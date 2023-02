Pompa głębinowa do nawadniania upraw – jak ją prawidłowo dobrać?

Woda jest niezbędna w procesie produkcji rolnej. Na terenie Polski od lat obserwujemy duże deficyty wody opadowej, co rokrocznie w okresie od wiosny do jesieni powoduje lokalne susze rolnicze, a nawet hydrologiczne. Rozwiązaniem tego problemu może być inwestycja w indywidualny system nawadniania, oparty o np. wydajną studnię głębinową i odpowiednią pompę. Dobór pompy głębinowej do nawadniania upraw to bardzo odpowiedzialne zadanie, któremu bliżej przyglądamy się w naszym artykule.

Warto wiedzieć:

„(…) można stwierdzić, że we wszystkich analizowanych przypadkach nawadnianie wpływało na uzyskanie wymiernych efektów produkcyjnych, w postaci zwyżki i poprawy jakości plonu, a więc pozwalało przynajmniej częściowo uniezależnić się od warunków atmosferycznych. (…) Zastosowanie nawodnień w przypadku wszystkich analizowanychroślin przyczyniło się do wzrostu wysokości uzyskiwanych plonów.W istotny sposób wpływało także na zwiększenie stabilności i niezawodności plonowania w latach.” Źródło: https://bibliotekanauki.pl/articles/61830.pdf

Zaczynamy od określenia źródła wody

W gospodarstwach rolnych najczęściej wykorzystuje się trzy rodzaje źródeł wody do nawadniania pola uprawnego:

własną studnię głębinową lub kopaną,

staw/jezioro,

indywidualny zbiornik wodny o dużej pojemności, w którym gromadzi się wodę deszczową.

Pompa musi zostać dobrana ze względu na faktyczny rodzaj źródła, z którego chcemy pozyskiwać wodę. W przypadku studni głębinowej czy kopanej idealnym rozwiązaniem będzie pompa głębinowa (do studni kopanej musi posiadać własny system chłodzenia wymuszający przepływ wody przez silnik).

Do czerpania wody ze stawu, jeziora czy innego zbiornika najczęściej wykorzystuje się pompy zatapialne z wyłącznikiem pływakowym, natomiast można a wręcz warto tutaj pomyśleć o zastosowaniu wydajnej pompy głębinowej przystosowanej do pracy w pozycji poziomej.

Powinieneś wiedzieć:

„Dobra pompa do deszczowni musi zapewnić fizyczną wydajność na poziomie minimum 300 litrów na minutę, jednak w przypadku posiadania dużego pola uprawnego lub sadu konieczny może się okazać zakup urządzenia oferującego wydajność nawet w okolicach 500-800 litrów na minutę.” Źródło: https://hydroportal.pl/pompy,ac99/jaka-pompe-do-deszczowni-wybrac-czym-sie-kierowac,10500

Ustalamy rodzaj systemu nawadniania

Efektywne nawadnianie pola uprawnego wymaga stosowania systemu gwarantującego bardzo duży wypływ wody i dostarczenie jej w odpowiednich ilościach do wszystkich sektorów pola. Tutaj bezsprzecznie najlepszym rozwiązaniem jest deszczownia, która charakteryzuje się generowaniem znacznego, dalekiego strumienia wody.

Pamiętajmy natomiast, że bezpośrednie zasilanie deszczowni wymaga zastosowania pompy zapewniającej odpowiednie ciśnienie wody na końcowym odcinku instalacji. Do tego konieczne jest, aby pompa była w stanie wylać wystarczającą ilość wody w określonym czasie.

W praktyce do zasilania deszczowni należy wybrać pompę głębinową, która zapewni minimum 6 barów ciśnienia na wyjściu (pamiętajmy o stratach generowanych przez każdy odcinek instalacji, każde kolanko, złączkę etc.) oraz o wydajności co najmniej 350-400 litrów na minutę. Wkraczamy tutaj na obszar pomp do użytku profesjonalnego, o średnicy 4” i większej.

To jest ważne!

Nie da się prawidłowo dobrać pompy głębinowej do nawadniania pola bez poznania szczegółów na temat instalacji wodnej. Pompa traci około 1 bar ciśnienia na każde 10 metrów podnoszenia wody w pionie i około 1 bar ciśnienia na każde 100 metrów pchania wody w poziomie.

Bezcenna pomoc eksperta

Radzimy, aby przed zakupem konkretnej pompy skontaktować ze specjalistą (np. doradcą sklepu oferującego pompy dla domu, rolnictwa i przemysłu), przedstawić mu szczegóły na temat swojej instalacji i poprosić o wskazanie najlepszego modelu dostępnego w założonym budżecie.

Pomoc eksperta pozwoli uniknąć kosztownych błędów na etapie doboru pompy głębinowej do nawadniania upraw, na przykład niepoprawnego dopasowania parametrów wydajnościowych (pompa jest zbyt wydajna w stosunku do możliwości źródła) czy technicznych (brak możliwości prawidłowego zamontowania pompy w studni z powodu np. zbytniego obniżania się lustra w trakcie poboru).

Ekspert sugeruje:

„Ponieważ pompa głębinowa powinna być dobrana ściśle pod kątem konkretnych parametrów studni, ale też potrzeb użytkownika. Nie można dopuszczać do sytuacji, w której np. zastosujemy bardzo wydajną pompę, choć źródło – pisząc kolokwialnie – „ledwie zipie”. Mogłoby to skutkować nawet okresowym osuszaniem studni, a tym samym wysokim zapiaszczeniem wody i w konsekwencji uszkodzeniem pompy.” Źródło: https://sklep-hydros.pl/blog/poradnik/jak-poprawnie-dobrac-pompe-glebinowa-wystrzegaj-sie-tych-4-bledow.html

Pompa to tylko jeden z elementów systemu nawadniania

Przymierzając się do zbudowania systemu nawadniania pola uprawnego należy podejść do sprawy w sposób kompleksowy. System składa się z wielu elementów, z których każdy ma wpływ na pracę innego. Przykładowo: niewiele da nam zakup bardzo wydajnej pompy głębinowej, jeśli zastosujemy rurę PE o zbyt małej średnicy, przeznaczoną do podlewania ogródka, ale już niewystarczającą do zasilania deszczowni.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że sama pompa głębinowa musi spełniać kryteria jakościowe i wytrzymałościowe, ściśle uzależnione m.in. od tego, w jakim źródle wody będzie pracować. Jeśli ma to być np. stosunkowo płytka studnia kopana, to zaleca się zakup pompy antypiaskowej, o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne spowodowane ścieraniem elementów układu hydraulicznego.