków.

Pracownicy krytycznie oceniają swoich menedżerów

Problem nie ogranicza się do relacji między współpracownikami. Niemal co czwarty zatrudniony w Polsce, czyli 24 proc. badanych, uważa, że jego menedżer wywiera toksyczny wpływ na zespół.

Pod tym względem Polska znajduje się w niechlubnej europejskiej czołówce. Wyższy odsetek negatywnych ocen odnotowano jedynie we Włoszech, gdzie wyniósł 27,9 proc., oraz we Francji i Hiszpanii – po 26,6 proc.

Znacznie rzadziej toksyczny wpływ przełożonych dostrzegają pracownicy w Finlandii – 17,1 proc., Niemczech – 20,1 proc. oraz Holandii – 20,6 proc.

Niemal co piąty pracownik czuje się odizolowany

Badanie pokazuje również skalę poczucia izolacji w polskich firmach. Niemal co piąty zatrudniony w Polsce, czyli 19,6 proc., deklaruje, że czuje się odizolowany lub nie postrzega siebie jako części zespołu.

Jest to jeden z najwyższych wyników w Europie. Częściej takie odczucia zgłaszają jedynie pracownicy w Irlandii – 19,8 proc. W Wielkiej Brytanii odsetek ten wynosi 18,7 proc.

Poczucie wykluczenia może wynikać zarówno z otwartych konfliktów, jak i z mniej widocznych zachowań: pomijania pracownika przy podejmowaniu decyzji, braku informacji zwrotnej, ignorowania jego opinii czy ograniczonego dostępu do informacji.

Toksyczne zachowania często zaczynają się od drobnych sygnałów

Jak zauważa Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland, w praktyce sytuacje w miejscu pracy rzadko są jednoznaczne.

– Toksyczne zachowania w miejscu pracy często zaczynają się od drobnych sygnałów, takich jak brak informacji zwrotnej czy ignorowanie głosu pracownika. Często nie wynikają one ze złej woli, ale na przykład z braku odpowiednich umiejętności lub narzędzi, które umożliwiłyby szybkie przekazywanie informacji zwrotnej czy skuteczne zarządzanie czasem pracy – mówi Paulina Zasempa.

Ekspertka podkreśla, że szczególna odpowiedzialność spoczywa na osobach zarządzających zespołami, ponieważ to one w największym stopniu kształtują codzienną kulturę organizacyjną.

– Dlatego tak ważne jest inwestowanie w rozwój liderów, budowanie środowiska opartego na zaufaniu i szacunku oraz oferowanie menedżerom narzędzi, które pomagają skutecznie zarządzać zespołem. Nowe technologie nie tylko usprawniają komunikację, lecz także zdejmują z menedżerów wiele czasochłonnych zadań i pozwalają im skupić się na tym, co najważniejsze – budowaniu zdrowych relacji w zespole – dodaje Paulina Zasempa.