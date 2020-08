Niepewność i związane z tym poczucie utraty kontroli, wynikające z przedłużającej się pandemii, wywołują stan ciągłego stresu, który może wpływać na samopoczucie pracowników oraz ich efektywność w pracy. Coraz więcej pracodawców dostrzega ten problem rozumiejąc, że troska o dobrostan psychiczny i fizyczny pracowników to nie przejaw fanaberii, a odpowiedzialności. Badania pokazują, że aż 67% międzynarodowych firm planuje zwiększyć zakres programów wellbeing. Takie działania obejmują m.in. zarządzanie stresem, promocję aktywności fizycznej, zdrowego odżywania czy wspieranie pozazawodowej integracji pracowników. W zgodzie z tym zjawiskiem jest również fakt, że coraz więcej pracodawców w Polsce „odmraża” karty sportowe przyznane w ramach benefitów pracowniczych. W lipcu liczba aktywowanych kart MultiSport wzrosła o 42% wobec końca czerwca br.

– Wyniki badania „Wpływ pandemii COVID-19 na emocje, przekonania i zachowania Polaków” Uniwersytetu SWPS i PAN wykazały, że obawy związane z koronawirusem mają w Polsce bardzo wysoki poziom. Aż 26% ankietowanych określiło, że czasem ich zdenerwowanie jest bliskie paniki. Trwająca pandemia może pogarszać stan zdrowia Polaków na przynajmniej dwóch poziomach. Bezpośrednio będąc źródłem dystresu, czyli negatywnie postrzeganego stresu oraz pośrednio, jeszcze bardziej zmniejszając naszą aktywność fizyczną, a w konsekwencji ograniczając skuteczność w radzeniu sobie z napięciem i pogarszając stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Tworzy się błędne koło – analizuje sytuację Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia, związany m.in. z SWPS, który od lat prowadzi wykłady i szkolenia nt. radzenia sobie ze stresem i wspiera firmy w tworzeniu pracowniczych programów wellbeing.

W związku z zasięgiem pandemii problem zwiększonego stresu jest globalnym zjawiskiem, dostrzeganym przez firmy na całym świecie. Na dłuższą metę problemy pracowników stają się problemami pracodawców, bo nie od dziś wiadomo, że istnieje korelacja między stresem pracownika a jakością pracy. Według badania „2020 COVID-19 Benefits Survey” firmy Willis Towers Watson, aż 51% firm przewiduje, że pandemia wpłynie negatywnie na efektywność pracy zatrudnianych osób. Jednocześnie 61% badanych firm spodziewa się negatywnego wpływu pandemii na dobrostan pracowników. W efekcie zdecydowana większość, 67% pracodawców, ma w planach zwiększenie zaangażowania w programy wellbeing i benefity pracownicze. Uwaga ma być skierowana zwłaszcza na zdrowie psychiczne oraz zarządzanie stresem. Co ciekawe, blisko połowa badanych międzynarodowych korporacji (49%) szkoli swoich menadżerów w rozpoznawaniu oznak lęku czy depresji wśród podwładnych, a 27% firm rozważa takie rozwiązanie. Jednocześnie zdecydowana większość pracodawców (72%) promuje wśród pracowników pracujących zdalnie zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

– Bez względu na to, czy model pracy zdalnej stwarzał trudności, czy też dobrze sprawdził się w danej organizacji, przebywanie w domu przez długi czas jest ogromnym wyzwaniem dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Nasza rzeczywistość wymaga aktualnie ogromnej zdolności do szybkiego przystosowywania się. Właśnie dlatego troska o dobrostan jest rozpoznawana jako coraz ważniejsza kompetencja. Jej składnik stanowi zdolność do konstruktywnego relaksowania się oraz regularnej aktywności fizycznej. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważny dla zdrowia psychicznego jest regularny ruch. Powszechne jest przekonanie, że aktywność fizyczna poprawia nastrój za sprawą endorfin. W rzeczywistości zawdzięczamy jej znacznie więcej – przekonuje psycholog Mateusz Banaszkiewicz.

Duże badanie amerykańskie „The National Study od Daily Experiences” monitorowało aktywność fizyczną i nastrój ponad dwóch tysięcy osób dorosłych. Uczestnicy co wieczór byli pytani o najbardziej stresujące zdarzenie jakie spotkało ich w ciągu dnia. W dni, w które byli aktywni, stresujące zdarzenia takie jak nieprzyjemna sytuacja w pracy czy opiekowanie się bliską, chorą osobą, były mniej obciążające dla psychicznego dobrostanu.

Wiele wskazuje na to, że firmy w Polsce dostrzegają te zależności i korzyści wynikające z aktywności sportowej, zwłaszcza teraz, gdy wiele osób odczuwa zwiększone napięcie związane z sytuacją pandemii. Pozytywnym trendem, który idzie w parze z tym stwierdzeniem jest wzrost na nowo aktywowanych kart MultiSport, które są popularnym benefitem pozapłacowym i motywują pracowników do regularnych ćwiczeń.

– Aktywność fizyczna skutecznie niweluje negatywne skutki lockdownu, w tym długotrwały stres, a korzystający z klubów sportowych mogą czuć się bezpiecznie podczas treningów ze względu na podwyższone normy sanitarne obowiązujące obiekty sportowo-rekreacyjne – mówi Adam Radzki, członek zarządu spółki Benefit Systems, która stworzyła Program MultiSport. – Od drugiej połowy czerwca obserwujemy postępujący wzrost aktywności użytkowników programu MultiSport. Z początkiem lipca odsetek „odmrożonych” kart sportowych wzrósł o ponad 42% wobec czerwca. To oznacza, że około 710 tysięcy osób postanowiło wrócić do sportu i regularnych treningów, a pracodawcy ich w tym wspierają. Nikogo nie trzeba przekonywać, że sport to zdrowie, jednak by zwiększyć motywację do aktywności fizycznej, zwłaszcza po okresie izolacji społecznej, realizujemy liczne działania wspierające powroty do treningów w obiektach sportowych i na świeżym powietrzu. Jak co roku, uruchomiliśmy wakacyjną grywalizację „W 60 dni dookoła lata”, w której nagradzamy najaktywniejszych, a także wspólnie z Użytkownikami programu MultiSport wspieramy akcje charytatywne – dodaje Adam Radzki.

Wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne w Polsce (jak kluby fitness, siłownie, szkoły tańca) podlegają tym samym, podwyższonym normom sanitarnym. Obowiązuje w nich m.in. konieczność zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz wykorzystywanego sprzętu sportowego. W klubach można korzystać z przebieralni, toalet czy pryszniców i, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie ma konieczności ćwiczenia w maskach.