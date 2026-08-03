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Polski przemysł wychodzi z dołka. PMI wzrósł najmocniej od miesięcy

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Lipcowy odczyt wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu wzrósł do 49,0 pkt z 46,1 pkt w czerwcu, wyraźnie przewyższając poprzedni miesiąc i sygnalizując istotne złagodzenie spowolnienia w sektorze wytwórczym. Niemniej jednak PMI pozostaje poniżej poziomu 50 pkt już piętnasty miesiąc z rzędu.

Pozytywnym sygnałem jest wyhamowanie spadków nowych zamówień i produkcji. Po raz pierwszy od ponad roku wzrosło również zatrudnienie w przedsiębiorstwach, co może świadczyć o ostrożnym optymizmie co do najbliższej przyszłości.

Dodatkowo słabnie presja kosztowa. Ceny surowców i koszty produkcji nadal rosną, ale tempo tych wzrostów jest coraz mniejsze. Poprawia się także funkcjonowanie łańcuchów dostaw, które w ostatnich miesiącach były zakłócane przez napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie.

Lipiec przyniósł lekką nutę optymizmu i pokazuje, że najgłębsza faza osłabienia może być już za nami. Jeśli poprawa popytu utrzyma się w kolejnych miesiącach, polski przemysł ma szansę wrócić na ścieżkę wzrostu jeszcze w drugiej połowie roku. Pewnym ograniczeniem dla optymizmu pozostaje jednak utrzymujący się spadek zamówień eksportowych oraz wciąż ostrożne nastawienie przedsiębiorstw do perspektyw na najbliższy rok.

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