Mniej inwazyjne badania, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy dostęp do nowoczesnego leczenia – tak zmieni się opieka nad pacjentami z chorobami płuc i nowotworami układu oddechowego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w związku z inwestycjami wartymi ponad 100 mln zł.

Krótsza droga od podejrzenia choroby do rozpoczęcia leczenia, mniej inwazyjne badania i mniej czasu spędzonego w szpitalu – to najważniejsze zmiany, jakie odczują pacjenci Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku dzięki inwestycjom o łącznej wartości ponad 104 mln zł, zrealizowanym ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dlaczego to ważne dla pacjentów

Choroby płuc są trzecią przyczyną zgonów na Mazowszu, a rak płuca pozostaje najbardziej śmiercionośnym nowotworem. W przypadku chorób układu oddechowego – w tym raka płuca, POChP i astmy – skuteczność leczenia w ogromnym stopniu zależy od tego, jak szybko postawiona zostanie prawidłowa diagnoza. Właśnie na skróceniu tej drogi skupiła się modernizacja szpitala w Otwocku.

Szybciej i mniej inwazyjnie

Dzięki nowemu sprzętowi – w tym systemowi nawigacji bronchoskopowej, nowoczesnym bronchoskopom i endoskopom oraz wprowadzeniu biopsji pod tomografem komputerowym lub USG szpital rozwinie mniej inwazyjne procedury diagnostyczne. EUS, EBUS czy biopsja gruboigłowa pozwalają dokładniej rozpoznać chorobę przy mniejszym obciążeniu dla pacjenta. Informatyzacja zakładu patomorfologii skróciła też czas oczekiwania na wynik badania histopatologicznego, czyli moment, w którym pacjent dowiaduje się, z czym się mierzy i jak będzie leczony.

System nawigacji laserowej do tomografu komputerowego umożliwia także biopsję guzów płuca przy znieczuleniu miejscowym. To zabieg o małej inwazyjności będący sposobem pobrania materiału do pełnego badania histopatologicznego. System nawigacji bronchoskopowej pozwala na głębsze i bardziej precyzyjne dotarcie do zmian obwodowych w miąższu płucnym, zwiększa jakość i trafność pobrania materiału do 90%, co wpływa na wartość diagnostyczną badania histopatologicznego. USG wykorzystujące zaawansowaną analizę obrazu przy wsparciu sztucznej inteligencji oraz wyposażone w elastografię fali poprzecznej umożliwia diagnostykę onkologiczną poprzez lepszą detekcję zmian nowotworowych i dokładniejszą ocenę ich zaawansowania oraz potencjalnych przerzutów.

NGS – badanie genetyczne komórek nowotworowych – pozwala na określenie mutacji genetycznych i dobór leczenia celowanego tj. przygotowanie w pracowni cytostatyków preparatu dostosowanego dla danego pacjenta, co ma kluczowe znaczenie w immunoterapii i chemioterapii.

Tor wizyjny ICG (z zielenią indocjaninową) dla bloku operacyjnego to wprowadzenie segmentektomii tj. najnowocześniejszej metody operacyjnego leczenia raka płuca, umożliwiającej szybszy powrót do zdrowia i zdecydowane ograniczenie ryzyka powikłań dzięki ograniczeniu zakresu resekcji tkanki płucnej.

Mniej dni w szpitalu, więcej czasu w domu

Wprowadzenie diagnostyki bronchoskopowej w trybie do 12 godzin oznacza, że część badań, która wcześniej wymagała kilkudniowego pobytu, dziś może zakończyć się w ciągu jednego dnia. To duża zmiana dla pacjentów, dla których pobyt w szpitalu bywa równie obciążający, co sama choroba. W planach szpitala jest dalsze rozwijanie tego modelu – od 1 sierpnia powstają Dzienny Pododdział Diagnostyki Bronchoskopowej oraz Oddział Dzienny Chemioterapii i Immunoterapii, a leczenie coraz częściej będzie mogło odbywać się ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji.

Zmieniło się też samo otoczenie, w którym przebywają pacjenci – zmodernizowano Pawilon A i poprawiono warunki w Pawilonie C, m.in. dzięki węzłom sanitarnym przy salach chorych. Przeszkoleni koordynatorzy opieki onkologicznej mają pomagać pacjentom sprawniej poruszać się między kolejnymi etapami diagnostyki i leczenia. Szpital zyskał również własną karetkę typu T, która ułatwia transport pacjentów kierowanych na leczenie radioterapeutyczne.

Dostęp do nowoczesnego leczenia

Pacjenci Centrum mają dostęp do pięciu programów lekowych, w tym programu B.6, a także do badań klinicznych w onkologii i chorobach płuc, co oznacza możliwość korzystania z terapii niedostępnych jeszcze w standardowym leczeniu. Powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego dodatkowo poszerzy tę ofertę.

Co się zmieni w najbliższych latach

Szpital planuje rozwój badań przesiewowych z użyciem niskodawkowej tomografii komputerowej w grupach ryzyka, co pozwoli wykrywać raka płuca na wcześniejszym etapie. Rozbudowana zostanie też sieć poradni – chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej i onkologicznej – tak, by pacjenci krócej czekali na wizytę i hospitalizację. Dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową zostaną wprowadzone nowe procedury, a dostęp do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej zostanie rozszerzony.

– Dla naszych pacjentów najważniejsze jest to, żeby diagnoza była szybka, badanie jak najmniej uciążliwe, a leczenie zaczęło się bez zbędnej zwłoki. Dzięki tym inwestycjom możemy realnie skrócić tę drogę i dać pacjentom więcej czasu w domu, a mniej w szpitalu. – mówi Anna Kamińska Dyrektor Naczelna Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

O Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku to jeden z wiodących na Mazowszu ośrodków diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, w tym chorób onkologicznych płuc. Szpital funkcjonuje w strukturach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.