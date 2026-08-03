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Rolnicy mieli przepłacać za ciągniki i kombajny. UOKiK ukarał dziewięć firm na blisko 136 mln zł

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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary o łącznej wysokości niemal 136 mln zł na dziewięć przedsiębiorstw oraz pięciu menedżerów. Według ustaleń Urzędu spółka AGCO i dealerzy maszyn marek Valtra, Fendt oraz Massey Ferguson przez 11 lat dzielili między siebie rynek i wymieniali informacje o cenach. Decyzja nie jest prawomocna i może zostać zaskarżona do sądu.

Postępowanie dotyczyło porozumienia, które – jak ustalił Prezes UOKiK – funkcjonowało od 2012 do 2023 roku. Początkowo obejmowało sprzedaż maszyn marki Valtra, natomiast od 2018 roku również sprzętu Fendt i Massey Ferguson. W przypadku dwóch pierwszych marek ustalenia miały dotyczyć także części zamiennych.

Dealerzy mieli podzielić Polskę na obszary sprzedaży

Według UOKiK uczestnicy porozumienia uzgodnili, który dealer będzie obsługiwał klientów z poszczególnych części kraju. Rolnik zainteresowany zakupem ciągnika, kombajnu lub innej maszyny u sprzedawcy spoza swojego regionu miał być odsyłany do lokalnego dealera.

Jeżeli inny sprzedawca decydował się przedstawić ofertę, jej warunki miały być celowo mniej korzystne. Dealerzy kontaktowali się ze sobą i wymieniali informacjami o cenach, aby klient nie otrzymał poza swoim regionem lepszej propozycji. W niektórych przypadkach sprzedawcy całkowicie odmawiali przygotowania oferty.

W ocenie Urzędu mechanizm ten ograniczał rolnikom możliwość porównywania cen i samodzielnego wyboru dostawcy. Konkurencja pomiędzy dealerami miała mieć charakter pozorny, ponieważ warunki sprzedaży były wcześniej koordynowane.

– Rolnicy byli przydzielani do konkretnego sprzedawcy, a jeśli chcieli kupić ciągnik czy kombajn u innego dealera, byli zniechęcani jeszcze wyższymi cenami – stwierdził prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

AGCO miała nadzorować funkcjonowanie porozumienia

Centralną rolę w systemie dystrybucji odgrywała spółka AGCO, która wprowadzała na polski rynek i hurtowo dystrybuowała maszyny Valtra, Fendt oraz Massey Ferguson.

Z ustaleń UOKiK wynika, że firma nie tylko wiedziała o terytorialnym podziale rynku, ale również interweniowała, gdy któryś z dealerów próbował sprzedawać maszyny klientom z obszaru przypisanego konkurentowi.

Początkowo AGCO miała upominać sprzedawców pisemnie. W późniejszym okresie wykorzystywała także politykę rabatową, między innymi odbierając rabaty dealerom, którzy oferowali maszyny klientom spoza wyznaczonego regionu.

Spółka miała ponadto przekazywać klientów pomiędzy sprzedawcami, monitorować ich działania oraz rozstrzygać spory związane z obsługą poszczególnych gospodarstw.

Dowodami zgromadzonymi przez Urząd była między innymi korespondencja elektroniczna zabezpieczona podczas przeszukań przeprowadzonych w 2023 roku. Z wiadomości wynikało, że dealerzy informowali się o klientach kontaktujących się ze sprzedawcami spoza swojego regionu i prosili konkurentów, aby nie przedstawiali im ofert.

Dziewięć firm objętych decyzją

Oprócz AGCO decyzja objęła ośmiu dealerów maszyn rolniczych. Sprzedawcami marek Fendt i Valtra były spółki Agrotechnik, Agronom, Agravis Technik Polska oraz Agrolmet.

Maszyny Massey Ferguson oferowały natomiast firmy Agro-Marek, Lukpol Agro, Agrimar i Euromasz.

Najwyższą karę, wynoszącą 82,7 mln zł, otrzymała spółka AGCO. Na Agrolmet nałożono 16,8 mln zł, Agravis Technik Polska – 12,3 mln zł, a na Agrotechnik – ponad 10,4 mln zł.

Kary dla pozostałych dealerów wyniosły:

  • Agronom – 3,858 mln zł,
  • Euromasz – 3,612 mln zł,
  • Lukpol Agro – 2,411 mln zł,
  • Agrimar – 1,971 mln zł,
  • Agro-Marek – 909 tys. zł.

Sankcjami objęto również pięciu menedżerów, których UOKiK uznał za osobiście odpowiedzialnych za funkcjonowanie porozumienia. Trzech przedstawicieli AGCO otrzymało kary od 137,8 tys. do 208,3 tys. zł. Na menedżera Agronomu nałożono 191,3 tys. zł, a na przedstawiciela Agrimaru 148,8 tys. zł.

Łączna wartość wszystkich sankcji wyniosła dokładnie 135 835 906,25 zł.

Agrotechnik współpracował z UOKiK

Spółka Agrotechnik złożyła wniosek w ramach programu łagodzenia kar, czyli leniency. Przedsiębiorstwo przekazało Urzędowi dodatkowe dowody dotyczące podziału rynku.

UOKiK nie odstąpił całkowicie od wymierzenia sankcji, ponieważ firma rozpoczęła współpracę już po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, gdy Urząd dysponował pierwszymi materiałami wskazującymi na istnienie porozumienia. Ze względu na znaczenie przekazanych informacji kara dla Agrotechniku została jednak obniżona o 50 proc.

Program leniency umożliwia uczestnikom niedozwolonego porozumienia uzyskanie całkowitego zwolnienia z kary albo jej zmniejszenie, jeżeli podejmą współpracę z organem antymonopolowym i dostarczą istotne dowody.

Decyzja może zostać zaskarżona

Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna. Ukarane firmy i osoby fizyczne mogą odwołać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym jej nałożenie. Menedżerowie, którzy umyślnie doprowadzili do naruszenia prawa konkurencji, mogą zostać ukarani kwotą do 2 mln zł.

To kolejna decyzja UOKiK dotycząca sposobu sprzedaży maszyn rolniczych. W grudniu 2025 roku Urząd informował o karach w sprawach dystrybucji sprzętu marki Claas oraz maszyn New Holland, Case i Steyr. Także w tych postępowaniach zakwestionowane praktyki dotyczyły między innymi terytorialnego podziału klientów i ograniczania konkurencji pomiędzy dealerami.

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