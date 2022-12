Proces PPAP – czym jest i z czego się składa?

PPAP to skrót od angielskiego „Production Part Approval Process”. Jest to proces zatwierdzania części do produkcji, stosowany głównie w branży motoryzacyjnej, z której bezpośrednio się wywodzi. Głównym celem tego procesu jest dostarczenie przez dostawcę dowodów na to, że zamówienie będzie w pełni zgadzało się z wymaganiami z zakresu jego specyfikacji. Stanowi to swoistą gwarancję, która pozwala przystąpić do produkcji z pewnością, że zamawiający otrzyma części w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną. Proces PPAP jest realizowany przez specjalistów, a jego tajniki można zgłębić na specjalnych szkolenia z tego zakresu.

Na czym polega proces zatwierdzania części do produkcji?

Proces PPAP jest najczęściej stosowany w branży motoryzacyjnej, w której istnieje szczególnie silne zapotrzebowanie na części idealnie odpowiadające specyfikacji technicznej. PPAP wywodzi się bezpośrednio z amerykańskiego systemu kontroli jakości QS-9000 i podobnie, jak on ma na celu udowodnić klientowi zamawiającego części, że podmiot odpowiedzialny za ich produkcję jest w stanie zrealizować zamówienie w sposób zgodny z ustaleniami. W tym celu wykonawca przedstawia klientowi dokument o nazwie Gwarancja Przedłożonej Części (PSW).

Wystawienie PSW przez dostawcę części oznacza jego pisemną akceptację wymagań klienta odnośnie zamówienia. To swoiste zobowiązanie dostawcy, które przedstawiając zamawiającemu PSW zobowiązuje się nie tylko do realizacji zamówienia w zgodzie o wcześniejsze ustalenia, ale także gwarantuje, że jest w stanie technologicznie podołać zamówieniu. Podpisanie Gwarancji Przedłożonej Części w sposób oficjalny wieńczy i kończy proces PPAP.

Dlaczego PPAP cieszy się tak dużym uznaniem?

Proces PPAP jest bardzo przydatnym narzędziem, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości w rozproszonym łańcuchu dostaw. PPAP pozwala bowiem na sprawdzenie czy dostawca będzie w stanie fizycznie zrealizować zamówienie, a także dokonać tego w bezbłędny sposób, zgodny z wcześniejszymi ustaleniami i dokumentacją techniczną. To swoista gwarancja dla firmy, która dąży do nawiązania stałej współpracy z zaufanym i sprawdzonym dostawcą.

Proces PPAP jest złożony, wieloetapowy i skomplikowany. Standardowe procedury opierają się na 18 punktach, które tworzą poszczególne dokumenty dostarczane przez dostawcę części. Weryfikacja ich zawartości pozwala na sprawdzenie oraz ocenienie zdolności produkcyjnych danego podmiotu. Cały proces PPAP jest natomiast realizowany na jednym z 5 poziomów, a wybór konkretnego zależy od potrzeb zamawiającego. Może to być bowiem zarówno samo przesłanie gotowego PSW, jak i dostarczenie PSW z próbką części i pełną dokumentacją techniczną. To właśnie ten ostatni poziom jest najczęściej wybierany przez większość firm.

Tajniki procesu PPAP można poznać oraz zgłębić na specjalistycznych szkoleniach. Szkolenia PPAP są skierowane do wszystkich osób, które są zaangażowane proces zatwierdzania części do produkcji – m. in. do kierowników, szefów i liderów projektów, kierowników i pracowników działów jakości, a także właścicieli procesów oraz osób zaangażowanych w proces PPAP na obszarze produkcji, jakości i logistyki.