Sukcesorzy polskich firm rodzinnych spotkają̨ się̨ w Poznaniu na V Kongresie NextG. FUTURE of NEXTgen

Już po raz piąty sukcesorzy z polskich firm rodzinnych wymienią się doświadczeniami na Kongresie NextG, który odbędzie się̨ w dniach 5 i 6 października 2020 roku w samym sercu Poznania – Concordii Design. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Biznesu Rodzinnego. Kongres dedykowany jest młodemu pokoleniu przedsiębiorców z polskich firm rodzinnych, a tematyka wiodąca spotkania skupia się na digitalizacji, kompetencjach przyszłości, trendach biznesowych i roli sukcesorów w przyszłości polskiej gospodarki.

Uczestnicy wydarzenia to głównie młodzi sukcesorzy pochodzący z rodzin biznesowych. Przyjeżdżają̨ do Poznania, bo chcą̨ wymienić́ się̨ doświadczeniami z innymi uczestnikami, którzy tak jak oni, stoją przez wyzwaniem sukcesyjnym i biznesowym w swoich rodzimych firmach. „Wiemy, że zaledwie 8% sukcesorów chce przejąć́ firmę̨ rodzinną po rodzicach. Dlatego podczas Kongresu NextG polscy sukcesorzy słyszą historie zarówno sukcesów i porażek swojego pokolenia w firmach i poza nimi. Konfrontują swoje wyobrażenia o przejęciu firmy rodzinnej z rzeczywistością zbudowaną przez swoich rodziców czy dziadków. Młodzi przedsiębiorcy dzielą się tutaj swoimi doświadczeniami i nawiązują relacje, które niejednokrotnie zostają z nimi na długie lata” – mówi prezes Instytutu Rodzinnego dr Adrianna Lewandowska, MBA.

Tegoroczna edycja Kongresu NextG FUTURE of NEXTgen skupia się na podejściu praktycznym do biznesu i nadchodzących zmian gospodarczych. Dlatego do prelekcji, dyskusji zaproszeni zostali czołowi zagraniczni eksperci z obszaru firm rodzinnych, między innymi Susanne Bransgrove czy Guillermo Salazar. Wystąpią także polscy praktycy i mówcy; Zofia Dzik z Instytutu Humanites, dr Marta Widz, Roman Wieczorek, Szymon Trzebiatowski oraz dr Adrianna Lewandowska z ramienia Instytutu Biznesu Rodzinnego. Dotychczas, w latach 2016, 2017, 2018, 2019, w NextG wzięło łącznie udział ponad 800 sukcesorów z firm takich jak: Altom Design, Ania Kruk, Dr Irena Eris, Graal, Inglot, Kazar, Kupiec, Kross, Oceanic, Oknoplast, Mitcar, Wojas, Wajnert Meble, ZPUE oraz Zbyszko.

Wydarzenie będzie w całości hybrydowe – z możliwością wzięcia udziału w formule stacjonarnej dla ograniczonej liczby uczestników (ze względów bezpieczeństwa) oraz w dwóch wersjach ONLINE – dla wszystkich tych, którzy wybiorą zdalne uczestnictwo w konferencji. Wirtualna wejściówka na Kongres NextG to niezwykła możliwość personalizacji agendy i dopasowania jej do własnych potrzeb.

Instytut Biznesu Rodzinnego to Centrum Wiedzy o Firmach Rodzinnych w Polsce i za granicą. Wiodącą misją działań Instytutu jest profesjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych poprzez doradztwo w zakresie procesu sukcesji, strategii międzypokoleniowych i Konstytucji Firm Rodzinnych, szerzenie wiedzy, dobrych praktyk, prowadzenie i publikowanie wyników badań naukowych oraz wymianę̨ doświadczeń́ krajowych i zagranicznych. Każdego roku Instytut organizuje szereg wydarzeń́ dedykowanych firmom rodzinnym, które zawsze są unikatową platformą wymiany doświadczeń́ i okazją do nawiązania bezcennych relacji biznesowych.