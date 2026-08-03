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PMI w strefie euro rośnie. Niemiecki przemysł wraca do formy

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Aktywność przemysłowa w strefie euro wyraźnie przyspieszyła na początku trzeciego kwartału. Lipcowy PMI wzrósł do 51,9 pkt, a wskaźnik produkcji osiągnął najwyższy poziom od marca 2022 roku. Szczególnie mocne odbicie odnotowały Niemcy, gdzie poprawa eksportu i produkcji może pozytywnie wpłynąć również na polskie firmy powiązane z tamtejszym przemysłem.

Lipcowy odczyt PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 51,9 pkt z 51,4 pkt miesiąc wcześniej. Jednocześnie wskaźnik produkcji wzrósł do 52,9 pkt, co jest najlepszym wynikiem od marca 2022 r. Dane potwierdzają, że sektor przemysłowy pozostaje w fazie ożywienia, a aktywność produkcyjna wyraźnie przyspieszyła na początku trzeciego kwartału.

Wzrost produkcji był w dużej mierze wspierany przez realizację zaległych zamówień, podczas gdy napływ nowych zamówień zwiększał się jedynie nieznacznie, a popyt eksportowy nadal pozostawał słaby. Jednocześnie firmy kontynuowały redukcję zatrudnienia, ograniczały zakupy surowców i zmniejszały zapasy, co wskazuje na utrzymującą się ostrożność wobec perspektyw popytu.

Pozytywnym elementem badania jest dalsze osłabienie presji inflacyjnej. Tempo wzrostu kosztów produkcji obniżyło się do najniższego poziomu od pięciu miesięcy, a firmy wolniej podnosiły ceny swoich wyrobów. Poprawie uległa również sytuacja w łańcuchach dostaw, choć napięcia pozostają podwyższone ze względu na utrzymującą się niepewność geopolityczną.

Na tle największych gospodarek strefy euro szczególnie wyróżniały się Niemcy. Niemiecki PMI dla przemysłu wzrósł do 52,2 pkt z 50,3 pkt w czerwcu, osiągając najwyższy poziom od ponad czterech lat i sygnalizując szósty z rzędu miesiąc poprawy koniunktury.

Motorem poprawy był przede wszystkim silny wzrost produkcji oraz wyraźne odbicie eksportu, najsilniejsze od lutego 2022 r. Firmy raportowały większy popyt m.in. z Azji, Ameryki Północnej i części Europy. Jednocześnie osłabła presja kosztowa, co dodatkowo wspierało aktywność sektora.

Sygnały napływające z Niemiec, gdzie zarówno produkcja, jak i eksport wyraźnie przyspieszyły, są bardzo dobrą wiadomością także dla polskiego przemysłu silnie powiązanego z niemieckimi łańcuchami dostaw i popytem ze strony tamtejszych firm.

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