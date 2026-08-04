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Pure Biologics zmienia nazwę na multiQure. Biofund przejmuje 49,99 proc. akcji

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Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmianę nazwy Pure Biologics na multiQure oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Tym samym sfinalizowano transakcję z Biofund Capital Management, który z udziałem wynoszącym 49,99 proc. został jej głównym akcjonariuszem. multiQure pozyskało 50 mln zł i koncentruje się teraz na przygotowaniu terapii RNAi na chorobę Huntingtona do podania pierwszym pacjentom.

Krajowy Rejestr Sądowy rozpatrzył pozytywnie wniosek Spółki o zmianę nazwy Pure Biologics na multiQure oraz dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Tym samym doszło do pełnej realizacji Porozumienia zawartego przez Pure Biologics z funduszem Biofund Capital Management, który jednocześnie stał się głównym Akcjonariuszem Spółki (49,99% w strukturze Akcjonariatu). Rejestracja nowych akcji to formalne domknięcie transakcji przeprowadzonej w czerwcu br. – wprowadzenia do Spółki innowacyjnej terapii RNAi na chorobę Huntingtona oraz transformacji jej modelu biznesowego. Nowe akcje zostaną wprowadzone do obrotu na GPW po asymilacji w KDPW.

– W nieco ponad 3 miesiące wprowadziliśmy na polską giełdę projekt best-in-class, który może istotnie zmienić leczenie choroby Huntingtona, pozyskaliśmy 50 mln zł na realizację najważniejszych kamieni milowych oraz wprowadziliśmy do Akcjonariatu Spółki czołowe polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne. Cieszę się, że udało się tak sprawnie zakończyć ten proces, dzięki czemu Spółka może skoncentrować się już tylko na przygotowaniach oraz przeprowadzeniu podania terapii pierwszym pacjentom, aby uzyskać wyniki dotyczące jej skuteczności i profilu bezpieczeństwa – informuje dr Kris Siemionow, udziałowiec funduszu Biofund Capital Management oraz Członek Rady Nadzorczej multiQure S.A.

multiQure w najbliższych miesiącach będzie przygotowywać się do podania terapii RNAi pierwszym pacjentom w specjalistycznym ośrodku. Po pierwszych podaniach lekarze będą prowadzili regularną obserwację pacjentów, a wyniki tego procesu spodziewane są do połowy 2028 r. W międzyczasie multiQure przygotuje wniosek o badanie kliniczne (IND submission) do FDA lub innego regulatora. Jego złożenie wniosku planowane jest w połowie 2028 r.

– Za nami bardzo intensywny czas, ale nie zwalniamy tempa. Koncentrujemy się teraz na jak najszybszym zebraniu danych z terapii od pacjentów z chorobą Huntingtona dotyczących jej skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa – informuje Sławomir Wójcik, Członek Zarządu multiQure S.A.

Dzięki porozumieniu z funduszem Biofund Capital Management Spółka pozyskała 50 mln zł na realizację najważniejszych kamieni milowych. Każda nowa akcja została wydana w zamian za konkretny ekwiwalent: wniesiony do Spółki projekt terapii RNAi na chorobę Huntingtona, konwersję pożyczki udzielonej Spółce przez ACRX oraz gotówkę pozyskaną w procesie ABB.

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