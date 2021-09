Praktyczne narzędzia do pracy zdalnej

W wyniku pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 wiele firm, nawet tych małych, z troski o zdrowie nie tylko swoich pracowników, ale także klientów przeszło na zdalny tryb pracy. Nie byłoby to możliwe bez rozwoju technologii i aplikacji ułatwiających pracę z domu. Zobacz 7 praktycznych programów umożliwiających wygodną i bezpieczną pracę zdalną w przypadku firmy działającej, jako JDG (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza).

Praca zdalna w erze COVID-19

Choć praca zdalna od dawna była praktykowana już w wielu firmach, to prawdziwy jej rozkwit nastąpił wraz z nastaniem pandemii. Szereg firm pozwoliło swoim pracownikom wykonywać wszystkie obowiązki zawodowe zdalnie, inne przeszły na tryb hybrydowy. W 2020 roku 12,3 proc. pracowników w wieku 15-64 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej pracowało zdalnie. Z domu najwięcej osób pracowało w Finlandii (25,1 proc.) najmniej w Bułgarii (1,2 proc.). Polska z wynikiem 8,9 proc sytuuje się poniżej średniej. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, okazało się, że wydajność pracowników pracujących w domu była nawet wyższa niż w biurze. Wszystko wskazuje, że zainteresowanie pracą zdalną będzie wciąż wysokie, nawet po zakończeniu pandemii. Może dynamika przyrostu nowych pracowników zdalnych będzie nieco niższa niż w ostatnim roku, ale pracownicy, którzy zaznali luksusu pracy z domu, nie mają nic przeciwko, aby kontynuować pracę w tym trybie. Z badań wynika, że 75 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że po zakończeniu pandemii praca zdalna powinna być łączona z pracą biurową. Dla 12 proc. respondentów mogłaby być głównym sposobem świadczenia pracy, a 6 proc. uznało, że praca zdalna powinna zastąpić stacjonarną.

Nowe technologie w służbie pracy zdalnej

Możliwość pracy zdalnej na taką skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie rozwój technologii internetowych i dostępność specjalistycznych aplikacji ułatwiających pracę z domu, gwarantujących jednocześnie bezpieczeństwo danych wrażliwych zawartych w przesyłanych dokumentach.

Comarch IBARD – to wielofunkcyjna aplikacja umożliwiająca nie tylko bezpieczny i intuicyjny backup danych, zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych, ale także synchronizację i szyfrowanie danych oraz zaawansowane udostępnianie plików wewnątrz i zewnątrz firmy. Program umożliwia bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych. Dzięki wykorzystaniu protokołu SSL, dane klientów przechowywane w chmurze są w pełni bezpieczne. Dane można także bezpiecznie udostępniać w aplikacji współpracownikom. W tym celu wystarczy wygenerować link do wybranego pliku lub katalogu i przesłać go zainteresowanemu odbiorcy. Oczywiście dane można zabezpieczyć hasłem oraz datą pobrania. Aplikacja umożliwia:

Bezpieczne przechowywanie plików w chmurze ,

Współdzielenie plików z innymi użytkownikami ,

Wersjowanie plików – dzięki tej opcji można w dowolnym momencie przywrócić poprzednią wersję dokumentu. Można ją pobrać bez konieczności nadpisywania aktualnej wersji.

Comarch IBARD to profesjonalne narzędzie, oferujące wygodę pracy i bezpieczeństwo danych.

Comarch ERP – to system do kompleksowego zarządzania firmą. Dzięki możliwości pracy w chmurze aplikacja doskonale sprawdza się w pracy zdalnej. Pracownicy mają możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca, dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie. Chmura to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ale także oszczędności, nie trzeba inwestować w sprzęt, czy instalować dodatkowych programów. Argumentem nie do przecenienia są także niższe rachunki za energię elektryczną. Aplikacja umożliwia:

Sprzedaż internetową B2B i B2C – platforma umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu B2B oraz B2C: https://www.comarch.pl/erp/sprzedaz-internetowa/

– platforma umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu B2B oraz B2C: https://www.comarch.pl/erp/sprzedaz-internetowa/ Zarządzanie pracownikami pracującymi zdalnie ( ewidencja pracy zdalnej z Comarch z poziomu aplikacji webowej i mobilnej, efektywne zarządzanie pracą oraz kontakt z pracownikami wykonującymi swoje obowiązki w biurze lub zdalnie z każdego miejsca dzięki Comarch HRM, zdalne monitorowanie efektywności pracy firmy i pracowników z Comarch myPoint – narzędzie analityczne pozwalające na mierzenie, weryfikację oraz analizę wyników firmy i poszczególnych pracowników bez wychodzenia z domu.

Jak wskazują praktycy, programy od Comarch ERP mają wiele zalet, to rozwiązania typu wszystko w jednym. Ułatwiają nie tylko prowadzenie księgowości (wystawianie faktur online itp.), ale także zarządzanie firmą i pracownikami zdalnie. Najważniejsza to szybkość i łatwość dostępu, program jest zawsze dostępny online, nie trzeba czekać, aż ktoś wgra aktualizację. Cały zespół mam dostęp do tego samego zestawu informacji, podanych w jasny, przejrzysty i intuicyjny sposób. Wygoda i łatwość obsługi to kolejny argument przemawiający za tym systemem. A co najważniejsze z punktu widzenia kosztów, użytkownik może wybrać i płacić za te usługi, których potrzebuje. System w dowolnym momencie można rozbudować o kolejne moduły.

Google Meet – spotkania grupowe to nieodłączny i konieczny element pracy w wielu firmach. Aplikacja pozwala bezpiecznie tworzyć spotkania wideo wysokiej jakości. Z jej pomocą można prowadzić nie tylko czat wideo z pojedynczymi osobami, ale także wirtualne webinary z dużą grupą. Oferuje szereg korzyści w pracy zdalnej:

Bezpieczeństwo – rozmowy video w Meet są szyfrowane w trakcie przesyłania,

– rozmowy video w Meet są szyfrowane w trakcie przesyłania, Możliwość prowadzenia dużych spotkań online (250 pracowników) ,

, Aktywny udział w spotkaniach bez przerywania innym osobom , przy pomocy pytań i odpowiedzi, ankiet oraz funkcji podnoszenia ręki.

, przy pomocy pytań i odpowiedzi, ankiet oraz funkcji podnoszenia ręki. Łatwy dostęp na dowolnym urządzeniu – możesz udostępnić link i zaprosić członków zespołu, aby dołączyli do rozmów jednym kliknięciem w przeglądarce lub w aplikacji mobilnej Google Meet.

– możesz udostępnić link i zaprosić członków zespołu, aby dołączyli do rozmów jednym kliknięciem w przeglądarce lub w aplikacji mobilnej Google Meet. Udostępnianie ekranu w celu wyświetlania uczestnikom dokumentów, prezentacji i innych materiałów ,

w celu wyświetlania uczestnikom dokumentów, prezentacji i innych materiałów Śledzenie przebiegu spotkania dzięki napisom na żywo opartym na technologii zamiany mowy na tekst Google.

Google Meet cenione jest przez menadżerów za intuicyjność i niezawodność. Nie potrzeba godzin, aby nauczyć się obsługi aplikacji. Korzystanie z niej jest tak proste, jak używanie klienta poczty internetowej czy innego serwisu. Aplikacja jest stale aktualizowana, w ostatnim czasie dodano wiele funkcji ułatwiających naukę zdalną.

Google Docs – aplikacja umożliwiająca tworzenie i edytowanie plików, a także współpracę z innymi osobami w dowolnym miejscu. Program posiada także wiele zabezpieczeń, dzięki temu jest przydatnym narzędziem w pracy zdalnej (Google Workspace). Najważniejsze funkcje:

Zespołowe edytowanie tekstów (dokumenty tekstowe możesz tworzyć i edytować bezpośrednio w przeglądarce, bez potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania),

(dokumenty tekstowe możesz tworzyć i edytować bezpośrednio w przeglądarce, bez potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania), Komentowanie, czat i edytowanie w czasie rzeczywistym (wbudowany czat, zadawanie pytań w komentarzach itp.),

(wbudowany czat, zadawanie pytań w komentarzach itp.), Zgodność z wszystkimi popularnymi typami plików ,

, Nieograniczona historia zmian – funkcja śledzenia zmian pozwala przeglądać modyfikacje wprowadzone w dokumencie i cofać dowolne z nich.

– funkcja śledzenia zmian pozwala przeglądać modyfikacje wprowadzone w dokumencie i cofać dowolne z nich. Praca na różnych urządzeniach nawet bez połączenia internetowego (dokumenty można tworzyć, edytować i udostępniać na iPhonie, iPadzie lub urządzeniu z Androidem. Chromew wersji na komputery Mac, lub PC umożliwia pracę w Dokumentach także w trybie offline),

(dokumenty można tworzyć, edytować i udostępniać na iPhonie, iPadzie lub urządzeniu z Androidem. Chromew wersji na komputery Mac, lub PC umożliwia pracę w Dokumentach także w trybie offline), Kontrola udostępnienia – możliwość łatwego i szybkiego przyznawania poszczególnym osobom lub grupom uprawnień do edytowania, wyświetlania lub komentowania.

Usługa Google Workspace to doskonałe rozwiązanie do pracy zdalnej, pozwala pokonać bariery geograficzne i sprawnie pracować zespołowe z dowolnego miejsca na świecie.

Slack – to jeden z najbardziej cenionych, nie tylko przez menadżerów globalnych korporacji, ale także indywidualnych przedsiębiorców, komunikatorów w pracy zdalnej, nie tylko . Oferuje możliwość rozmowy face – to – face, tworzenia tematycznych kanałów, prostych połączeń video czy udostępniania plików. Cenioną opcją jest możliwość ustawiania przynależności użytkownika do konkretnych grup roboczych, co sprawia, że cała konwersacja firmowa jest przejrzysta, a także nikt nie zgubi się w wątku. Najważniejsze funkcje Slacka:

możliwość komunikacji zespołowej ,

, opcja rozmowy 1:1 oraz tworzenie tematycznych kanałów ,

, możliwość załączania plików i połączeń video ,

, przypisywanie użytkowników do grup roboczych.

MS Teams – aplikacja Microsoftu przeznaczona do organizowania videokonfernecji, sprawdzi się nie tylko w zdalnej edukacji, konferencjach pracowniczych czy zdalnych spotkaniach biznesowych. Aplikacja daje możliwość udostępnienia linku odpowiednim osobom, które mogą pojawić się na spotkaniu z zewnątrz. Ponadto system oferuje opcję udostępniania ekranu czy wiele innych udogodnień w pracy grupowej online. Dodatkowo program oferuje wspólną przestrzeń dyskową dla całego zespołu, co sprzyja obiegowi ważnych plików i dokumentów. Argumentem wartym uwagi jest także fakt, że aplikacja jest kompatybilna z całym pakietem Office. Skype – to chyba najbardziej znany komunikator internetowy, powszechnie wykorzystywany zarówno prywatnie, jak i zawodowo do organizowania spotkań video. Program podobnie jak inne tego rodzaju narzędzia pozwala udostępniać ekran, łączyć się z konkretnymi osobami czy organizować video konferencje w grupach. Co istotne, w Skype można dzwonić z aplikacji bezpośrednio na numer telefonu– jest to bezcenne opcja m.in. dla połączeń międzynarodowych. Przez to i nie tylko, program ten powszechnie wykorzystywany jest w pracy zdalnej, można rozmawiać na czacie, organizować video konferencje, spotkania zespołowe czy wykonywać połączenia.

Podsumowanie

Zdalna praca dzisiaj to już nie przepowiednia futurystów, a rzeczywistość. Zgodnie z ich przypuszczeniami, upowszechnienie pracy w domu stało się możliwe dzięki rozwojowi technologii internetowych i dostępności wszelkiego rodzaju aplikacji ułatwiających nie tylko komunikowanie się, ale także zarządzanie firmą i pracownikami z domu, bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy siedzibą firmy a pracownikami, pracę grupową na wspólnych dokumentach, czy w końcu zdalne tworzenie różnego rodzaju projektów. Wymienione wyżej i opisane aplikacje to najbardziej rozbudowane narzędzia i przez to najczęściej wykorzystywane w pracy zdalnej, także w firmach prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.