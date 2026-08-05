Rekordowe wyniki Synektik. Przychody wzrosły o 89 proc., EBITDA przekroczyła 71 mln zł

W trzecim kwartale 2025 roku finansowego Grupa Synektik zwiększyła przychody o 89%, do 292,3 mln PLN, wypracowując 71,5 mln PLN EBITDA, o 72% więcej niż rok wcześniej. W okresie 9 miesięcy roku finansowego sprzedaż Grupy wzrosła o ponad połowę, do 733,4 mln PLN, co zaowocowało 55% wzrostem EBITDA w tym okresie, do blisko 190 mln PLN. O rekordowych wynikach Grupy przesądziły wyższa sprzedaż sprzętu medycznego, jak również dynamicznie, nieprzerwanie rosnące powtarzalne przychody obu segmentów.

Skonsolidowany zysk netto Synektik S.A. z działalności kontynuowanej w trzecim kwartale wzrósł o 80%, do 55,1 mln PLN. Całkowity zysk netto Grupy za 9 miesięcy wyniósł 386,4 mln PLN, z czego blisko 138,0 mln PLN stanowił zysk z działalności kontynuowanej (61% wzrost rdr.), a pozostałą część m.in. wyniki działalności wydzielonej do spółki Syn2bio.

Segment sprzedaży zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych Grupy ma za sobą kolejny niezwykle udany okres, stojący pod znakiem rekordowej sprzedaży sprzętu medycznego oraz powtarzalnych przychodów segmentu. Te ostatnie, osiągane z tytułu dostaw materiałów i akcesoriów zużywalnych oraz świadczenia usług, wzrosły w III kwartale br. o 26%, do 103,6 mln PLN, a w okresie 9 miesięcy br. fin. zwiększyły się o 28%, do 291 mln PLN. Z kolei przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego w minionym kwartale wzrosły trzykrotnie, do 175,3 mln PLN, a w okresie I-III kwartału br. fin. zwiększyły się o 86%, do 401,6 mln PLN. Rekordowe sprzedaż kontraktowa oraz przychody powtarzalne przełożyły się na podwojenie całkowitych przychodów segmentu w trzecim kwartale, do 278,9 mln PLN i wypracowanie 76,1 mln PLN EBITDA (78% wzrostu rdr) w tym okresie, oraz o odpowiednio 56% i 57% wzrost przychodów (do 692,5 mln PLN) i EBITDA (do 197,1 mln PLN) w okresie 9 miesięcy 2025 r. fin.

Segment radiofarmaceutyków zakończył w III kwartał br. fin. z 13,4 mln PLN przychodów (14,8 mln PLN w analogicznym okresie 2024 r. fin), w okresie 9 miesięcy roku finansowego osiągając 7% wzrost sprzedaży, do 40,9 mln PLN. Sprzedaż produktów własnych – radiofarmaceutyków podstawowych i specjalnych, dostarczanych w ramach długoterminowych umów, systematycznie rośnie, wspierając wzrost powtarzalnych przychodów Grupy. EBITDA segmentu, wynosząca za III kwartał i okres 9 miesięcy odpowiednio 3,6 mln PLN oraz 12,3 mln PLN, była niższa od wyników osiągniętych przed rokiem, na co wpływ mają m.in. wyższe koszty logistyki produktów.

– Podsumowujemy kolejny równie pracowity co biznesowo owocny w naszym wykonaniu okres, zakończony osiągnięciem rekordowych wyników finansowych. Wypracowane w minionych 9 miesiącach wyniki sprzedażowe i operacyjne są nie tylko rekordowe, ale również wyższe od najlepszych do tej pory całorocznych rezultatów. Nie zwalniamy tempa, konsekwentnie pracujemy nad wzrostem wartości Spółki zarówno w krótkim, jak i dłuższym horyzoncie czasu. W ostatni kwartał roku wkroczyliśmy z łącznie ponad 200 mln PLN backlog oraz aktywnych ofert na dostawy sprzętu, w kraju i zagranicą, które sukcesywnie przekuwamy w sprzedaż i realizację. Zgodnie ze strategią rozwoju inwestujemy w dywersyfikacje produktową i geograficzną naszej działalności, stanowiące filary długoterminowego rozwoju firmy. Już dziś ponad 20% przychodów Grupy generowanych jest ze sprzedaży zagranicą. Zakładamy, że konsekwentnie realizując plan rozwoju rynków Czech i Słowacji, kontynuując ekspansję w krajach bałtyckich oraz rozpoczynając działalność operacyjną na Ukrainie w kolejnych latach będziemy systematycznie zwiększać zarówno wartość eksportu, jak i udział sprzedaży zagranicznej w całkowitej sprzedaży Grupy – komentuje Cezary Kozanecki, prezes i założyciel Synektik.

Dariusz Korecki, wiceprezes Grupy, podkreśla, że efektywny model biznesowy Grupy pozwala jej równocześnie inwestować w rozwój działalności, jak i dzielić się z akcjonariuszami wypracowywanymi zyskami. – Po wypłacie, w I połowie 2025 r. fin., dywidendy w rekordowej wysokości blisko 92 mln zł, na koniec trzeciego kwartału ponownie osiągnęliśmy nadwyżkę środków pieniężnych nad zobowiązaniami odsetkowymi, wynoszącą tym razem niemal 36 mln zł. W sposób przemyślany i konsekwentny inwestujemy w budowę rynków zbytu dla innowacyjnych produktów z oferty Grupy, rozwijamy własne rozwiązania m.in. w obszarze informatyki, równolegle poszukując nowych szans biznesowych, tak w obszarze wzrostu organicznego, jak i transakcji M&A. Mamy potencjał, organizacyjny, biznesowy i finansowy, by w kolejnych latach podążać w awangardzie rewolucji technologicznej opieki zdrowotnej w regionie Europy Środkowej, sukcesywnie zwiększając wartość Synektik – ocenia Dariusz Korecki.