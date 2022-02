Rynek pracy inżynierów w polskim przemyśle – podsumowanie 2021 i prognoza 2022

Postępująca robotyzacja i automatyzacja, gwałtownie rosnąca liczba danych oraz przyspieszony rozwój technologiczny – to wszystko sprawia, że inżynierowie to jedni z najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy. Na jakie benefity płacowe i pozapłacowe mogą liczyć w 2022 roku? Dane z raportu „Rynek pracy inżynierów w polskim przemyśle. Raport 2021 i prognoza 2022” od Bergman Engineering.

Wybuch pandemii przyniósł mnóstwo zawirowań na rynku pracy, niemniej inżynierowie, obok specjalistów od IT, nie musieli obawiać się ani o pracę, ani o zarobki, wynika z raportu „Rynek pracy inżynierów w polskim przemyśle. Raport 2021 i prognoza 2022” od Bergman Engineering. Jak mówi Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering: – Mimo zwolnień, wynikających z trudności ekonomicznych wywołanych pandemią, rynek pracy dla inżynierów pozostał wyjątkowo stabilny. Ci pracownicy, którzy pojawiali się na rynku pracy, bardzo szybko byli rekrutowani przez inne firmy, u których zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry wyraźnie się zwiększało – tłumaczy ekspert.

Z badań Bergman Engineering wynika, że w 2021 roku najczęściej rekrutowanymi specjalistami na rynku pracy byli inżynierowie projektu, jakości/rozwoju dostawców, sprzedaży, utrzymania ruchu, automatycy i programiści PLC oraz inżynierowie produktu. Czy w 2022 zapotrzebowanie na inżynierów będzie podobnie silne?

Lista najczęściej rekrutowanych inżynierów wraz z zarobkami:

/ dane Bergman Engineering (2021 r.)

Inżynier projektu:

– 20% ogółu procesów rekrutacyjnych

– oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 9.000 zł do 16.000 zł

Inżynier jakości / rozwoju dostawców

– 15% ogółu procesów rekrutacyjnych

– oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 zł do 13.000 zł

Inżynier sprzedaży:

– 15% ogółu procesów rekrutacyjnych

– oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 do 12.000 zł

Inżynier utrzymania ruchu:

– 15% ogółu procesów rekrutacyjnych

– oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 do 11.000 zł

Inżynier automatyk/programista PLC

– 10% ogółu procesów rekrutacyjnych

– oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 do 14.000 zł

Inżynier produktu:

– 10% ogółu procesów rekrutacyjnych

– oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 do 12.000 zł

2022 rok pod znakiem walki o inżynierów

Wygląda na to, że ten rok może przynieść specjalistom z branży przemysłowej kolejne benefity, nie tylko płacowe, ale i pozapłacowe. Na bazie dotychczasowych obserwacji eksperci z Bergman Engineering sprawdzili, w których sektorach pojawi się największe zapotrzebowanie na inżynierów. Jak podaje Tomasz Szpikowski:

Technologia przemysłowa w branży FMCG i farmaceutycznej

Tutaj możemy spodziewać się dużej walki o inżynierów, która rozpoczęła się już w 2021 roku. Z naszych danych wynika bowiem, że 80% kandydatów, którzy na przestrzeni ostatnich miesięcy chcieli zmienić miejsce zatrudnia, otrzymało od swojego pracodawcy kontrofertę. To wskazuje na dużą rywalizację firm, jeżeli chodzi o specjalistów tej dziedziny.

Warto przy tym wspomnieć, że podwyżki w branżach, w których panuje największa konkurencja mają sięgnąć w tym roku 5-7% (2021 Salary Budget Planning Survey Report – EMEA, Willis Towers Watson).

Utrzymanie ruchu w branży FMCG i farmaceutycznej

Również inżynierowie pracujący w działach utrzymania ruchu mogą spodziewać się szerokiego dostępu do lukratywnych ofert pracy (zarobki w zależności od doświadczenia wynoszą od 7.000 do nawet 12.000 zł). Z naszych danych wynika, że liczba rekrutacji na tego typu stanowiska rośnie w tempie ok. 50% rocznie.

Inżynier elektryk

Na podstawie danych za 2021 rok szacujemy, że wzrost zapytań o specjalistów z tego obszaru w 2022 sięgnie 200%. Istnieje tak duży niedobór pracowników tej specjalności, że ich pozycja na rynku pracy jest praktycznie niezagrożona.

Inżynierowie w e-commerce

Rosnące inwestycje w technologie marketingowe i automatyzację, z naciskiem na jak najlepszy customer experience, powodują dynamiczny wzrost ofert zatrudnienia dla inżynierów działających w e-commerce. Tempo wzrostu zapotrzebowania na programistów, testerów i analityków danych szacujemy na 150% w skali całego 2022 roku.

Benefity pozapłacowe, czyli na co jeszcze mogą liczyć inżynierowie?

Z badań wynika, że jeszcze nigdy przemysł nie był tak mocno otwarty na pracę zdalną, jak obecnie. – Choć nadal zdecydowana większość ofert dla inżynierów, ze względu na specyfikę ich pracy, wymaga obecności w firmie, to 2021 rok zamknęliśmy z rekordowym, 20-procentowym wzrostem zapytań pracodawców o kandydatów zainteresowanych pracą w systemie zdalnym. Dotyczyło to głównie programistów oraz konstruktorów i projektantów – tłumaczy Tomasz Szpikowski.

Gdzie jest najwięcej ofert pracy dla inżynierów zainteresowanych pracą zdalną? Paradoksalnie, w lotnictwie – to 57,69% wszystkich ofert. Oczywiście dotyczy to pracy dla programistów. Poza tym pracować zdalnie mogą inżynierowie z branży chemicznej (32,95%), a także specjalizujący się w automatyce przemysłowej (21,99%).

Polski przemysł skończył 2021 rok na zdecydowanym plusie – sprzedana produkcja była niemal o 17% wyższa niż rok wcześniej. – To wynik, który przekroczył najśmielsze oczekiwania ekonomistów i dowód na to, że mimo trudności wynikających z niedoboru materiałów, branża ma się bardzo dobrze – podsumowuje Tomasz Szpikowski.